Samsung explica por qué la pantalla del Galaxy S26 Ultra es menos brillante que la del S25 Ultra

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Poco después del lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra, algunos usuarios que han probado el dispositivo comenzaron a detectar un detalle curioso: la pantalla de 6,9 pulgadas parecía ligeramente menos brillante que la del Galaxy S25 Ultra.

La observación se extendió rápidamente entre la comunidad tecnológica y dio pie a todo tipo de especulaciones. Sin embargo, Samsung ya ha aclarado oficialmente el motivo de esta diferencia: está relacionada con la nueva función llamada Pantalla de privacidad.

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Según la compañía, la reducción de brillo existe, pero su impacto en el uso cotidiano es “prácticamente insignificante”. El objetivo de esta tecnología no es otro que mejorar la privacidad del usuario, incluso si eso implica sacrificar unos pocos nits de luminosidad máxima.

En este punto merece la pena notar que, según nuestras propias pruebas, el brillo máximo de la pantalla se ha reducido de 1.290 a 1.265 nits, una diferencia insignificante, al observar la pantalla de frente.

Privacy Display: la nueva tecnología de privacidad de Samsung

La función Pantalla de Privacidad supone un cambio importante respecto a los filtros de privacidad tradicionales que suelen utilizar los smartphones.

Mientras que los sistemas convencionales recurren a filtros de software o protectores físicos de pantalla, Samsung ha optado por un enfoque completamente diferente basado en control del comportamiento de la luz a nivel de píxel.

La tecnología funciona mezclando dos tipos de píxeles:

píxeles “estrechos”

píxeles “anchos”

Esta combinación permite modificar la dirección en la que se proyecta la luz desde el panel. En la práctica, esto significa que la información mostrada en pantalla se ve con claridad desde el frente, pero resulta mucho más difícil de leer cuando se observa desde los laterales.

El objetivo es evitar miradas indiscretas en situaciones cotidianas como:

transporte público

reuniones

espacios de trabajo abiertos

Sin embargo, este sofisticado sistema de control de la luz tiene un efecto secundario inevitable: puede afectar ligeramente al brillo máximo del panel.

Samsung reconoce una pequeña variación en el brillo

En declaraciones a medios especializados, Samsung ha confirmado que algunos usuarios podrían percibir “cierta variación en el brillo” bajo condiciones específicas.

Según la compañía, la diferencia se aprecia principalmente cuando:

el teléfono está configurado en brillo máximo

se observa la pantalla desde determinados ángulos

En condiciones normales de uso, Samsung insiste en que el impacto es mínimo o imperceptible.

La empresa describe esta característica como una decisión de diseño, orientada a ofrecer un equilibrio entre experiencia visual y protección de la privacidad.

El efecto se nota sobre todo al comparar ambos modelos

Varios análisis independientes han comprobado que la diferencia de brillo solo resulta evidente cuando se comparan ambos teléfonos lado a lado.

En la mayoría de los casos, la variación aparece únicamente cuando ambos dispositivos están a brillo máximo y se observan desde un ángulo pronunciado.

En otras palabras, el fenómeno parece estar ligado más a cómo funciona la tecnología de privacidad que a una limitación real del panel.

¿Un problema real o solo una curiosidad técnica?

En internet ya se ha empezado a hablar de “PrivacyDisplayGate”, siguiendo la tradición de bautizar cualquier polémica tecnológica con el sufijo “gate”.

Sin embargo, todo apunta a que este caso está lejos de ser un fallo importante. La reducción de brillo parece ser un efecto colateral menor de una tecnología diseñada para mejorar la seguridad visual del usuario.

Si la función cumple su propósito —evitar que otras personas puedan ver lo que aparece en pantalla desde los laterales—, muchos consideran que el compromiso en luminosidad es perfectamente aceptable.

En definitiva, más que un defecto, el comportamiento del Galaxy S26 Ultra parece ser simplemente la consecuencia técnica de introducir una nueva generación de pantallas orientadas a la privacidad.