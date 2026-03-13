Tinder lanza nuevas funciones con inteligencia artificial para encontrar pareja

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Tinder está preparando una de las transformaciones más profundas de su historia reciente con la integración masiva de inteligencia artificial en su plataforma. La compañía quiere responder a un problema cada vez más evidente: el cansancio que muchos jóvenes sienten ante las aplicaciones de citas, marcado por el uso constante del swipe y la sensación de que encontrar conexiones reales resulta cada vez más difícil.

La estrategia de Tinder consiste en introducir múltiples funciones basadas en IA que ayuden a mejorar la calidad de las recomendaciones, optimizar los perfiles y reforzar la seguridad dentro de la aplicación.

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El cansancio de las apps de citas entre los jóvenes

Las aplicaciones de citas atraviesan un momento complejo. Una generación hiperconectada, especialmente los usuarios más jóvenes, está empezando a mostrar signos claros de agotamiento con el modelo tradicional basado en deslizar perfiles sin fin.

Este fenómeno, conocido como fatiga de las aplicaciones de citas, se caracteriza por la frustración que sienten muchos usuarios ante la repetición constante de perfiles, conversaciones que no prosperan y la sensación de que el proceso consume demasiado tiempo.

Ante esta situación, Tinder cree que la inteligencia artificial puede ofrecer una solución capaz de hacer la experiencia más eficiente y significativa.

“Química”: recomendaciones de pareja generadas por IA

Una de las novedades más destacadas anunciadas por Tinder es una función llamada Química, que utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas de posibles parejas.

Esta herramienta proporcionará una sugerencia diaria seleccionada por IA, diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar perfiles más compatibles sin tener que revisar decenas o cientos de opciones.

Inicialmente, Química estará disponible para usuarios de Estados Unidos y Canadá. Según la compañía, esta función pretende reducir la fatiga de las aplicaciones de citas al presentar conexiones potencialmente más relevantes.

Para mejorar la precisión de estas recomendaciones, la IA recopilará información adicional sobre cada usuario mediante un cuestionario de preguntas y respuestas.

La IA analizará incluso tu galería de fotos

Tinder planea llevar el análisis de compatibilidad un paso más allá. La empresa ha anunciado que su inteligencia artificial también podrá analizar la galería de fotos del móvil del usuario, siempre que este dé su consentimiento.

El objetivo es que el sistema pueda detectar aspectos como:

intereses personales

estilo de vida

rasgos de personalidad

A partir de esta información, el algoritmo podrá identificar patrones que ayuden a mejorar las recomendaciones de perfiles.

Esta función todavía no está disponible en la aplicación, pero comenzará a probarse a lo largo de este año en Australia, Canadá y Estados Unidos.

“Modo Aprendizaje”: un algoritmo que aprende continuamente

Otra función clave es Mode Aprendizaje, un modo opcional que permitirá al sistema de IA aprender constantemente sobre los gustos del usuario.

Cuando este modo está activado, Tinder recopila información sobre cómo interactúas con la aplicación —por ejemplo, qué perfiles te interesan, cuáles descartas o con quién interactúas— para ajustar progresivamente las recomendaciones.

El objetivo es que el algoritmo se vuelva más preciso con el tiempo, mostrando perfiles que encajen mejor con las preferencias del usuario.

Según datos internos de la compañía, las mujeres que probaron el Modo Aprendizaje durante las pruebas iniciales tenían más probabilidades de volver a usar la aplicación durante la primera semana.

La IA también mejorará las fotos del perfil

Tinder también planea introducir herramientas basadas en IA para ayudar a los usuarios a mejorar las imágenes que utilizan en su perfil.

Una función llamada Mejora de Foto comenzará a probarse en algunas regiones de Estados Unidos en las próximas semanas. Esta herramienta utilizará inteligencia artificial para editar o mejorar automáticamente las fotos que los usuarios suben a su perfil.

El objetivo es facilitar que los perfiles resulten más atractivos visualmente sin necesidad de conocimientos de edición.

Más seguridad con inteligencia artificial

La compañía también está utilizando IA para reforzar la seguridad dentro de la plataforma.

Una de las funciones existentes, ¿Estás seguro?, alerta a los usuarios antes de enviar mensajes potencialmente irrespetuosos. Esta herramienta recibirá una actualización basada en modelos de lenguaje avanzados que permitirán analizar mejor el contexto de las conversaciones.

Otra función llamada ¿Te molesta esto? detecta mensajes inapropiados y ayuda al receptor a denunciarlos. Con la nueva actualización, el sistema también podrá difuminar automáticamente contenidos problemáticos antes de que el usuario los vea.

Según Tinder, estas mejoras permitirán ir más allá de la simple detección de palabras clave para comprender el tono y el contexto de las conversaciones en tiempo real.

Las apps de citas buscan reinventarse con IA

Tinder no es la única plataforma que está apostando por la inteligencia artificial para revitalizar el sector de las citas online.

Bumble anunció recientemente un asistente de IA llamado Citas, que interactúa con los usuarios mediante un chatbot para entender mejor su personalidad y posteriormente recomendar posibles parejas.

Tanto Tinder como Bumble fueron durante años los servicios dominantes del sector. Sin embargo, el entusiasmo por las apps de citas ha disminuido entre los usuarios más jóvenes.

La empresa matriz de Tinder, Match Group, que también controla la popular aplicación Hinge, ha experimentado en los últimos tiempos descensos continuos en el número de suscriptores.