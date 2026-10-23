Samsung confirma otro plegable para el 29 de octubre: apunta al W27

Samsung todavía tiene un nuevo plegable que enseñar este año. La compañía ha anunciado una presentación en China para el 29 de octubre, y el adelanto deja ver un diseño de tipo libro con un acabado dorado que encaja con su familia más exclusiva.

Las pistas apuntan al Samsung W27, un modelo que, según Ice Universe, compartiría especificaciones con el Galaxy Z Fold8 Ultra. El anuncio oficial confirma la cita; la identificación del teléfono y la equivalencia de su hardware proceden, por ahora, de la filtración.

El 29 de octubre hay una nueva cita con los plegables de Samsung

El cartel de Samsung China sitúa la presentación el jueves 29 de octubre a las 16:00, hora de Pekín. En España peninsular serán las 09:00, por lo que el evento tendrá lugar a primera hora de la mañana para quienes quieran seguir las novedades desde aquí.

La imagen promocional muestra dos siluetas de móviles plegables que dibujan una gran W, con los bordes iluminados en dorado. Ese recurso visual pone el foco en el acabado del dispositivo y en la identidad de la gama que Samsung prepara para el mercado chino.

Otra pista aparece en la página enlazada desde el anuncio: su dirección incluye la referencia W2026. Además, el formulario de registro pregunta por el interés de los visitantes en la serie W, reforzando la conexión con esta familia de teléfonos.

El lanzamiento se sumará a los Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra que Samsung presentó en julio. Con esos tres modelos ya en el catálogo, la nueva cita amplía la oferta de plegables de 2026 con una propuesta de enfoque más exclusivo.

El W27 apunta a una versión de lujo del Galaxy Z Fold8 Ultra

Ice Universe ha publicado una fotografía que identifica como el Samsung W27. Al responder a una pregunta sobre si tendría las mismas especificaciones que el Galaxy Z Fold8 Ultra, el filtrador contestó afirmativamente, aunque Samsung todavía no ha detallado la ficha del nuevo modelo.

La foto muestra una trasera de color azul oscuro con marco y módulo de cámaras dorados, además del emblema de la serie W en la zona inferior. Las tres cámaras aparecen alineadas verticalmente, manteniendo una disposición muy familiar para quienes conocen el Fold8 Ultra.

Si se confirma esa equivalencia, la referencia sería el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy del modelo Ultra, junto con su batería de 5.000 mAh y carga por cable de 45 W. Son características del teléfono que serviría como base, todavía pendientes de confirmación para el W27.

En fotografía, el Galaxy Z Fold8 Ultra combina una cámara principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x. También cuenta con una pantalla interior de 8 pulgadas y otra exterior de 6,5 pulgadas, que ayudan a situar el formato al que apunta la filtración.

Para conocer con más detalle esa plataforma, puedes consultar nuestro análisis a fondo del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Su experiencia de uso permite entender qué ofrece el modelo de referencia, mientras las diferencias concretas del W27 siguen sin anunciarse oficialmente.

Los extras de la serie W y su enfoque en China

El antecedente del Samsung W26 muestra que esta gama puede diferenciarse también en la configuración. Samsung lo ofrece en China con 16 GB de RAM y opciones de 512 GB o 1 TB de almacenamiento, una combinación coherente con su posicionamiento de gama muy alta.

La generación anterior también reúne funciones de Galaxy AI y Bixby, incluidas herramientas de generación de vídeo a partir de imágenes y de música. A ello se añade una presentación más cuidada: la caja del W26 incluye una funda específica y un adaptador de corriente, entre otros accesorios.

La serie W se ha centrado tradicionalmente en China, por lo que lo esperable es que el W27 mantenga ese destino comercial. El anuncio actual está dirigido al mercado chino y no confirma un lanzamiento en España, un matiz relevante para quienes hayan visto el adelanto pensando en una compra local.

Por ahora, el precio, las configuraciones y los posibles extras del W27 no se han hecho oficiales. El antecedente del W26 abre la posibilidad de una memoria, un software o un contenido de la caja diferenciados, pero habrá que conocer el anuncio completo para saber qué añade esta nueva edición.