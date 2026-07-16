Blackview tira el precio de sus Mini PC: siete modelos desde solo 319 euros

Los ordenadores de sobremesa ya no tienen por qué ocupar media mesa. Los Mini PC se han convertido en una alternativa cada vez más interesante para trabajar, estudiar, navegar, reproducir contenido multimedia o montar un equipo secundario sin llenar el escritorio de cables y grandes torres.

Blackview ha rebajado varios de sus modelos más populares en PcComponentes, con configuraciones que incluyen 16 GB de memoria RAM, unidades SSD de 512 GB y Windows 11 Pro preinstalado. Las ofertas cubren desde equipos sencillos para ofimática hasta modelos con procesadores de mayor rendimiento para usuarios que necesitan trabajar con aplicaciones más exigentes.

La campaña incluye descuentos de hasta 210 euros y precios finales que parten de 319 euros. A continuación, repasamos los siete modelos disponibles, sus principales diferencias y el precio que tendrán durante la promoción.

Blackview MP20: un Mini PC completo por 319 euros

El Blackview MP20 es el modelo más económico de esta selección y puede ser una opción especialmente interesante para montar un ordenador de trabajo, estudio o entretenimiento sin realizar una gran inversión.

Su precio habitual indicado es de 445 euros, pero durante la campaña baja hasta 319 euros. Esto supone un ahorro de 126 euros y un descuento aproximado del 28 %.

En su interior encontramos un procesador AMD Ryzen 3 3300U con cuatro núcleos, ocho hilos y una frecuencia máxima de 3,5 GHz. No está pensado para sustituir a un ordenador gaming de alto rendimiento, pero ofrece potencia suficiente para navegar con muchas pestañas, trabajar con documentos, realizar videollamadas y reproducir contenido multimedia.

La configuración se completa con 16 GB de memoria DDR4 y un SSD M.2 de 512 GB. Además, admite ampliación de almacenamiento, por lo que es posible aumentar su capacidad si los 512 GB incluidos se quedan cortos.

El equipo ofrece salidas HDMI 2.0 y DisplayPort, permitiendo conectar dos pantallas con resolución 4K. También dispone de Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Ethernet Gigabit y soporte VESA para instalarlo detrás de un monitor.

🛍️Precio final: 319 euros, frente a los 445 euros habituales.

Blackview MP60: Intel N150, dos salidas 4K y Windows 11 Pro

El Blackview MP60 apuesta por el procesador Intel N150, un chip eficiente orientado a tareas cotidianas como ofimática, navegación web, reproducción multimedia, gestión de correo electrónico y trabajo remoto.

La oferta deja su precio en 329 euros, cuando la ficha del producto señala un precio anterior de 499 euros. La rebaja alcanza, por tanto, los 170 euros, equivalentes aproximadamente a un 34 % de descuento.

Cuenta con 16 GB de memoria DDR4 y una unidad SSD M.2 de 512 GB, una combinación que debería permitir trabajar con varias aplicaciones abiertas sin los problemas habituales de los equipos con poca memoria. También permite ampliar el almacenamiento mediante una unidad SATA de hasta 2 TB.

Una de sus ventajas es la posibilidad de conectar dos monitores 4K a 60 Hz mediante sus dos salidas HDMI. Esta característica resulta útil tanto para trabajar con varias ventanas como para utilizarlo como centro multimedia conectado al televisor.

El Blackview MP60 incorpora Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, puerto Ethernet Gigabit, Windows 11 Pro preinstalado y soporte VESA. Su reducido tamaño permite ocultarlo detrás de una pantalla o colocarlo prácticamente en cualquier rincón del escritorio.

🛍️ Precio final: 329 euros, frente a los 499 euros anteriores.

Blackview MP50: Ryzen 5 y Radeon Vega 8 por 345 euros

Quienes necesiten algo más de rendimiento pueden fijarse en el Blackview MP50. Este Mini PC utiliza un procesador AMD Ryzen 5 3500U con cuatro núcleos, ocho hilos y una frecuencia máxima de 3,7 GHz.

