Tinder prueba el filtro de altura: ¿lo usarías para encontrar pareja?

Tinder ha dado un nuevo giro a la experiencia de las apps de citas con una función experimental que permite a los suscriptores de pago indicar su preferencia de altura. Esta medida, actualmente en fase de prueba global, está generando tanto interés como polémica entre los usuarios.

La nueva opción solo está disponible para quienes tienen una suscripción activa a Tinder Gold o Tinder Premium. Los usuarios gratuitos no podrán acceder a esta configuración. No obstante, se trata de una preferencia y no de un filtro estricto, es decir, no bloqueará perfiles, sino que influirá en las recomendaciones que Tinder muestra al usuario.

👉 ¡Ahorra! ¡Hemos seleccionado las mejores 💻 ofertas de la semana en PcComponentes para ti!

A través de este ajuste, los usuarios pueden expresar qué altura prefieren en sus posibles matches. La idea es reflejar una preferencia más que imponer un requisito excluyente. Esta novedad pone sobre la mesa un tema ya presente en muchas interacciones en la plataforma: el interés por los atributos físicos, como la estatura, en la decisión de dar ‘me gusta’ o deslizar hacia la izquierda.

Desde siempre, Tinder ha sido criticado por promover una cultura de superficialidad en las citas online, donde las fotos son el primer filtro. Añadir la altura como preferencia puede intensificar esa percepción, especialmente porque en muchas ocasiones las usuarias ya mencionan abiertamente que solo buscan hombres de más de 1,80 metros.

Aunque pueda parecer una función menor, este cambio podría estar orientado a captar más suscriptoras femeninas. Las estadísticas muestran que Tinder tiene una base de usuarios predominantemente masculina, tanto en EE. UU. como a nivel internacional. Hacer más visible este tipo de filtros podría ser un intento de equilibrar la proporción de género en la plataforma.

Desde la compañía han dejado claro que esta función está en periodo de prueba y que no todas las pruebas terminan convirtiéndose en características permanentes. El propósito es obtener datos, evaluar la reacción del público y mejorar la experiencia de los usuarios de pago.

Este experimento llega poco después de que Match Group, empresa matriz de Tinder, revelara una caída del 5% en su número de usuarios de pago. En el primer trimestre del año, las suscripciones activas en todas sus apps bajaron de 14,9 millones a 14,2 millones. Este descenso podría haber motivado a la compañía a introducir funciones exclusivas para retener o atraer nuevos clientes.