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El surrealismo ha alcanzado un nuevo nivel en uno de los casos más comentados de los últimos días.

Tras conocerse la detención de un joven de 20 años por presuntamente lanzar un cóctel molotov contra la vivienda de Sam Altman, el propio sospechoso ha ofrecido una explicación que ha dejado a todos perplejos: afirma que simplemente estaba siguiendo una receta de risotto generada por ChatGPT.

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Según su declaración, el joven llevaba tiempo utilizando el chatbot para cocinar y no le pareció especialmente extraño que la lista de ingredientes incluyera una botella con gasolina y un trapo a modo de mecha. De hecho, aseguró que había obtenido buenos resultados anteriormente con otras recetas, como un pollo al sésamo que calificó como “bastante decente”.

Una “receta” que incluía gasolina y un destino inesperado

El relato del sospechoso roza lo absurdo. Según explicó, interpretó como algo normal que la preparación del supuesto risotto implicara conducir durante horas hasta la casa del CEO de OpenAI.

A medida que avanzaba en el proceso, reconoce que empezó a sentirse incómodo, especialmente en el momento de lanzar el artefacto incendiario hacia la vivienda. Sin embargo, afirma que la receta insistía en que ese paso era esencial para conseguir la textura cremosa y aterciopelada característica del plato.

“Supongo que no sabía hacerlo mejor. Nunca había preparado risotto antes”, habría declarado, en un intento de justificar una acción que difícilmente encaja en cualquier lógica culinaria… o en cualquier otra.

Entre la ironía y la crítica a la confianza ciega en la IA

Aunque la historia tiene un tono claramente satírico, pone sobre la mesa un tema muy real: hasta qué punto algunas personas pueden confiar ciegamente en sistemas de inteligencia artificial sin cuestionar sus respuestas.

El caso exagera hasta el extremo una situación que, en menor medida, ya ocurre en el día a día. Desde recetas hasta consejos médicos, financieros o legales, los chatbots se están convirtiendo en una herramienta habitual para millones de usuarios. El problema surge cuando se asume que sus respuestas son siempre correctas o seguras sin aplicar un mínimo de sentido crítico.

En este contexto, el relato funciona casi como una parodia de los riesgos de delegar decisiones —incluso las más básicas— en sistemas automatizados.

Un “frigorífico lleno de cócteles molotov”

Por si la historia no fuera lo suficientemente surrealista, el sospechoso añadió que todavía tiene “la nevera llena” de cócteles molotov en casa. Según su versión, había preparado suficiente “risotto” para toda la semana.

Este detalle refuerza el carácter absurdo del relato y subraya el tono claramente humorístico del texto original, que juega con la idea de llevar al límite la confianza en la inteligencia artificial y sus instrucciones.