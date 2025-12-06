Samsung deja al descubierto el diseño final de los Galaxy S26

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La familia Galaxy S26 llevaba meses protagonizando filtraciones, pero todas compartían un mismo mensaje: el icónico diseño de cámaras flotantes iba a desaparecer. Hasta ahora, todo eran rumores y recreaciones no oficiales.

Sin embargo, una inesperada “autofiltración” de Samsung ha puesto fin a cualquier duda y ha confirmado el cambio estético que marcará la nueva generación.

Un vistazo al nuevo módulo de cámara estilo Fold

La sorpresa llegó cuando se detectaron imágenes internas del Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra en un firmware de prueba de One UI 8.5. Aunque las imágenes eran bocetos simples, revelaban con claridad la nueva dirección de diseño. En lugar de lentes independientes, cada modelo adopta un módulo alargado en forma de pastilla, con orificios circulares para cada cámara, un estilo que recuerda al de la serie Galaxy Z Fold desde 2021.

Este rediseño supone una ruptura total con el aspecto del Galaxy S25, cuya identidad visual se basaba en cámaras separadas y alineadas verticalmente.

Etiquetas internas y proyecto Miracle: todo encaja

Las referencias internas encontradas en el firmware identifican los nuevos modelos como M1 (Galaxy S26), M2 (Galaxy S26+) y M3 (Galaxy S26 Ultra). Estas denominaciones coinciden con filtraciones previas que apuntaban al denominado “Proyecto Miracle”, nombre clave de la serie S26 dentro de Samsung.

Además, se confirma que la familia llegará al mercado con One UI 8.5 preinstalado, la versión basada en Android 16. Para quienes ya poseen un Galaxy S25, la compañía prepara una beta pública de One UI 8.5 que debería lanzarse durante la segunda semana de diciembre.

El Galaxy S26 Ultra abandona su herencia Note

Uno de los detalles más comentados de las filtraciones anteriores era la posible modificación en la silueta del Galaxy S26 Ultra. Todo apunta a que los bordes del modelo más avanzado serán más redondeados que en generaciones previas, alejándose del estilo afilado tipo Note que ha caracterizado a esta variante durante años. El cambio busca armonizar el diseño entre los tres modelos y reforzar una estética unificada.