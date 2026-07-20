Hinge quiere que tus amigos te ayuden a encontrar pareja: Así funciona Opiniones de Amigos

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Crear un perfil en una aplicación de citas puede parecer sencillo hasta que llega el momento de describirse. Elegir las fotos adecuadas, responder a las preguntas del perfil y encontrar una forma de resultar interesante sin parecer artificial suele generar más dudas de las que nos gustaría admitir.

Hinge quiere que esa tarea deje de ser un ejercicio en solitario. La aplicación de citas ha presentado Opiniones de Amigos, una nueva función que permite a amigos, familiares y otras personas cercanas aportar contenido directamente a un perfil, aunque siempre será su propietario quien decida qué aparece publicado.

La idea parte de una realidad bastante habitual: antes de subir una fotografía, enviar un mensaje o acudir a una primera cita, muchas personas consultan con alguien de confianza. Según una investigación compartida por Hinge, el 79% de quienes buscan pareja pide consejo a familiares o amistades sobre su vida sentimental.

Opiniones de Amigos traslada esa dinámica cotidiana al interior de la aplicación. En lugar de limitarse a revisar el perfil desde fuera, las personas cercanas pueden enviar pequeñas aportaciones en formato de texto, fotografía, audio o vídeo para mostrar cualidades que quizá el usuario nunca habría pensado mencionar.

Los amigos podrán ayudarte a contar quién eres

Hinge lleva tiempo intentando que sus perfiles vayan más allá de una sucesión de fotografías y frases genéricas. Desde su llegada oficial a España, la plataforma ha apostado por preguntas, notas de voz, vídeos y otros formatos destinados a facilitar conversaciones más personales.

Sin embargo, describirse a uno mismo continúa siendo complicado. Es fácil caer en respuestas demasiado preparadas, tópicos que aparecen en cientos de perfiles o descripciones que no reflejan realmente cómo nos perciben las personas más cercanas.

Ahí es donde entra Opiniones de Amigos. La función permite que alguien del entorno del usuario destaque rasgos concretos de su personalidad, como su sentido del humor, su manera de apoyar a los demás o la pasión con la que habla de aquello que le interesa.

Estas aportaciones pueden ofrecer una perspectiva distinta y, en muchos casos, más espontánea. Un amigo puede recordar una anécdota divertida, mientras que un familiar puede señalar una cualidad que la propia persona considera tan normal que nunca se le habría ocurrido incluirla en su perfil.

Hinge detecta que muchos usuarios quieren ayuda con su perfil

La nueva función también responde a un problema identificado por la propia compañía. Según los datos de Hinge, el 71% de sus usuarios afirma que le gustaría recibir ayuda para mejorar su perfil, pero solamente el 46% termina pidiéndosela a alguien.

La diferencia sugiere que muchas personas quieren una segunda opinión, aunque no siempre saben cómo solicitarla o qué parte del perfil deberían compartir. Opiniones de Amigos intenta reducir esa barrera ofreciendo un proceso diseñado específicamente para recibir colaboraciones.

Ben Celebicic, director de producto y tecnología de Hinge, explica que las citas siempre han tenido un componente colectivo. Amigos y familiares suelen participar aconsejando, revisando mensajes o ayudando a interpretar lo ocurrido después de una cita, pero hasta ahora no tenían una forma estructurada de colaborar en la creación del perfil.

La intención no es que otras personas escriban el perfil completo, sino añadir pequeñas pinceladas que ayuden a los posibles matches a obtener una imagen más rica y humana antes de iniciar una conversación.

Así funcionaOpiniones de Amigos paso a paso

La nueva opción aparece dentro del apartado de edición del perfil de Hinge. Desde allí, el usuario puede generar un enlace único y compartirlo con amigos, familiares, compañeros o cualquier persona de confianza cuya opinión considere relevante.

Quien reciba ese enlace no necesita tener una cuenta de Hinge ni instalar la aplicación. Puede abrirlo directamente, seleccionar uno de los Temas de conversación disponibles y preparar una respuesta en formato de texto, fotografía, nota de voz o vídeo.

El enlace no permanece activo indefinidamente. Caduca después de 72 horas o cuando se alcanzan diez respuestas, lo que ocurra primero. Esta limitación evita que el acceso continúe circulando durante demasiado tiempo y mantiene el proceso bajo cierto control.

Una vez recibidas las aportaciones, el usuario puede revisarlas de forma individual y seleccionar hasta tres para mostrarlas en su perfil. Ningún contenido se publica automáticamente, por lo que la decisión final permanece siempre en manos del propietario de la cuenta.

Texto, voz, fotografías y vídeos enviados por personas de confianza

El uso de varios formatos es una de las partes más interesantes de Opiniones de Amigos. Una respuesta escrita puede servir para resumir una cualidad concreta, pero una nota de voz o un vídeo pueden transmitir mejor el tono, la complicidad y la personalidad de quien realiza la aportación.

