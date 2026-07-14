Waze estrena cinco grandes novedades: Gemini, rutas personalizadas, modo para motos y más

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Waze está preparando una de sus actualizaciones más importantes de los últimos años. La aplicación de navegación de Google quiere dejar de limitarse a calcular cuál es el camino más rápido y empezar a comportarse como un copiloto capaz de entender las preferencias del conductor, hablar con naturalidad y adaptar las indicaciones a cada tipo de viaje.

La actualización introduce cinco novedades destacadas: un modo específico para motocicletas, rutas personalizadas según los hábitos del usuario, indicaciones de voz menos insistentes, una forma conversacional de proponer cambios en el mapa y una nueva búsqueda de destinos impulsada por Gemini.

No todas las funciones llegarán al mismo tiempo ni estarán disponibles inicialmente en todos los países. Algunas comienzan a desplegarse globalmente en Android y iOS, mientras que otras se estrenarán en determinados mercados o se probarán primero entre los usuarios de la versión beta.

Waze quiere convertirse en algo más que una aplicación de navegación

Waze ha construido buena parte de su popularidad alrededor de su comunidad. Los conductores informan de accidentes, atascos, vehículos detenidos, obras y otros problemas que posteriormente sirven para alertar al resto de usuarios.

La aplicación combina esas aportaciones con información de tráfico en tiempo real para recalcular las rutas y anticipar posibles retrasos.

Ahora, Waze quiere dar un paso más. La idea es evolucionar desde una herramienta que reacciona ante lo que ocurre en la carretera hasta un asistente inteligente que comprenda mejor qué necesita cada conductor.

Para conseguirlo, la plataforma está introduciendo más personalización y nuevas capacidades basadas en Gemini, la familia de modelos de inteligencia artificial de Google.

El nuevo modo para motos adapta las rutas a los vehículos de dos ruedas

Una de las principales novedades es el nuevo modo específico para motocicletas.

Aunque una moto y un coche circulen por las mismas carreteras, sus necesidades no siempre son idénticas. Los vehículos de dos ruedas pueden acceder a determinadas calles más estrechas y aprovechar recorridos que quizá no resulten adecuados para un automóvil.

También son mucho más sensibles al estado de la calzada.

Un bache que para un coche supone una simple molestia puede convertirse en un riesgo importante para un motorista. Lo mismo ocurre con los resaltos, los cruces elevados, los estrechamientos o determinados cambios en el arcén.

El nuevo modo de Waze intenta tener en cuenta esas diferencias al calcular la ruta y la hora estimada de llegada.

La inteligencia artificial ayudará a identificar atajos y restricciones

Waze utilizará inteligencia artificial para incorporar al cálculo de las rutas los atajos y las restricciones que afectan específicamente a los vehículos de dos ruedas.

La aplicación podrá recomendar recorridos diferentes a los que ofrecería a un conductor de automóvil, siempre que resulten apropiados para una motocicleta.

El sistema también se apoya en la información de tráfico en tiempo real que ya utiliza habitualmente Waze.

A ello se suma el trabajo de una comunidad especializada de editores de mapas que utiliza motocicletas y añade información relevante para otros motoristas.

La combinación de IA, tráfico en tiempo real y conocimiento de la comunidad debería permitir rutas más realistas y tiempos de llegada más precisos.

Waze avisará de los peligros especialmente relevantes para motoristas

El nuevo modo para motos no se limita a buscar caminos diferentes.

También mostrará advertencias sobre elementos de la carretera que pueden resultar especialmente problemáticos para quienes circulan sobre dos ruedas.

Entre ellos se encuentran los baches, los badenes, los pasos de peatones elevados, los finales de arcén y los puentes estrechos.

Estos avisos permitirán que el motorista se prepare antes de llegar al obstáculo y adapte la conducción.

La utilidad de la función dependerá en buena medida de la precisión del mapa y de la rapidez con la que se incorporen nuevos peligros.

Por eso, Waze seguirá dependiendo de las aportaciones de los usuarios y del trabajo realizado por sus editores locales.

El modo para motos comienza en siete países

El despliegue inicial del nuevo modo para motocicletas será limitado.

