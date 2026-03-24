¿Tu Galaxy S26 o Pixel se desconecta de Android Auto? Esto es lo que está pasando

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Si acabas de estrenar un Samsung Galaxy S26 y Android Auto no funciona como debería, no eres el único.

En los últimos días, numerosos usuarios han reportado fallos en la conexión, un problema que también está afectando a algunos dispositivos Pixel tras una actualización reciente de Google.

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Este fallo está generando frustración entre los usuarios, especialmente porque en muchos casos Android Auto funcionaba perfectamente en generaciones anteriores de smartphones.

Un fallo que rompe la conexión de forma intermitente

Según han compartido múltiples usuarios en foros oficiales de Google y Samsung, el comportamiento del error es bastante claro: el teléfono logra conectarse al coche inicialmente, pero la conexión no se mantiene estable.

En la práctica, esto se traduce en desconexiones constantes. Android Auto se conecta, se desconecta a los pocos segundos y vuelve a intentarlo repetidamente, impidiendo un uso normal del sistema.

Algunos usuarios han señalado que este problema no existía en modelos anteriores. Por ejemplo, propietarios del Galaxy S25 Ultra indican que Android Auto funcionaba sin ningún tipo de inconveniente antes de cambiar al nuevo dispositivo.

Un bug relacionado con una actualización reciente

Todo apunta a que el origen del problema está en una actualización reciente del sistema, distribuida por Google a principios de mes. Este tipo de errores no es habitual, pero cuando ocurren suelen afectar a múltiples fabricantes debido a la naturaleza compartida del ecosistema Android.

El hecho de que también haya usuarios de Pixel afectados refuerza la idea de que no se trata de un problema exclusivo de Samsung, sino de un fallo más general en Android Auto o en la capa de compatibilidad entre dispositivos y vehículos.

Qué móviles están afectados

Aunque la mayoría de los informes se centran en el Galaxy S26 y el Galaxy S26 Ultra, también hay testimonios de usuarios con teléfonos Pixel que experimentan el mismo comportamiento.

Esto sugiere que el problema no está directamente relacionado con el hardware de un modelo concreto, sino con software, lo que abre la puerta a una posible solución mediante actualización.

Soluciones temporales que podrían ayudarte

Mientras Google y Samsung trabajan en una solución definitiva, algunos usuarios han encontrado formas de mitigar el problema. No son soluciones oficiales, pero en ciertos casos han permitido recuperar el funcionamiento de Android Auto.

Una de las alternativas consiste en iniciar Android Auto directamente desde el sistema de infoentretenimiento del coche, en lugar de hacerlo desde el smartphone. Este método parece estabilizar la conexión en algunos vehículos.

Otro usuario ha señalado que tras realizar varios restablecimientos de fábrica del dispositivo, el problema desapareció. Sin embargo, esta solución es poco práctica y conlleva la pérdida de datos si no se realiza una copia de seguridad previa.

El posible papel de la app SmartThings

Una de las pistas más interesantes apunta a la aplicación SmartThings de Samsung. Algunos usuarios han detectado que esta app podría estar interfiriendo con la conexión de Android Auto.

En ciertos casos, desactivar las funciones de conexión automática dentro de SmartThings ha sido suficiente para solucionar el problema. Otros usuarios han ido más allá y han optado por eliminar completamente la aplicación, lo que también ha resuelto los fallos de conexión.

Aunque no está confirmado oficialmente, esta relación sugiere que podría haber conflictos entre servicios de conectividad del sistema.

Un problema que requiere solución urgente

Android Auto es una herramienta clave para muchos conductores, ya que permite acceder a navegación, música y llamadas de forma segura mientras se conduce. Por ello, este tipo de errores tiene un impacto directo en la experiencia de uso diaria.

La presión ahora recae en Google y Samsung para lanzar una actualización que corrija este fallo lo antes posible.