Una amistad podría explicar por qué esa persona es siempre la primera en ayudar durante una crisis, mientras que un familiar podría compartir una fotografía que muestre una afición o un momento especialmente representativo. El objetivo es aportar contexto sin convertir el perfil en una recomendación laboral.

Logan Ury, directora de Ciencia de las Relaciones de Hinge, señala que las personas cercanas suelen detectar cualidades que uno mismo no piensa mencionar. Puede tratarse de alguien especialmente atento, de la persona a la que todos llaman cuando necesitan ayuda o de quien siempre organiza los planes del grupo.

Ese tipo de detalles puede resultar más útil que una descripción genérica porque proporciona posibles temas para iniciar una conversación. En lugar de limitarse a comentar una fotografía, un match podría preguntar por una anécdota mencionada por uno de los amigos.

El propietario del perfil conserva todo el control

La participación de terceros podría generar ciertas dudas sobre privacidad y control, pero Hinge ha diseñado el sistema para que cada aportación tenga que ser revisada y aprobada antes de aparecer públicamente.

El usuario puede elegir hasta tres Opiniones de Amigos, sustituirlos cuando quiera o eliminarlos completamente. Esto permite que el perfil cambie con el tiempo, ya sea porque aparecen nuevas aportaciones o porque una descripción deja de representar la etapa actual de la persona.

Tampoco es obligatorio utilizar todas las respuestas recibidas. Si un comentario resulta demasiado personal, no encaja con el tono del perfil o simplemente no convence, basta con descartarlo sin que llegue a ser visible para otros usuarios.

Esta capacidad de edición es importante porque las personas cercanas pueden conocer muy bien al usuario, pero no siempre comparten su criterio sobre qué información debería publicarse en una aplicación de citas. Opiniones de Amigos funciona como una herramienta de colaboración, no como una cesión del perfil.

Una nueva pieza dentro de la estrategia de Hinge

Opiniones de Amigos no llega de manera aislada. Hinge ha ido incorporando diferentes funciones para que los perfiles sean más expresivos y para mejorar la calidad de las conversaciones que surgen dentro de la plataforma.

Entre ellas se encuentran el Feedback a Temas de conversación, Nota Match y la sección Tu Mundo, pensadas para ayudar a los usuarios a explicar mejor quiénes son, qué buscan y cómo es su día a día.

Más recientemente, la aplicación presentó Signals, una insignia en forma de corazón morado que destaca a quienes mantienen una participación activa, respetuosa y orientada a avanzar hacia citas reales.

La estrategia general de Hinge parece clara: reducir los perfiles genéricos y ofrecer más señales sobre la personalidad y las intenciones de cada usuario. Opiniones de Amigos añade ahora una perspectiva externa a esa información.

¿Puede la opinión de los amigos mejorar un perfil de citas?

La propuesta tiene sentido porque muchas personas muestran una versión limitada de sí mismas cuando preparan su perfil. Algunas destacan demasiado sus logros, otras recurren al humor para evitar hablar de sí mismas y muchas terminan publicando respuestas que apenas ofrecen información útil.

Una aportación externa puede descubrir detalles más naturales, aunque su eficacia dependerá de cómo se utilice. Un comentario concreto y sincero probablemente resulte más atractivo que una colección de elogios exagerados que parezca escrita para vender al usuario como si fuera un producto.

También existe el riesgo de que algunas respuestas se conviertan en bromas internas difíciles de entender para quien visita el perfil. Por eso, la posibilidad de revisar y seleccionar las aportaciones resulta esencial para mantener un equilibrio entre espontaneidad y claridad.

Bien utilizada, la función puede generar nuevos puntos de conexión. Una frase sobre una afición, una costumbre curiosa o la forma de tratar a los amigos puede facilitar una conversación mucho más personal que el habitual intercambio de cumplidos sobre una fotografía.

Opiniones de Amigos ya está disponible en España

Hinge ha anunciado que Opiniones de Amigos está disponible para todos los usuarios de la aplicación en España desde el 16 de julio de 2026. La función aparece dentro del editor de perfil, desde donde puede generarse el enlace para recibir las aportaciones.

No es necesario que las personas invitadas formen parte de Hinge, lo que amplía considerablemente las posibilidades de colaboración. Padres, hermanos, amigos de la infancia o compañeros cercanos pueden participar sin crear una cuenta en la plataforma.

La función tampoco obliga a mantener permanentemente las respuestas elegidas. Cada usuario puede actualizar, sustituir o eliminar los Opiniones de Amigos a medida que cambien su perfil, sus circunstancias o la forma en la que desea presentarse.

Con este lanzamiento, Hinge convierte en una función oficial algo que muchos usuarios ya hacían fuera de la aplicación: pedir ayuda a quienes mejor los conocen antes de exponerse al complejo mundo de las citas online.