One UI 9 ya está llegando a los Samsung Galaxy: estas son todas sus novedades

Samsung ha pulsado el botón de salida para One UI 9. La nueva versión de su capa de personalización comienza a distribuirse desde el 16 de septiembre entre los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, aunque el proceso será escalonado y no todos los usuarios recibirán la descarga al mismo tiempo.

La actualización ya venía instalada en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, pero ahora empieza su expansión a móviles que ya estaban en manos de los usuarios. Más allá de los retoques visuales, Samsung ha centrado buena parte de las novedades en una Galaxy AI más contextual, personalizable y útil en tareas cotidianas.

Entre las incorporaciones destacan My FanCam, nuevas tarjetas para Now Brief, las sugerencias de Now Nudge y varias mejoras en traducción, escaneado y grabación de voz. También hay cambios importantes en seguridad y privacidad, aunque conviene revisar la letra pequeña porque la disponibilidad depende del dispositivo, el país, el idioma y, en algunos casos, del operador.

One UI 9 comienza su despliegue por los Galaxy S26

La primera oleada de actualización tiene como protagonistas a los Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Samsung habla de un despliegue que comienza hoy, 16 de septiembre, por lo que el firmware puede tardar días o incluso más tiempo en aparecer en todos los terminales compatibles, según el mercado y la configuración de cada dispositivo.

One UI 9 no parte completamente de cero. La versión estable debutó con la última generación de plegables de la compañía, formada por el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8. En Teknofilo ya hemos probado a fondo tanto el Galaxy Z Fold8 Ultra como el Galaxy Z Fold8, dos dispositivos en los que el software debe adaptarse a formatos de pantalla muy distintos.

El recientemente presentado Galaxy S26 FE también llega de fábrica con One UI 9, pero el anuncio de este despliegue señala expresamente al trío principal de la familia Galaxy S26 como punto de partida para las actualizaciones. Samsung no ha publicado en esta comunicación un calendario completo para el resto del catálogo, limitándose a confirmar que llegará gradualmente a más dispositivos Galaxy.

Esto significa que conviene evitar las listas no oficiales con fechas cerradas. Dos móviles del mismo modelo pueden recibir la actualización en momentos diferentes si pertenecen a regiones u operadores distintos, y algunas herramientas de Galaxy AI necesitan hardware específico, una cuenta de Samsung, conexión a Internet o compatibilidad con determinados idiomas.

My FanCam mantiene en el centro a la persona que elijas

My FanCam es una de las novedades más llamativas para quienes graban vídeos con frecuencia. La función permite seleccionar a una persona dentro de un vídeo ya grabado para que el sistema siga sus movimientos y reajuste automáticamente el encuadre, manteniéndola como protagonista aunque cambie de posición dentro de la escena.

La idea resulta especialmente útil para actuaciones, celebraciones, deportes o cualquier situación en la que haya varias personas moviéndose. En lugar de recortar y reposicionar manualmente cada fragmento, One UI 9 genera una versión más centrada y preparada para compartir en redes sociales, reduciendo buena parte del trabajo de edición.

No obstante, My FanCam requiere iniciar sesión con una cuenta de Samsung y necesita encontrar un sujeto que pueda seguir con claridad. La propia compañía advierte de que no funciona cuando no hay una persona reconocible en la imagen y de que el resultado del seguimiento automático no está garantizado en todos los vídeos.

Por tanto, no estamos ante un sustituto infalible de la edición manual, sino ante una ayuda pensada para acelerar el proceso. Su utilidad real dependerá de factores como la iluminación, la nitidez del vídeo, los cruces entre personas y la facilidad con la que la inteligencia artificial pueda distinguir al protagonista del resto de la escena.

Now Brief se vuelve más flexible y personal

Samsung también amplía las posibilidades de Now Brief, su espacio de resúmenes personalizados. One UI 9 incorpora tarjetas generativas y editables con las que el usuario puede decidir mejor qué información quiere ver, en lugar de aceptar una selección completamente cerrada por el sistema.

Estas tarjetas pueden crearse alrededor de ámbitos como la salud, la previsión meteorológica o el vídeo. El objetivo es que el resumen diario muestre contenidos realmente relevantes para cada persona y que pueda evolucionar a medida que cambian sus rutinas, prioridades o actividades.