Waze está activando la función en Argentina, Brasil, Colombia, Malasia, México, Perú y Filipinas, tanto en Android como en iOS.

La elección incluye mercados de Latinoamérica y Asia donde la motocicleta tiene un peso importante en la movilidad urbana.

La compañía asegura que más países se incorporarán posteriormente, aunque no ha ofrecido todavía un calendario concreto para España o el resto de Europa.

Por tanto, los usuarios españoles tendrán que esperar antes de comprobar cómo funciona esta nueva experiencia de navegación.

Las rutas empezarán a tener en cuenta tus viajes anteriores

Hasta ahora, Waze se ha caracterizado por buscar rutas utilizando información muy precisa sobre el tráfico local.

La nueva navegación personalizada añade otra variable: los recorridos que el propio usuario ha realizado anteriormente.

La aplicación aprenderá qué tipo de carreteras suele elegir cada conductor y utilizará ese conocimiento para ordenar las rutas recomendadas.

Por ejemplo, una persona puede preferir circular por autopistas aunque exista una alternativa ligeramente más corta por calles urbanas llenas de semáforos y cruces.

En ese caso, Waze podrá mostrar primero la opción que mejor encaja con sus hábitos, en lugar de ofrecer siempre la ruta teóricamente más eficiente.

La ruta personalizada no será obligatoria

El uso del historial de viajes no impedirá que el conductor consulte otras alternativas.

Waze continuará mostrando diferentes opciones antes de iniciar la navegación, por lo que el usuario podrá seleccionar manualmente otro recorrido.

También será posible desactivar la personalización desde los ajustes.

Quienes prefieran que la aplicación calcule cada viaje sin tener en cuenta sus desplazamientos anteriores podrán seguir utilizando Waze de esa manera.

La navegación personalizada comienza a desplegarse globalmente en las aplicaciones para Android y iOS.

Como suele ocurrir con las funciones que se activan desde los servidores, puede tardar un tiempo en aparecer en todos los dispositivos, incluso aunque la aplicación esté actualizada.

El modo menos hablador reducirá las interrupciones durante el viaje

Las indicaciones de voz resultan útiles cuando se conduce, pero pueden llegar a ser molestas si interrumpen constantemente una canción, un audiolibro o un pódcast.

Para solucionarlo, Waze está incorporando un modo denominado «menos hablador» o «menos comunicativo», según la traducción que termine apareciendo en cada idioma.

Al activarlo, la aplicación reducirá el número de mensajes de voz y utilizará frases más breves.

No se trata de silenciar completamente el navegador.

Waze seguirá anunciando los giros importantes, los cambios de carril y los peligros que puedan afectar a la seguridad.

La diferencia es que evitará repetir información o utilizar indicaciones excesivamente largas cuando no sean necesarias.

La aplicación intentará decir únicamente lo imprescindible

El nuevo modo busca alcanzar un equilibrio entre mantener al conductor informado y evitar interrupciones continuas.

Las alertas críticas seguirán teniendo prioridad. Si se aproxima un peligro, una salida o un cambio de carril necesario, Waze continuará avisando.

Sin embargo, las instrucciones menos importantes aparecerán con menor frecuencia.

Esta opción puede resultar especialmente útil en trayectos conocidos, donde el conductor ya sabe gran parte del recorrido y solamente necesita orientación en puntos concretos.

El modo menos hablador comienza a desplegarse globalmente en Android y iOS.

Los informes conversacionales ahora también podrán corregir el mapa

Waze ya utilizaba capacidades de Gemini para permitir que los conductores informasen de determinadas incidencias hablando de forma natural.

En lugar de navegar por varios menús, el usuario puede describir verbalmente lo que está ocurriendo y dejar que la aplicación interprete el aviso.

La función se amplía ahora para permitir que los conductores propongan modificaciones en el propio mapa.

Por ejemplo, será posible avisar de que una carretera está cerrada o de que una dirección ya no es correcta.

Bastará con decir una frase natural como «esta carretera está cerrada» para que Waze recopile la información.

Los cambios sugeridos no se aplicarán automáticamente

Permitir que cualquier conductor modifique directamente el mapa podría provocar errores, abusos o información contradictoria.

