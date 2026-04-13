Tesla logra un hito en Europa: Países Bajos aprueba su Full Self-Driving

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Tesla ha dado un paso muy importante en Europa tras conseguir que Países Bajos se convierta en el primer país de la Unión Europea en autorizar su software Full Self-Driving, conocido comercialmente como FSD Supervised.

La decisión supone un hito relevante para la compañía de Elon Musk, ya que abre la puerta a que uno de sus productos estratégicos más importantes pueda empezar a expandirse por el mercado europeo.

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La aprobación llega en un momento especialmente sensible para Tesla. Mientras la compañía sigue defendiendo que el futuro de su crecimiento pasa en buena medida por la conducción autónoma, Wall Street se muestra cada vez más optimista con su potencial en este terreno.

La luz verde neerlandesa no resuelve por completo el panorama regulatorio europeo, pero sí representa un primer gran avance para que Tesla pueda llevar su propuesta de asistencia avanzada a más clientes del continente.

Países Bajos se convierte en el primer país de la UE en dar luz verde a FSD

La propia Tesla confirmó la noticia a través de una publicación en X a última hora del viernes, en la que señaló que FSD Supervised había sido aprobado en Países Bajos y que su despliegue en el país comenzaría en breve.

La confirmación oficial llegó también por parte de la autoridad de tráfico neerlandesa, la RDW, que explicó que había concedido la homologación de tipo para el sistema de asistencia a la conducción de Tesla. Según el organismo, el software ha sido examinado y probado de forma intensiva durante más de un año y medio, tanto en su pista de pruebas como en carreteras públicas.

Este detalle no es menor. La aprobación no ha llegado tras una evaluación rápida o superficial, sino después de un proceso largo de verificación técnica, algo especialmente relevante en un ámbito tan sensible como el de la conducción asistida.

Qué permite hacer FSD Supervised en Países Bajos

Con esta autorización, los conductores de Tesla en Países Bajos podrán retirar las manos del volante en condiciones adecuadas mientras el sistema esté activo. Sin embargo, eso no significa una conducción completamente autónoma ni una despreocupación total por parte del conductor.

La normativa deja claro que la persona al volante debe seguir prestando plena atención en todo momento y estar preparada para intervenir inmediatamente si fuese necesario. Durante el uso del sistema no está permitido consultar el teléfono ni leer, lo que subraya que el conductor sigue siendo responsable de la supervisión del vehículo.

Este enfoque encaja con la denominación “Supervised”, que deja claro que no se trata de un sistema autónomo total, sino de una asistencia muy avanzada que sigue requiriendo vigilancia humana constante.

Tesla no ha sido la primera en lograr este tipo de aprobación

Aunque la noticia es muy positiva para Tesla, la RDW recordó que no es la primera marca en obtener autorización para un sistema de este tipo. Tanto BMW como Ford ya han conseguido aprobaciones para software de conducción supervisada similar al de Tesla.

Ese matiz es importante porque sitúa la decisión dentro de una evolución regulatoria más amplia en Europa. No estamos ante una excepción diseñada solo para Tesla, sino ante una categoría de sistemas que los reguladores europeos ya han empezado a aceptar bajo determinadas condiciones y límites de uso.

Aun así, en el caso de Tesla el impacto mediático es mayor por la enorme visibilidad que tiene su apuesta por la autonomía y por el papel central que la compañía atribuye a FSD dentro de su estrategia futura.

Precio de FSD Supervised en Países Bajos

Según la web neerlandesa de Tesla, FSD Supervised tendrá un precio de 99 euros al mes, una cifra muy similar a la que se maneja en Estados Unidos. También existirá una opción de compra única por 7.500 euros.

Resulta llamativo este segundo formato, ya que en Estados Unidos Tesla ya no permite comprar FSD de manera definitiva y lo ofrece exclusivamente mediante suscripción. En Países Bajos, en cambio, los clientes sí podrán elegir entre el modelo de pago mensual o el desembolso completo inicial.

