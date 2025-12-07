X contraataca a la Comisión Europea tras una multa cerrando su cuenta publicitaria

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La tensión entre la red social X, propiedad de Elon Musk, y la Comisión Europea ha escalado rápidamente tras la imposición de una importante sanción económica a la plataforma. La reacción del empresario no se hizo esperar: respondió públicamente con un escueto y contundente “Bullshit” en su propia red social apenas se conoció la decisión del organismo europeo.

Sin embargo, lo que parecía una respuesta impulsiva fue solo el comienzo de un enfrentamiento que ha terminado con la retirada de la cuenta publicitaria oficial de la Comisión Europea en X.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La acusación de manipulación del alcance del anuncio

Un día después de la publicación de la multa, Nikita Bier, jefe de producto de X, acusó directamente a la Comisión Europea de hacer un uso indebido del sistema publicitario de la plataforma. Según Bier, el organismo europeo habría utilizado un formato reservado específicamente para anuncios con el objetivo de aumentar artificialmente la visibilidad del comunicado sobre la sanción.

El directivo aseguró que la cuenta publicitaria de la Comisión no se utilizaba desde 2021, pero que, de forma repentina, se habría recuperado para difundir el mensaje de la multa con un formato que simulaba ser un contenido publicitario.

Además, denunció que el enlace compartido inducía a pensar que era un vídeo con el propósito de incrementar aún más su alcance, aunque el propio post sí incluía un vídeo real.

Bullshit — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

La represalia de X: cierre de la cuenta publicitaria de la comisión

Como respuesta directa a esta supuesta estrategia, X decidió revocar el acceso de la Comisión Europea a su cuenta de anuncios. La medida fue interpretada como una represalia simbólica más que como una acción con consecuencias reales, ya que, según la propia X, dicha cuenta llevaba años sin utilizarse.

A pesar del revuelo mediático, este bloqueo no supone un impacto material relevante ni para X ni para la Comisión Europea. No obstante, el gesto refuerza el clima de tensión existente entre la plataforma y las autoridades europeas.

La multa sigue vigente y X debe corregir prácticas

Más allá del cruce de declaraciones, la realidad legal no ha cambiado para X. La empresa sigue obligada a pagar la multa impuesta por la Comisión Europea, independientemente de que decida recurrirla por la vía judicial.

Además, la plataforma tiene un plazo máximo de 60 días para presentar un plan detallado que explique cómo piensa corregir el uso considerado “engañoso” de las insignias de verificación. En caso de no cumplir con estas exigencias, X se expone a nuevas sanciones económicas adicionales.

Un enfrentamiento sin efectos prácticos inmediatos

Aunque desde X se haya intentado presentar el cierre de la cuenta publicitaria como una decisión de peso, lo cierto es que, si la Comisión no utilizaba ese recurso desde 2021, la medida carece de fuerza real como herramienta de presión.

Por su parte, la Comisión Europea no ha ofrecido por ahora una respuesta oficial a las acusaciones de X. Los medios han solicitado una reacción formal y se espera que en los próximos días se produzca algún comunicado aclaratorio.

Un nuevo episodio en la relación entre Musk y Europa

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de desencuentros entre Elon Musk y los reguladores europeos. La gestión de la verificación de cuentas, la moderación de contenidos y el cumplimiento de las nuevas normativas digitales comunitarias siguen siendo puntos de fricción constantes.

Mientras tanto, X afronta uno de los mayores retos regulatorios desde la compra de la plataforma por parte de Musk, con sanciones económicas sobre la mesa y exigencias de cambios estructurales en su funcionamiento interno.