La personalización utiliza únicamente la información para la que el usuario haya concedido permiso, según explica Samsung. Aun así, Now Brief exige una cuenta de Samsung y algunas de sus funciones pueden necesitar conexión a la red, además de variar según el país, la región, el idioma, el modelo del dispositivo y las aplicaciones disponibles.

También conviene recordar que el contenido generado puede contener errores o no interpretar correctamente todas las preferencias. One UI 9 da más control sobre lo que aparece en el resumen, pero seguirá siendo recomendable revisar las sugerencias antes de utilizarlas como base para una decisión o una tarea importante.

Garantía y cuidado lleva el soporte directamente a Ajustes

Otra novedad menos vistosa, pero posiblemente más práctica, es Garantía y cuidado. Samsung integra esta sección dentro del menú Ajustes para reunir información de soporte, protección y mantenimiento que antes podía obligar al usuario a consultar diferentes aplicaciones o páginas web.

Desde ahí será posible revisar la cobertura de garantía de los dispositivos móviles vinculados a la cuenta de Samsung, ejecutar herramientas de autodiagnóstico y consultar estimaciones del coste de una reparación. El mismo apartado permite gestionar Samsung Care+ o solicitar una cita con el servicio técnico oficial en unos pocos pasos.

La experiencia, sin embargo, no será idéntica en todos los mercados. Las funciones disponibles, las estimaciones de reparación y las opciones de Samsung Care+ pueden cambiar según el país, la región y el modelo; además, los planes de protección pueden incluir condiciones de elegibilidad, precios o franquicias diferentes.

En cualquier caso, la dirección es interesante: el teléfono no solo avisa cuando algo falla, sino que intenta guiar al usuario desde el diagnóstico hasta la posible reparación. Tener la garantía, el soporte y el mantenimiento en un único lugar debería hacer más fácil saber qué cubre Samsung y qué alternativas existen antes de acudir a una tienda.

Now Nudge y Estudio creativo intentan anticiparse

Now Nudge amplía las sugerencias contextuales de One UI 9 para proponer el siguiente paso sin obligar a abandonar lo que se está haciendo. Si varias personas están organizando un plan por mensajería, por ejemplo, el sistema puede recuperar los datos de una reserva o facilitar que una ubicación compartida se guarde directamente desde la conversación.

Las sugerencias relacionadas con mensajes funcionan con determinadas aplicaciones de terceros, entre ellas Samsung Messages, Google Messages y Google Chat. Samsung también avisa de que la compatibilidad con la vista dividida puede variar y de que algunas propuestas, como compartir fotografías, dependen del análisis del contenido disponible en las imágenes.

Por su parte, Estudio creativo aprovecha los próximos acontecimientos para sugerir ideas de generación de imágenes. Si se acerca el cumpleaños de un contacto, One UI 9 puede proponer la creación de una felicitación o de una imagen temática, de manera que el usuario no tenga que comenzar desde una página en blanco.

Ambas funciones buscan que la inteligencia artificial aparezca en el momento oportuno, pero sin convertirse en una interrupción constante. Now Nudge requiere una cuenta de Samsung, su disponibilidad cambia según el país, la región y el idioma, y sus recomendaciones pueden equivocarse, por lo que el usuario conserva la última palabra antes de guardar o compartir cualquier contenido.

Intérprete, escaneado y Grabadora de voz ganan utilidad

La aplicación Intérprete estrena una vista de conversación que permite consultar con rapidez intercambios anteriores. Esto facilita seguir el hilo cuando dos personas hablan durante varios minutos, mientras que una traducción más rápida en el modo Conversación y una reproducción más ágil mediante Galaxy Buds compatibles reducen las pausas entre cada intervención.

Para utilizar Intérprete es necesario iniciar sesión con una cuenta de Samsung, y algunos idiomas requieren descargar previamente su paquete correspondiente. La compañía señala asimismo que los idiomas, las funciones y el servicio pueden depender del país, la región, el operador y el dispositivo, y que la precisión de las traducciones no está garantizada.

El escaneado de documentos también mejora cuando el original no está perfectamente plano. One UI 9 intenta corregir con menos intervención páginas curvadas de libros o papeles con las esquinas dobladas, añade vistas adaptadas a las pantallas grandes de los Galaxy compatibles y refina el Borrador de dedos para obtener copias más limpias.

