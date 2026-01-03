Vídeos e imágenes falsos generados por IA inundan las redes tras la detención de Maduro

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

La captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses provocó, en cuestión de minutos, una auténtica avalancha de desinformación en redes sociales.

Vídeos antiguos reutilizados, imágenes generadas por inteligencia artificial y contenidos manipulados circularon sin control por plataformas como TikTok, Instagram y X, poniendo de nuevo en evidencia las debilidades de los sistemas de moderación actuales ante grandes eventos geopolíticos.

El anuncio que desató el caos informativo

Todo comenzó de madrugada, cuando Donald Trump afirmó públicamente que fuerzas militares de Estados Unidos habían detenido al presidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación a gran escala en Venezuela.

El mensaje, publicado en su red social Truth Social, se difundió rápidamente y fue el detonante de una reacción en cadena en internet. Posteriormente, Trump compartió una fotografía del detenido.

A partir de ese momento, miles de publicaciones comenzaron a aparecer en redes, muchas de ellas con información falsa o engañosa presentada como si fueran pruebas visuales del operativo.

Vídeos antiguos y escenas fuera de contexto

Uno de los patrones más repetidos fue la reutilización de vídeos antiguos, que se compartieron asegurando que mostraban ataques recientes sobre Caracas. En realidad, muchas de esas grabaciones correspondían a protestas o eventos ocurridos meses o incluso años antes.

Este tipo de contenido se viralizó con facilidad, impulsado por cuentas que buscaban aprovechar el momento para aumentar visualizaciones, seguidores e interacciones, una práctica cada vez más común tras la relajación de las políticas de moderación en las principales plataformas sociales.

Imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial

Junto a los vídeos reciclados, comenzaron a circular imágenes y vídeos creados con IA que supuestamente mostraban a agentes de la DEA y a fuerzas de seguridad estadounidenses arrestando a Maduro. Una de las imágenes más compartidas mostraba al mandatario flanqueado por dos agentes, y se difundió a gran velocidad en varias redes.

Sin embargo, análisis posteriores confirmaron que se trataba de un contenido falso generado o alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

SynthID y Gemini destapan una imagen falsa

Utilizando SynthID, una tecnología desarrollada por Google DeepMind para detectar contenido generado por IA, se pudo comprobar que la imagen viral contenía una marca de agua digital invisible propia de herramientas de IA de Google.

El chatbot Gemini corroboró este análisis, indicando que la mayor parte de la imagen había sido creada o editada mediante inteligencia artificial, incluso tras posibles recortes o compresiones.

Errores y contradicciones en los chatbots de IA

La confusión no se limitó a las redes sociales. Mientras Gemini confirmaba el carácter artificial de la imagen, el chatbot Grok, integrado en X, también reconoció que era falsa, pero cometió un error adicional al asegurar que se trataba de una imagen alterada del arresto de un conocido narcotraficante mexicano en 2017.

ChatGPT llegó a negar inicialmente que la captura de Maduro hubiera ocurrido, reflejando las dificultades de los sistemas de IA para reaccionar con precisión ante noticias de última hora.

Vídeos falsos que acumulan cientos de miles de visitas

A partir de las imágenes falsas, algunos usuarios generaron vídeos sintéticos que simulaban el arresto del presidente venezolano. En TikTok, varios de estos clips alcanzaron cientos de miles de visualizaciones en pocas horas.

Algunos de los vídeos parecen estar basados en imágenes generadas por un creador digital llamado Ruben Dario, que fueron publicadas originalmente en Instagram y superaron las 12.000 visualizaciones antes de ser reutilizadas para crear contenido aún más engañoso. Versiones similares también se difundieron en X.

Casos repetidos tras grandes crisis internacionales

Este fenómeno no es nuevo. Situaciones como el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023 o los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes el verano pasado generaron patrones muy similares de desinformación masiva.

Entre los ejemplos más llamativos estuvo la difusión de un vídeo en el que se retiraba un cartel de Maduro, presentado como una celebración espontánea tras su captura. La grabación había sido filmada en 2024 y terminó siendo retirada tras descubrirse su origen real.

Otro caso especialmente viral fue un vídeo publicado por la cuenta “Defense Intelligence”, que afirmaba mostrar el asalto estadounidense a Caracas. El clip superó los 2 millones de visualizaciones en X, pese a que el vídeo original había sido subido a TikTok en noviembre de 2025.

La desinformación como arma digital

La supuesta captura de Nicolás Maduro ha vuelto a demostrar cómo, en momentos de alta tensión política, la desinformación puede propagarse más rápido que los hechos verificables. La combinación de inteligencia artificial, falta de moderación efectiva y la viralidad de las redes sociales crea un entorno ideal para la confusión, donde distinguir realidad y ficción resulta cada vez más complicado.