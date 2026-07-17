Samsung confirma el fallo rojizo de la pantalla del Galaxy S26 Ultra y promete arreglarlo

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Algunos propietarios del Samsung Galaxy S26 Ultra han comenzado a detectar un comportamiento bastante preocupante en la pantalla de su teléfono. En determinadas unidades, el panel adquiere progresivamente una tonalidad rojiza o muestra una especie de rectángulo rosado en la zona central.

Samsung ya ha reconocido que el fenómeno existe, aunque su explicación aporta bastante tranquilidad. La compañía asegura que no se trata de una avería física ni de un problema de quemado del panel OLED, sino de un desequilibrio de color que podrá corregirse mediante una actualización de software.

Algunas pantallas del Galaxy S26 Ultra están adquiriendo un tono rojo

Durante las últimas semanas han aparecido en redes sociales, foros coreanos y comunidades de Samsung varias fotografías de Galaxy S26 Ultra cuya pantalla ya no muestra los colores con normalidad. En algunos casos, todo el panel parece más cálido, mientras que en otros se aprecia una mancha rectangular rosada en el centro.

El aspecto de estas imágenes hizo pensar inicialmente en un deterioro del panel OLED. Sin embargo, Samsung sostiene que el problema está relacionado con la calibración del color y no con daños permanentes en la pantalla.

Los primeros casos aparecieron poco después del lanzamiento

Algunas quejas se remontan al mes de marzo, poco después de la llegada del Galaxy S26 Ultra al mercado. No obstante, buena parte de las publicaciones más recientes aseguran que el efecto no apareció de manera inmediata, sino que fue aumentando gradualmente después de varios meses de uso.

También se han encontrado unidades de exposición en tiendas con una tonalidad rojiza especialmente visible. Este detalle ha resultado clave para que Samsung identifique las condiciones que pueden favorecer la aparición del problema.

No está claro cuántos teléfonos están afectados

Por ahora, no existe una cifra oficial sobre la cantidad de Galaxy S26 Ultra que presentan esta anomalía. Las fotografías compartidas en internet demuestran que hay más de un caso, pero no permiten determinar si estamos ante un defecto extendido o limitado a una pequeña parte de las unidades.

Numerosos propietarios no han observado ningún cambio en sus dispositivos, incluso después de varios meses de uso. Todo apunta a que el problema solo aparece cuando coinciden unas condiciones ambientales y de funcionamiento bastante concretas.

Samsung confirma que el problema puede aparecer bajo condiciones específicas

Samsung ha explicado que el desequilibrio de color puede manifestarse cuando el teléfono permanece expuesto durante mucho tiempo a una iluminación ambiental intensa mientras funciona con el brillo de pantalla al máximo.

La compañía menciona específicamente los entornos de exposición comercial, donde los teléfonos permanecen encendidos durante muchas horas bajo focos muy potentes. Ese escenario coincide con varias de las unidades afectadas observadas en tiendas.

Las unidades de exposición serían especialmente vulnerables

Los móviles utilizados como demostración en establecimientos suelen funcionar continuamente con vídeos, animaciones y aplicaciones abiertas. Además, la luminosidad se configura al nivel máximo para que la pantalla resulte más llamativa bajo las luces del comercio.

Esta combinación representa un uso mucho más extremo que el habitual. Un Galaxy S26 Ultra particular normalmente no permanece durante meses encendido a pleno brillo y bajo una iluminación intensa durante toda la jornada.

El brillo máximo parece desempeñar un papel importante

La explicación de Samsung sugiere que no basta con exponer el teléfono a una fuente de luz intensa. El problema aparecería cuando esa exposición coincide con el funcionamiento prolongado del panel en sus niveles más altos de brillo.

El Galaxy S26 Ultra puede elevar automáticamente la luminosidad en exteriores para mantener la legibilidad. Todavía no está claro cuánto tiempo debe mantenerse esta situación para que aparezca el cambio de tonalidad ni si existen otros factores involucrados.

Samsung descarta que sea un fallo físico del panel OLED

La principal preocupación de los usuarios era que la tonalidad roja indicara una degradación permanente de los píxeles. Si ese fuera el caso, la única solución efectiva consistiría en reemplazar completamente la pantalla.