Desde el punto de vista comercial, esta flexibilidad puede ser interesante para Tesla. Algunos usuarios preferirán probar el sistema por suscripción, mientras que otros podrían sentirse más atraídos por una compra cerrada si confían en utilizarlo durante años.

El siguiente paso podría ser la expansión al resto de la Unión Europea

La aprobación en Países Bajos podría convertirse en una puerta de entrada al resto de Europa, aunque el camino no será automático. Según explicó la RDW, el organismo puede presentar una solicitud ante la Comisión Europea para obtener permiso de uso en el conjunto de la Unión Europea.

Sin embargo, ese proceso exige que todos los Estados miembros participen en la votación y que la propuesta consiga una mayoría dentro del comité correspondiente. Es decir, la decisión neerlandesa es un avance importante, pero no garantiza por sí sola una implantación inmediata en todos los mercados europeos.

Esto introduce un componente político y regulatorio que podría ralentizar o complicar la expansión. Aunque el precedente de Países Bajos juega claramente a favor de Tesla, la compañía todavía depende de que otros países acepten ese marco común.

Un impulso importante para la estrategia de autonomía de Tesla

Pese a esas posibles complicaciones, la aprobación neerlandesa refuerza claramente la ofensiva de Tesla en conducción autónoma fuera de Estados Unidos. La compañía lleva años presentando su tecnología de asistencia como uno de los pilares de su futuro, y este tipo de autorizaciones son esenciales para convertir ese relato en negocio real en más regiones del mundo.

La noticia también llega justo cuando varios analistas vuelven a mirar con optimismo la trayectoria de Tesla en este ámbito. El mercado financiero cada vez presta más atención al potencial de la empresa no solo como fabricante de coches eléctricos, sino como actor clave en la conducción automatizada y, a largo plazo, en los servicios de robotaxi.

La apuesta de Tesla por la visión sigue marcando diferencias

La diferencia técnica entre Tesla y algunos de sus rivales es uno de los puntos más debatidos de toda la industria. Mientras otras compañías apuestan por sistemas complejos y caros con sensores adicionales, Tesla lleva tiempo defendiendo una estrategia basada esencialmente en visión artificial.

La ventaja evidente de ese enfoque está en el coste. Si realmente permite ofrecer capacidades avanzadas con una factura mucho menor por vehículo, Tesla tendría una base especialmente favorable para escalar servicios autónomos de forma más rentable. La desventaja, naturalmente, está en demostrar que ese sistema puede alcanzar niveles de seguridad y fiabilidad comparables o superiores a los de arquitecturas más costosas.

Por eso cada homologación regulatoria cuenta tanto. No solo tiene valor comercial inmediato, sino que actúa como respaldo indirecto a la estrategia tecnológica de la marca.

Europa podría convertirse en un mercado mucho más relevante para FSD

La aprobación en Países Bajos no significa que Tesla haya ganado ya Europa, pero sí supone uno de los avances más concretos de la compañía en el continente dentro del terreno de la conducción asistida. Durante años, la regulación europea ha sido mucho más cautelosa que la estadounidense en este ámbito, lo que ha limitado el despliegue de muchas funciones avanzadas.

Ahora, con una primera autorización en la mano, Tesla puede empezar a construir un caso a favor de su expansión regional. Si consigue que otros países respalden una aprobación comunitaria, la empresa tendría una oportunidad muy relevante para hacer crecer FSD como producto de suscripción o venta adicional en uno de los mercados automovilísticos más importantes del mundo.

En definitiva, la decisión de Países Bajos representa mucho más que un permiso local. Es una señal de que la estrategia de autonomía de Tesla empieza a encontrar hueco también en Europa, un escenario clave si la compañía quiere demostrar que FSD no es solo una promesa tecnológica, sino un negocio global con verdadero potencial de escala.