Por eso, las propuestas realizadas mediante los informes conversacionales no cambiarán automáticamente las carreteras o direcciones.

La información se enviará a los editores locales de mapas, que se encargarán de comprobarla y aplicar la modificación cuando corresponda.

Gemini facilita la comunicación, pero la comunidad seguirá desempeñando un papel esencial en la verificación.

Este sistema intenta combinar la rapidez de las aportaciones por voz con el control humano necesario para mantener la fiabilidad del mapa.

La posibilidad de sugerir actualizaciones hablando comienza a desplegarse globalmente en Android y iOS.

Gemini permitirá buscar lugares mediante preguntas naturales

Otra de las novedades más interesantes afecta a la búsqueda de destinos.

En muchas ocasiones, el conductor sabe qué necesita, pero no conoce el nombre exacto del lugar al que quiere dirigirse.

Puede estar buscando una cafetería abierta, un aparcamiento próximo a un centro comercial o una gasolinera con precios competitivos.

La nueva integración de Gemini permitirá expresar esas necesidades mediante una pregunta natural.

Antes de iniciar la navegación, el usuario podrá pulsar el icono de búsqueda por voz y realizar consultas más complejas que una simple dirección.

Waze entenderá peticiones mucho más específicas

Entre los ejemplos ofrecidos por la compañía se encuentran preguntas como «encuentra una cafetería que esté abierta ahora», «busca aparcamiento cerca del centro comercial» o «encuentra una gasolinera cercana con los precios más bajos».

Waze procesará la petición y mostrará una lista de lugares que podrían responder a esos criterios.

El usuario podrá revisar las opciones e iniciar la navegación utilizando la voz.

La búsqueda deja así de depender exclusivamente del nombre de un negocio o de una categoría predefinida.

La idea es que el conductor pueda explicar lo que necesita de la misma manera en la que se lo pediría a otra persona.

La búsqueda con Gemini llegará primero a la comunidad beta

A diferencia de la navegación personalizada o del modo menos hablador, la búsqueda avanzada de destinos no se desplegará inmediatamente para todos los usuarios.

Waze comenzará a probarla entre los miembros de su comunidad beta en Android y iOS.

La prueba tendrá alcance global, pero será necesario formar parte del programa de versiones preliminares.

Este periodo permitirá comprobar si Gemini interpreta correctamente las preguntas, si los resultados son relevantes y si la interacción por voz funciona adecuadamente en diferentes idiomas y regiones.

No existe todavía una fecha confirmada para su lanzamiento general.

Los usuarios de la versión estable tendrán que esperar a que Waze complete las pruebas y decida ampliar su disponibilidad.

Gemini empieza a ocupar un papel importante dentro de Waze

Google lleva tiempo incorporando Gemini a diferentes productos, pero su integración en Waze había sido más gradual que en otros servicios.

Las nuevas funciones muestran una estrategia más ambiciosa.

Gemini no se utilizará para sustituir el sistema de navegación o la información de tráfico de Waze, sino para mejorar la manera en la que el usuario se comunica con la aplicación.

La inteligencia artificial interpreta el lenguaje natural, extrae la información relevante y la convierte en una acción concreta.

Puede tratarse de registrar una incidencia, proponer una modificación o encontrar un destino que cumpla determinadas condiciones.

Waze mantiene la comunidad como uno de sus grandes elementos diferenciales

Aunque las novedades recurren cada vez más a la inteligencia artificial, Waze no quiere abandonar el modelo comunitario que lo hizo popular.

La aplicación continúa dependiendo de los conductores para conocer rápidamente qué ocurre en la carretera.

También necesita a sus editores de mapas para verificar cierres, restricciones, cambios de dirección y otros detalles locales.

El nuevo modo para motos es un buen ejemplo.

La IA ayuda a calcular rutas específicas y procesar información, pero los editores motoristas aportan conocimiento sobre peligros y particularidades que pueden resultar difíciles de detectar automáticamente.

La estrategia consiste en utilizar Gemini para aprovechar mejor la información de la comunidad, no para reemplazarla.