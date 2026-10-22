Madrid se prepara para los robotaxis: qué ha autorizado realmente la DGT

Waymo quiere ofrecer sus primeros viajes en Madrid en 2027. La compañía de conducción autónoma de Alphabet, matriz de Google, anunció el 20 de octubre su llegada a la región, que será su primer mercado en España.

El anuncio coincide con las pruebas de Uber, WeRide y Avomo y con los planes europeos de Bolt. Para entender qué veremos realmente en las calles hay que distinguir tres cosas: los vehículos autorizados para ensayos, las fases de validación y los objetivos de puesta en marcha comercial.

Los primeros Waymo llegarán con un especialista al volante

El despliegue comenzará con vehículos eléctricos Jaguar I-PACE conducidos manualmente. Esta primera etapa servirá para recopilar información sobre el entorno y adaptar el sistema a los patrones de tráfico, peatones y ciclistas de la región.

Después se pasará a la conducción autónoma con un especialista local formado al volante, preparado para intervenir. La operación completamente autónoma llegará en una fase posterior, cuando se complete la validación y se obtengan los permisos necesarios.

Waymo incluye inicialmente Madrid capital, Alcobendas y Getafe entre los municipios de pruebas, con intención de incorporar otras zonas. La compañía prevé circular de día y de noche y señala que sus ensayos suelen desarrollarse durante las 24 horas.

Por tanto, ver uno de estos coches en la calle formará parte de la preparación del servicio. La propia empresa aclara que todavía no ofrece viajes comerciales en Madrid y que comunicará cuándo estarán disponibles para los usuarios.

La DGT recoge 16 vehículos de Waymo y 20 de Avomo, WeRide y Uber

El registro público de pruebas autorizadas de la DGT permite poner cifras al despliegue. Incluye dos autorizaciones de robotaxi de nivel SAE 4: una para Waymo y otra a nombre de Avomo Cars, vinculada a WeRide y Uber.

Entre ambas suman 36 vehículos autorizados para pruebas. Esa cifra describe el alcance de los permisos publicados y no debe interpretarse como 36 robotaxis que ya estén ofreciendo trayectos comerciales o circulando simultáneamente sin conductor.

Los ensayos se encuadran en el programa ES-AV. La DGT distingue fases controladas, extensivas y de predespliegue, con condiciones diferentes según la madurez tecnológica y el alcance de las operaciones autorizadas.

En la fase de predespliegue, el operador de seguridad a bordo es opcional y se exige uno remoto. Esa posibilidad prevista en el marco de pruebas no significa que todos los vehículos inscritos estén operando ya de esa manera.

Programa Autorización Vehículos Nivel Waymo FVA-03/2026 16 SAE 4 Avomo Cars, WeRide y Uber FVA-02/2026 20 SAE 4

Qué significa realmente la conducción autónoma de nivel 4

El nivel 4 permite que el sistema realice todas las tareas de conducción dentro de las condiciones para las que ha sido diseñado. La automatización incluye responder de forma segura cuando una persona no interviene, pero su funcionamiento tiene un ámbito definido.

Ese ámbito se denomina dominio de diseño operativo y puede depender del tipo de vía, el tráfico, la iluminación o la meteorología. Por ejemplo, que un sistema pueda conducir solo en una zona validada no implica que esté preparado para cualquier carretera y circunstancia.

El nivel 5 amplía esa capacidad a todas las condiciones posibles. Por eso, hablar de nivel 4 no equivale a anunciar un vehículo capaz de resolver cualquier trayecto que un pasajero quiera realizar por toda España.

También conviene distinguirlo de la conducción supervisada, como la que hemos explicado al hablar del despliegue europeo de Tesla FSD supervisado. En los sistemas de nivel 2, el conductor mantiene la obligación de atender la conducción.

Uber, WeRide y Avomo preparan su propio despliegue

La alianza anunció su autorización el 10 de septiembre de 2026. El permiso permite preparar el despliegue mediante mapeo, validación de rutas y ensayos de disponibilidad operativa, como paso previo a futuros servicios de transporte autónomo de pasajeros.

El programa contempla 20 vehículos con tecnología de WeRide y supervisión de un especialista a bordo en la fase inicial. La preparación se desarrollará en zonas de alta demanda del área metropolitana de Madrid.

Cada socio aporta una parte del servicio: WeRide, la tecnología de conducción autónoma; Uber, la plataforma de movilidad; y Avomo, división de vehículos autónomos de Moove Cars Group, la experiencia de operación y gestión de flotas.

Las compañías fijaron como objetivo comenzar las operaciones comerciales a finales de 2026. Su comunicado condiciona ese calendario a completar los preparativos y alcanzar los hitos operativos y regulatorios necesarios, de modo que es una previsión empresarial sujeta a esas condiciones.

Bolt apunta a 2027 con Lucid y tecnología de Nvidia

Bolt también ha incorporado Madrid a sus planes. En su anuncio del 21 de octubre sitúa en 2027 el comienzo de un programa con vehículos Lucid, inicialmente dedicado a recopilar datos reales para desarrollar y validar la conducción autónoma.

El proyecto combinará los vehículos de Lucid con Nvidia Hyperion y el software Alpamayo Stack, apoyados por las herramientas de seguridad de Nvidia Halos. El trabajo incluye adaptar la tecnología a las carreteras europeas y a distintas plataformas de vehículos.

El programa forma parte de una ambición más amplia: sentar las bases para desplegar al menos 25.000 vehículos Lucid preparados para nivel 4 y alcanzar 100.000 vehículos autónomos en Europa y la región UNECE en 2035. Son objetivos para varios mercados, no una flota anunciada exclusivamente para Madrid.

Alemania y Francia figuran entre los mercados de futuras fases. Para Madrid, el comunicado describe un arranque con recogida de datos sujeto a aprobación regulatoria; esa fecha no constituye por sí sola un anuncio de viajes comerciales abiertos al público en 2027.

La experiencia de Estados Unidos tendrá que validarse en Madrid

Waymo llega con años de operación comercial en Estados Unidos. En su anuncio para España destaca más de 20 millones de viajes completados, cientos de miles de trayectos comerciales por semana y más de 400 millones de kilómetros totalmente autónomos.

La empresa afirma que sus datos muestran un 95% menos de accidentes con lesiones graves o mortales frente a conductores humanos en las ciudades donde opera. Es una comparación comunicada por Waymo sobre esos entornos, no una medición obtenida en las calles madrileñas.

La adaptación local abarca tanto la circulación como la preparación de las operaciones. Waymo explica que trabaja con administraciones nacionales, autonómicas y locales y que ayudará a familiarizar a los servicios de emergencia con su tecnología.

Para los usuarios, el horizonte anunciado sigue siendo los primeros viajes de Waymo en 2027, condicionado al proceso de preparación y autorizaciones. Madrid entra en una etapa relevante de validación, mientras que el tamaño del futuro servicio y su expansión dependerán de los resultados y de los permisos.