Samsung afirma que el panel continúa funcionando con normalidad y que no presenta daños físicos. Según la compañía, estamos ante un problema de equilibrio cromático que puede solucionarse sin abrir el teléfono ni sustituir ningún componente.

El problema tampoco sería el clásico burn-in

Las pantallas OLED pueden sufrir retenciones permanentes cuando muestran durante mucho tiempo elementos estáticos, como botones, barras de navegación o logotipos. Este fenómeno suele conocerse como quemado o burn-in.

La mancha rojiza del Galaxy S26 Ultra hizo que algunos usuarios sospecharan de este tipo de desgaste. Sin embargo, la explicación de Samsung apunta a una alteración de la calibración y no a una pérdida irreversible de rendimiento de determinados píxeles.

Una actualización recalibrará los colores de la pantalla

Samsung prepara una actualización que aplicará nuevos valores de ajuste al panel. El objetivo será corregir las desviaciones cromáticas y recuperar una tonalidad uniforme en toda la superficie de la pantalla.

La compañía explica que utilizará una tecnología de calibración que lleva años empleando para gestionar la calidad de sus paneles OLED. El software debería compensar el tono rojizo sin reducir el rendimiento ni la vida útil de la pantalla.

No será necesario sustituir la pantalla

Samsung ha sido especialmente clara en este punto: los propietarios afectados no deberían necesitar un cambio de panel. Si el diagnóstico de la compañía es correcto, la actualización bastará para restaurar el equilibrio de color.

Esta noticia resulta tranquilizadora, ya que una reparación física habría sido mucho más compleja y costosa. También evita que los usuarios tengan que entregar su teléfono durante varios días para que un servicio técnico instale una nueva pantalla.

Samsung todavía no ha anunciado cuándo llegará la solución

Aunque la actualización ya está en preparación, la compañía no ha comunicado una fecha concreta para su distribución. Samsung se ha limitado a señalar que el calendario todavía está siendo determinado.

Es previsible que la corrección llegue mediante una actualización OTA de One UI. Hasta entonces, los propietarios afectados deberán esperar o ponerse en contacto con el servicio técnico si la alteración dificulta el uso normal del dispositivo.

La actualización podría identificar cada panel individualmente

La calibración de una pantalla OLED puede requerir valores diferentes dependiendo del comportamiento de cada unidad. Samsung podría aplicar una compensación general o recurrir a parámetros personalizados calculados a partir del estado del panel.

La compañía no ha detallado cómo funcionará exactamente el proceso. Lo importante será comprobar si la actualización elimina por completo la mancha central y no se limita a ocultarla modificando globalmente la temperatura de color.

Privacy Display aparece inevitablemente entre las sospechas

El Galaxy S26 Ultra es el único smartphone actual de Samsung que incorpora Privacy Display, una tecnología integrada físicamente en el panel para reducir la visibilidad del contenido cuando se observa desde los laterales.

Esta exclusividad ha provocado que algunos usuarios relacionen la función con la aparición del tono rojo. Samsung, sin embargo, no ha confirmado que Privacy Display sea la causa directa del desequilibrio cromático.

Así funciona la pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra

Privacy Display utiliza dos grupos de píxeles con comportamientos ópticos diferentes. Unos mantienen un ángulo de visión convencional, mientras que otros concentran la luz principalmente hacia la persona situada frente al teléfono.

Cuando se activa la privacidad, el sistema modifica la contribución de esos píxeles para dificultar la lectura lateral. No se trata de un simple filtro de software, sino de una característica integrada en la estructura física de la pantalla AMOLED.

La tecnología ya había generado dudas sobre la uniformidad

Desde el lanzamiento del dispositivo, algunos análisis señalaron que la compleja estructura de Privacy Display podía influir en el brillo, los ángulos de visión o la reproducción del color bajo determinadas circunstancias.

Samsung ya había reconocido pequeñas variaciones de luminosidad frente al Galaxy S25 Ultra, especialmente al observar ambos teléfonos desde ciertos ángulos y con el brillo máximo. La compañía calificó esas diferencias como mínimas y propias del diseño de la nueva pantalla.

Samsung no atribuye oficialmente el tono rojo a Privacy Display

Pese a las especulaciones, la declaración oficial no menciona Privacy Display como responsable. Samsung se centra en la exposición prolongada a luces intensas, el brillo máximo y la necesidad de ajustar la calibración.

