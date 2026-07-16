OSCAL desploma el precio de sus estaciones de energía: hasta un 34% de descuento y auriculares gratis

Los cortes de electricidad, las escapadas en caravana o la necesidad de trabajar lejos de un enchufe son situaciones en las que una estación de energía portátil puede marcar una gran diferencia. OSCAL cuenta estos días con varias ofertas en PcComponentes que permiten conseguir sus modelos PowerMax con descuentos de hasta el 35%.

La promoción incluye opciones para necesidades muy diferentes, desde una estación relativamente compacta de 1.024 Wh hasta una potente central eléctrica de 6.000 W capaz de alimentar electrodomésticos y herramientas de alto consumo.

Además, hay un incentivo adicional: los compradores de cualquiera de los productos incluidos en la promoción recibirán unos auriculares de regalo. Como sucede habitualmente con este tipo de campañas, la disponibilidad de las ofertas y del obsequio puede estar limitada a las unidades disponibles.

OSCAL PowerMax 6000: una central eléctrica de 6.000 W

La opción más potente de la promoción es la OSCAL PowerMax 6000, una central eléctrica portátil pensada para quienes necesitan alimentar dispositivos de elevado consumo o disponer de un sistema de respaldo energético para el hogar.

Este modelo tiene un precio rebajado de 1.755 euros, frente a los 2.699 euros anteriores. Esto supone un descuento del 34 % y un ahorro superior a 900 euros.

La PowerMax 6000 combina una batería LiFePO4 de 3.600 Wh con una potencia nominal de 6.000 W y una potencia máxima de 7.200 W. Gracias a estas cifras puede utilizarse con electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos informáticos, dispositivos médicos y numerosos aparatos domésticos.

Su batería está preparada para superar los 3.500 ciclos conservando alrededor del 80 % de su capacidad. También incorpora un sistema BMS con diferentes niveles de protección frente a sobrecargas, cortocircuitos y temperaturas elevadas.

Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de ampliar la capacidad mediante baterías OSCAL BP3600. El sistema admite hasta 15 baterías adicionales, lo que permite alcanzar una capacidad total de 57,6 kWh.

La estación dispone de 14 conexiones, entre ellas cuatro tomas de corriente alterna, dos puertos USB-C de hasta 100 W, cuatro puertos USB-A, conexiones de corriente continua y una toma para encendedor de coche.

También permite recargarse utilizando la red eléctrica, paneles solares, la toma de un vehículo o un generador. La entrada solar admite hasta 1.600 W, mientras que la recarga mediante corriente alterna puede completarse en aproximadamente dos horas.

La PowerMax 6000 puede controlarse desde el móvil mediante WiFi o Bluetooth y funciona como sistema UPS, con una conmutación de entre 5 y 8 milisegundos en caso de corte eléctrico.

🛍️Precio final: 2.699 euros 1.755 euros

OSCAL PowerMax 3600 SE: 3.600 Wh y 14 puertos por 1.319 euros

Un escalón por debajo se encuentra la OSCAL PowerMax 3600 SE, una estación que mantiene una capacidad de 3.600 Wh, pero reduce su potencia nominal hasta los 3.600 W.

Actualmente puede adquirirse por 1.319 euros, frente a un precio anterior de 1.818,70 euros. La rebaja es de 499 euros, equivalente aproximadamente al 27 %.

Su capacidad permite mantener en funcionamiento durante horas numerosos electrodomésticos, ordenadores, televisores, equipos de comunicaciones y pequeños dispositivos electrónicos. También puede resultar útil como fuente de respaldo para viviendas, caravanas, talleres o actividades al aire libre.

La estación utiliza una batería LiFePO4 diseñada para ofrecer hasta 3.500 ciclos de carga. Esta tecnología proporciona una vida útil prolongada y una buena estabilidad térmica frente a las baterías convencionales de iones de litio.

Cuenta con 14 salidas de diferentes tipos, incluyendo conexiones AC, DC y USB, lo que permite alimentar varios equipos simultáneamente. Su sistema de carga rápida puede recuperar el 80 % de la batería en unos 58 minutos.

La PowerMax 3600 SE admite carga mediante la red eléctrica, paneles solares, vehículos y diferentes combinaciones de estas fuentes. En la caja se incluyen el cable de corriente alterna, el cable para coche y el cable para conectar paneles solares.

La aplicación de OSCAL permite consultar desde el móvil el nivel de batería, la potencia de entrada y salida y el estado de las conexiones. La comunicación puede realizarse mediante WiFi o Bluetooth.