Finalmente, la Grabadora de voz presenta sus resúmenes de una forma más ordenada. El sistema puede estructurar la información mediante encabezados y tablas, lo que debería ayudar a localizar rápidamente decisiones, ideas o datos importantes sin tener que leer una transcripción extensa de principio a fin.

Security Brief y las alertas de privacidad refuerzan el control

Security Brief incorpora a Now Brief avisos importantes relacionados con la seguridad y la privacidad. Entre ellos se encuentran la detección de malware, las aplicaciones instaladas desde fuentes desconocidas y los permisos que quizá ya no sean necesarios, con el objetivo de señalar antes los problemas que requieren atención.

Las nuevas Alertas de privacidad utilizan inteligencia artificial procesada en el propio dispositivo para identificar comportamientos potencialmente sospechosos. El sistema puede advertir, por ejemplo, de intentos innecesarios de utilizar permisos en segundo plano, dando al usuario más visibilidad sobre cuándo y cómo acceden las aplicaciones a su información.

La lista publicada por Samsung incluye los Galaxy S26 y S26 Ultra; S25 y S25 FE; S24 y S24 FE; S23 y S23 FE; Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Fold7, Flip7, Fold6, Flip6, Fold5 y Flip5; y Galaxy Tab S11 Ultra, Tab S11, Tab S10 Ultra, Tab S10+, Tab S9 Ultra, Tab S9+ y Tab S9. Llama la atención que esa relación no mencione expresamente algunos modelos Plus, incluido el Galaxy S26+, pese a formar parte de la primera oleada de One UI 9.

Samsung advierte, además, de que estas alertas no pueden tener en cuenta todos los factores posibles. Deben entenderse como una capa de ayuda y no como una garantía absoluta de seguridad, de modo que siguen siendo esenciales las actualizaciones, la revisión periódica de permisos y la descarga de aplicaciones desde fuentes de confianza.

La detección de estafas se amplía, pero todavía no a España

One UI 9 también extiende Scam Detection, una función diseñada para avisar sobre posibles llamadas fraudulentas. Samsung confirma su llegada a nuevos países e idiomas, aunque la disponibilidad sigue dependiendo de la región, el modelo, la lengua utilizada y la versión concreta del sistema operativo o de One UI.

En esta primera ampliación, la compañía cita expresamente Japón, Canadá e India. España no figura en la relación publicada, por lo que no sería correcto dar por hecho que los usuarios españoles recibirán esta protección desde el mismo momento en que instalen One UI 9.

La expansión limitada ilustra una de las claves de esta actualización: compartir el mismo número de versión no garantiza disponer de todas las funciones. Los acuerdos locales, los idiomas, las exigencias regulatorias y la infraestructura necesaria pueden hacer que una herramienta llegue antes a unos mercados que a otros.

Samsung podrá ampliar la compatibilidad posteriormente, pero por ahora no ha ofrecido una fecha para nuestro país. Hasta que exista una confirmación específica, conviene mantener activadas las protecciones del operador y actuar con cautela ante llamadas que soliciten códigos, contraseñas, transferencias o información personal.

Qué debes tener en cuenta antes de actualizar

Cuando One UI 9 esté disponible, la descarga debería aparecer en Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar. Si todavía no se muestra, forzar comprobaciones repetidas no acelerará un despliegue que Samsung libera por fases; lo más razonable es esperar y volver a revisarlo más adelante.

Antes de instalar una actualización importante, resulta aconsejable hacer una copia de seguridad, disponer de suficiente espacio libre y mantener el móvil conectado a una red WiFi estable. También es buena idea contar con batería suficiente o dejar el dispositivo enchufado durante el proceso para evitar una interrupción inesperada.

Una vez completada la instalación, algunas funciones pueden requerir actualizar las aplicaciones de Samsung, descargar paquetes de idioma o iniciar sesión en la cuenta de la compañía. Que una novedad no aparezca inmediatamente no significa necesariamente que la actualización haya fallado, ya que ciertas herramientas pueden activarse desde el servidor o no ser compatibles con ese modelo.

En conjunto, One UI 9 parece una evolución enfocada menos en cambiarlo todo y más en hacer que Galaxy AI intervenga en momentos concretos: encuadrar un vídeo, preparar un resumen, traducir una conversación o detectar un permiso sospechoso. El potencial es amplio, pero la experiencia final dependerá mucho más que antes del hardware, el idioma y el mercado de cada usuario.