Por tanto, no se puede afirmar que la función de privacidad esté causando directamente las manchas. También podría tratarse de un comportamiento del controlador del panel o de los algoritmos que compensan el color y el brillo bajo condiciones extremas.

Algunos usuarios también han informado de molestias visuales

Privacy Display ya había protagonizado otras polémicas antes de la aparición del tono rojizo. Algunos compradores aseguraron experimentar cansancio ocular, dolores de cabeza, mareos o náuseas al utilizar el Galaxy S26 Ultra.

Estas reacciones no parecen afectar a todos los usuarios y pueden depender de la sensibilidad individual. Tampoco existe una relación demostrada entre esas molestias y el nuevo problema de calibración del color.

Qué pueden hacer los propietarios mientras llega la actualización

Samsung no ha publicado todavía unas instrucciones específicas para prevenir la anomalía. No obstante, parece prudente evitar que la pantalla permanezca durante horas al brillo máximo cuando no resulte necesario.

También conviene utilizar el brillo automático y mantener el dispositivo actualizado. Reducir la exposición prolongada a focos intensos podría limitar las condiciones que Samsung relaciona con el desequilibrio de color.

Cómo comprobar si la pantalla está afectada

La alteración se aprecia mejor mostrando fondos uniformes de color blanco, gris claro o beige. Un panel afectado puede presentar una zona central más rosada o una temperatura de color notablemente más cálida que la de los bordes.

Antes de sacar conclusiones, conviene desactivar el modo de protección ocular y comprobar los ajustes de color. Funciones como el filtro de luz azul o el tono adaptable pueden modificar intencionadamente la apariencia de la pantalla.

Conviene guardar pruebas antes de solicitar asistencia

Si la mancha resulta evidente, puede ser útil fotografiar el teléfono junto a otra pantalla o grabar un vídeo en el que se muestre el problema con distintos fondos. Las capturas de pantalla no servirán, ya que registran la imagen generada por el sistema y no cómo la representa físicamente el panel.

Estas pruebas pueden facilitar la comunicación con el servicio técnico. También es recomendable anotar cuándo comenzó el problema y si el teléfono ha permanecido expuesto a luz intensa o brillo máximo durante periodos prolongados.

No debería confundirse con un cambio normal del ángulo de visión

Todas las pantallas OLED pueden mostrar pequeñas variaciones cromáticas cuando se observan desde posiciones muy inclinadas. Privacy Display hace que el comportamiento del Galaxy S26 Ultra sea todavía más particular al cambiar el modo en que la luz llega a los laterales.

El problema reconocido por Samsung es diferente, ya que el tono rojo puede apreciarse mirando el teléfono de frente. La señal más característica parece ser una región central rosada que no desaparece al modificar el ángulo de observación.

La respuesta de Samsung reduce el temor a una reparación costosa

La confirmación de que el panel no está físicamente dañado representa la mejor noticia posible para los propietarios. Una campaña de sustitución de pantallas habría supuesto un proceso complejo para Samsung y una importante molestia para los consumidores.

La compañía deberá demostrar ahora que su actualización corrige el problema de manera permanente. También tendrá que explicar si la nueva calibración evitará que el tono rojo reaparezca después de otra exposición prolongada a condiciones similares.

El Galaxy S26 Ultra mantiene uno de sus elementos más innovadores

Privacy Display sigue siendo una de las características más originales del teléfono. Como explicamos en nuestro análisis, permite reducir las miradas laterales sin recurrir a protectores físicos que oscurecen permanentemente la pantalla.

La tecnología, sin embargo, añade complejidad a uno de los componentes más delicados del dispositivo. La aparición de este problema demuestra lo difícil que resulta introducir nuevas estructuras de píxeles sin alterar el equilibrio entre brillo, color, privacidad y comodidad visual.

El caso de las pantallas rojizas del Galaxy S26 Ultra parece menos grave de lo que inicialmente sugerían las fotografías. Samsung reconoce la anomalía, pero descarta un defecto físico y asegura que podrá resolverla mediante una calibración de software.

Queda por saber cuándo llegará la actualización y si eliminará por completo el tono rosado de las unidades afectadas. Hasta entonces, los usuarios deberían vigilar la uniformidad del panel, evitar exposiciones extremas innecesarias y acudir al soporte de Samsung si la alteración dificulta el uso del dispositivo.