También incorpora una lámpara LED con seis modos de funcionamiento, entre ellos luz tenue, luz brillante, parpadeo, respiración, señal SOS y código Morse.

🛍️ Precio final: 1.818,70 euros 1.319 euros

OSCAL PowerMax 1800 SE: la alternativa más económica por 459 euros

La OSCAL PowerMax 1800 SE es el modelo más asequible de esta selección y una alternativa especialmente interesante para camping, viajes en caravana, fotografía, pequeños trabajos en exteriores o emergencias domésticas.

Su precio promocional es de 459 euros, frente a los 595 euros anteriores. La oferta representa un ahorro de 136 euros y un descuento aproximado del 22 %.

Esta estación incorpora una batería de iones de litio con una capacidad de 1.024 Wh. Aunque es menos potente que los modelos de 3.600 Wh, dispone de energía suficiente para recargar móviles, tablets, cámaras, drones, ordenadores portátiles, sistemas de iluminación y pequeños electrodomésticos.

La PowerMax 1800 SE cuenta con 10 conexiones de salida, entre las que se encuentran tomas de corriente alterna, puertos USB y conexiones de corriente continua.

Uno de sus principales atractivos es la carga rápida. Según las especificaciones del producto, puede recuperar el 80 % de su capacidad en aproximadamente una hora.

También es compatible con paneles solares y admite una potencia de entrada solar de hasta 800 W, una característica útil para quienes buscan cierta independencia de la red eléctrica durante viajes o estancias prolongadas en exteriores.

🛍️ Precio final: 595 euros 459 euros

PowerMax 3600 SE con dos paneles solares PM200 Plus por 1.899 euros

La cuarta oferta está dirigida a quienes buscan un sistema de energía solar más completo desde el primer momento. Aunque el título principal de la ficha se centra en la estación, la variante seleccionada corresponde al paquete formado por la OSCAL PowerMax 3600 SE y dos paneles solares PM200 Plus.

El conjunto está disponible por 1.899 euros, frente a los 2.468,70 euros anteriores. Esto supone una rebaja de 569 euros, equivalente aproximadamente al 23 %.

La estación incluida en el paquete ofrece una capacidad de 3.600 Wh, una potencia nominal de 3.600 W, batería LiFePO4 y 14 conexiones para alimentar dispositivos mediante corriente alterna, corriente continua o USB.

También incorpora control mediante aplicación móvil, conectividad WiFi y Bluetooth, carga rápida y una lámpara LED con seis modos de funcionamiento.

La diferencia respecto a la oferta de 1.319 euros está en los dos paneles solares PM200 Plus incluidos en esta configuración. Al tratarse de un paquete preparado para generar y almacenar energía, puede resultar más conveniente para caravanas, campamentos, casas de campo o como sistema de emergencia doméstico.

🛍️ Precio final del paquete: 2.468,70 euros 1.899 euros

¿Qué modelo merece más la pena?

La elección depende principalmente de la potencia, la autonomía y el tipo de uso previsto.

La PowerMax 1800 SE de 459 euros es la opción más equilibrada para usuarios que necesitan cargar dispositivos electrónicos, alimentar pequeños aparatos o disponer de energía durante una escapada.

La PowerMax 3600 SE de 1.319 euros ofrece un salto importante de capacidad y potencia. Resulta más adecuada como respaldo doméstico, para caravanas de gran tamaño o para conectar varios dispositivos durante periodos prolongados.

El paquete de la PowerMax 3600 SE con dos paneles PM200 Plus por 1.899 euros está pensado para quienes quieren empezar a aprovechar la energía solar sin tener que comprar los paneles por separado.

Por último, la PowerMax 6000 de 1.755 euros es la alternativa más potente. Sus 6.000 W, su capacidad ampliable y su función UPS la convierten en la propuesta más preparada para electrodomésticos exigentes, herramientas eléctricas y sistemas de respaldo energético de mayor envergadura.

Unos auriculares de regalo con cualquiera de las ofertas

A los descuentos aplicados en PcComponentes se suma uno de los puntos más atractivos de la campaña: quienes compren cualquiera de estas estaciones de energía recibirán unos auriculares de regalo.

La promoción permite, por tanto, conseguir una estación OSCAL PowerMax con un importante descuento y llevarse además un obsequio adicional.

Los precios pueden variar y las promociones pueden finalizar cuando se agoten las unidades disponibles, por lo que conviene comprobar el importe definitivo y las condiciones del regalo en la tienda antes de completar la compra.