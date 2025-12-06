Samsung Galaxy S26: por qué solo Corea tendrá el modelo con Exynos 2600

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Samsung ha confirmado de forma oficial el desarrollo del Exynos 2600, un procesador que marcará un hito en la industria al ser el primero fabricado con el avanzado proceso 2 nm Gate-All-Around (GAA) de la compañía.

Sin embargo, a pesar del salto tecnológico, todo apunta a que este chip tendrá una presencia muy restringida en el mercado internacional. Diversos informes indican que los próximos Galaxy S26 y S26+ con Exynos 2600 podrían lanzarse exclusivamente en Corea del Sur, mientras que el resto del mundo recibiría modelos basados en el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Un lanzamiento condicionado por el historial de la serie Exynos

Según un análisis de CTT Research, Samsung estaría valorando un despliegue limitado de su nuevo procesador debido a la fama histórica que arrastra la marca Exynos. En generaciones anteriores, estos chips se enfrentaron a varios problemas técnicos que afectaron su reputación frente a los Snapdragon:

Ineficiencia térmica , con tendencia al sobrecalentamiento.

, con tendencia al sobrecalentamiento. Baja tasa de fabricación , que dificultaba la producción a gran escala.

, que dificultaba la producción a gran escala. Vulnerabilidades de seguridad relacionadas con el diseño interno.

Estas debilidades provocaron que muchos usuarios y operadores de red optaran por la estabilidad y el rendimiento más uniforme de las soluciones de Qualcomm. Como consecuencia, la percepción pública de Exynos sigue siendo negativa en numerosos mercados.

Mejoras técnicas clave en el nuevo Exynos 2600

A pesar de los desafíos del pasado, Samsung ha implementado mejoras importantes para el Exynos 2600. Una de las novedades más destacadas es la tecnología Heat Pass Block, un sistema diseñado para funcionar como disipador que permite reducir la temperatura de funcionamiento hasta un 30%.

Además, la división Samsung Foundry afirma haber logrado un avance significativo en fabricación: el proceso 2 nm GAA habría alcanzado un rendimiento del 50%, un incremento notable respecto a generaciones anteriores y un indicador importante para la viabilidad del chip.

Los contratos con Qualcomm limitarían la expansión del Exynos 2600

Aunque las mejoras técnicas parecen sólidas, los informes señalan que la distribución del Exynos 2600 no dependería solo del rendimiento o de la capacidad de producción. La clave estaría en un acuerdo de largo plazo entre Samsung y Qualcomm.

Según fuentes de la industria, este contrato obligaría a Samsung a utilizar chipsets Snapdragon en, al menos, el 75% de los Galaxy S de cada generación. La cifra coincide con declaraciones recientes de Qualcomm, que asegura que hasta el 75% de los Galaxy S26 utilizarán su procesador.

Superar ese límite del 25% asignado a Exynos implicaría para Samsung penalizaciones económicas muy elevadas, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de apostar por su chip propio incluso si superase técnicamente a su rival.

Un futuro incierto para el Exynos 2600 fuera de Corea del Sur

El resultado de la combinación entre la percepción negativa del público y las restricciones contractuales sería un despliegue extremadamente limitado del Exynos 2600. Todo apunta a que el procesador solo impulsaría los Galaxy S26 vendidos en Corea del Sur, mientras que el resto del mundo recibiría versiones con Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Esto colocaría a Samsung en una posición peculiar: capaz de fabricar uno de los chips móviles más avanzados del mercado, pero prácticamente impedida de utilizarlo a nivel global.