Su precio baja desde 555 hasta 345 euros, lo que representa un ahorro de 210 euros y un descuento aproximado del 37 %. Es tanto la mayor rebaja porcentual de esta selección como el descuento más elevado en términos absolutos.

El procesador viene acompañado por una gráfica integrada AMD Radeon Vega 8, que ofrece un rendimiento superior al de las soluciones gráficas más básicas. Puede utilizarse para reproducción de vídeo en alta resolución, edición ligera de imágenes y algunos juegos poco exigentes, aunque no sustituye a una tarjeta gráfica dedicada.

El MP50 incluye 16 GB de memoria DDR4 y un SSD M.2 SATA de 512 GB ampliable hasta 2 TB. También permite utilizar dos pantallas simultáneamente mediante HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4, con compatibilidad para resolución 4K a 60 Hz.

Todo el hardware se integra en un chasis de solo 100 × 100 × 33 milímetros y 282 gramos. La conectividad incluye Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Ethernet Gigabit, cuatro puertos USB y conector de audio. Windows 11 Pro y el soporte VESA también vienen incluidos.

🛍️ Precio final: 345 euros, con 210 euros de descuento sobre el precio anterior de 555 euros.

Blackview MP100 Pro con Intel Core i3: una opción equilibrada por 365 euros

El Blackview MP100 Pro con Intel Core i3-1215U da un salto importante en rendimiento y conectividad. Su procesador combina seis núcleos y ocho hilos, ofreciendo una arquitectura más moderna que la de los modelos de entrada.

Durante la promoción puede adquirirse por 365 euros, frente a los 525 euros indicados anteriormente. El descuento es de 160 euros, alrededor de un 30 %.

Este modelo resulta apropiado para usuarios que trabajan habitualmente con varias aplicaciones, hojas de cálculo complejas, plataformas de gestión, herramientas de programación o aplicaciones de edición moderadamente exigentes.

Incluye 16 GB de memoria DDR4 y un SSD NVMe de 512 GB ampliable. Al utilizar almacenamiento NVMe, puede ofrecer mayores velocidades de lectura y escritura que los modelos equipados con unidades SATA.

En el apartado de conectividad encontramos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. También destaca por sus salidas de vídeo: dispone de DisplayPort con soporte para 4K a 144 Hz y HDMI compatible con 4K a 60 Hz.

🛍️ Precio final: 365 euros, con una rebaja de 160 euros.

Blackview MP100 Pro con Ryzen 5: seis núcleos y funcionamiento silencioso

Aunque comparte nombre con el modelo anterior, el Blackview MP100 Pro con AMD Ryzen 5 7430U utiliza una plataforma diferente y está pensado para quienes prefieren un procesador AMD con gráficos Radeon integrados.

Su precio promocional es de 389 euros, frente a los 509 euros anteriores. Esto supone un ahorro de 120 euros y un descuento aproximado del 23 %.

El Ryzen 5 7430U cuenta con seis núcleos y doce hilos, por lo que tiene capacidad para abordar multitarea avanzada, trabajo de oficina intensivo, programación, edición ligera y otras actividades que pueden aprovechar un mayor número de hilos de procesamiento.

El equipo incorpora 16 GB de memoria LPDDR4 y un SSD PCIe NVMe de 512 GB, ampliable hasta 2 TB. La gráfica Radeon integrada se encarga de las tareas visuales y permite reproducir contenido de alta resolución, así como ejecutar aplicaciones gráficas no demasiado exigentes.

También cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet Gigabit y Windows 11 Pro. Blackview destaca especialmente su funcionamiento silencioso, algo importante cuando el equipo va a utilizarse durante muchas horas en un despacho, dormitorio o sala de estudio.

🛍️ Precio final: 389 euros, frente a los 509 euros anteriores.

Blackview MP100: Ryzen 5 7430U, memoria ampliable y Wi-Fi 6

El Blackview MP100 comparte el procesador AMD Ryzen 5 7430U de seis núcleos con el modelo anterior, aunque presenta algunas diferencias en su diseño y configuración interna.

Su precio pasa de 599 a 399 euros. La rebaja es de 200 euros, lo que equivale aproximadamente a un 33 % de descuento.

Junto al procesador encontramos 16 GB de memoria DDR4 ampliable y un SSD NVMe de 512 GB. La posibilidad de ampliar la memoria puede ser un factor decisivo para quienes quieran alargar la vida útil del equipo o necesiten ejecutar máquinas virtuales y aplicaciones especialmente exigentes en RAM.

El MP100 ofrece Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y salida HDMI 2.0 compatible con resolución 4K. También incorpora iluminación RGB ambiental personalizable, un detalle poco habitual en los Mini PC orientados principalmente a productividad.

Gracias a sus seis núcleos y doce hilos, puede funcionar como ordenador principal para trabajo, estudio y consumo multimedia. Su formato compacto permite mantener un escritorio despejado sin renunciar a una configuración bastante completa.

🛍️ Precio final: 399 euros, con 200 euros de descuento sobre el precio anterior.

Blackview NEX60: el modelo más potente de la promoción

El Blackview NEX60 se sitúa como la alternativa más potente y también como la más cara de esta recopilación. Está equipado con un procesador Intel Core 5 210H, una solución orientada a usuarios que necesitan más rendimiento que el ofrecido por los chips de bajo consumo habituales en este tipo de ordenadores.

Durante la campaña puede adquirirse por 499 euros, frente a los 659 euros anteriores. La rebaja asciende a 160 euros, alrededor de un 24 %.

Su configuración incluye 16 GB de memoria DDR4 y un SSD de 512 GB, con posibilidad de ampliar el almacenamiento hasta 2 TB. La gráfica Intel UHD integrada se ocupa de las tareas visuales y permite utilizar dos pantallas con resolución 4K.

El equipo cuenta además con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y Ethernet Gigabit. La combinación de un procesador Intel Core de mayor rendimiento, doble pantalla y conectividad actualizada lo convierte en una opción apropiada para oficinas, pequeños negocios, programación, análisis de datos y tareas de productividad avanzada.

A pesar de ofrecer más potencia que el resto de los modelos de la promoción, mantiene un diseño compacto y ligero, por lo que sigue ocupando mucho menos espacio que una torre convencional.

🛍️ Precio final: 499 euros, con un ahorro de 160 euros.

¿Qué Mini PC Blackview merece más la pena?

La elección dependerá principalmente del presupuesto y del tipo de aplicaciones que se vayan a utilizar. Para tareas básicas, el Blackview MP20 por 319 euros ofrece una configuración equilibrada con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

El Blackview MP60 cuesta solo 10 euros más y utiliza el Intel N150, además de ofrecer dos conexiones HDMI 4K. Puede resultar especialmente práctico como ordenador doméstico, equipo de recepción, terminal para un pequeño negocio o centro multimedia.

Por relación entre precio y prestaciones, el Blackview MP50 por 345 euros es una de las ofertas más llamativas. Su Ryzen 5 3500U y la gráfica Radeon Vega 8 le proporcionan un margen adicional frente a los modelos básicos, mientras que su descuento de 210 euros es el mayor de toda la campaña.

Quienes busquen una plataforma más moderna pueden escoger entre el MP100 Pro con Intel Core i3-1215U por 365 euros y las versiones con Ryzen 5 7430U por 389 o 399 euros. Estas últimas ofrecen seis núcleos y doce hilos, por lo que están mejor preparadas para multitarea intensiva.

Por último, el Blackview NEX60 por 499 euros es el modelo indicado para quienes prioricen el rendimiento del procesador y quieran utilizar el Mini PC como su equipo de trabajo principal.

En todos los casos encontramos 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y Windows 11 Pro, por lo que los siete equipos están listos para utilizarse desde el primer momento. Como sucede habitualmente con este tipo de campañas, los precios y la disponibilidad pueden cambiar cuando termine la promoción o se agoten las unidades.