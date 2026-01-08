Xiaomi acelera su independencia tecnológica: chip propio, sistema operativo e IA en 2026

Xiaomi ha aprovechado su ceremonia interna de premios tecnológicos para trazar con claridad la hoja de ruta que marcará su futuro inmediato: reforzar la autosuficiencia tecnológica mediante el desarrollo de chips propios y un sistema operativo propio, con la inteligencia artificial como eje transversal del ecosistema.

Durante el evento, el fundador y consejero delegado, Lei Jun, subrayó que la compañía quiere construir su ventaja competitiva a largo plazo combinando software y hardware diseñados “en casa”, tanto para su negocio de smartphones como para su universo de hogar inteligente.

La estrategia de Xiaomi para 2026: Chip propio, sistema operativo e IA

En la visión presentada por Lei Jun, los chips, los sistemas operativos y la IA se convierten en los pilares que sostendrán el crecimiento del ecosistema Xiaomi durante los próximos años. La compañía considera que dominar estas capas tecnológicas es clave para ganar independencia, acelerar la innovación y diferenciarse en un mercado donde la integración vertical (hardware + software + servicios) es cada vez más determinante.

Además, el directivo insistió en el papel crítico de la I+D como motor de la marca, reforzando el mensaje de que el futuro de Xiaomi dependerá de su capacidad para crear tecnología base propia y escalarla a productos de consumo masivo.

Un récord interno de propuestas: 154 proyectos y 66 finalistas

Más allá del mensaje estratégico, la ceremonia dejó cifras que reflejan la intensidad del trabajo interno. Según se reveló, Xiaomi recibió 154 solicitudes de proyecto procedentes de 10 departamentos. De ese total, 66 proyectos lograron alcanzar la fase final de revisión.

Los trabajos presentados abarcan áreas muy diversas, entre ellas:

Diseño de chips

Sistemas de imagen

Plataformas de inteligencia artificial

Materiales avanzados

La compañía destacó que tanto el volumen como la calidad de las candidaturas establecieron nuevos récords dentro de la organización, una señal de que el foco en tecnologías clave se está traduciendo en iniciativas concretas y competitivas.

XRING 01: el gran protagonista como chip móvil “flagship” hecho en casa

Entre todos los proyectos, Xiaomi señaló a XRING 01 como el más destacado del evento. La compañía lo define como un chip móvil de gama alta desarrollado íntegramente de forma interna, una apuesta ambiciosa que busca situar a Xiaomi en un nivel superior de control tecnológico sobre su plataforma móvil.

Según lo comunicado en la ceremonia, Xiaomi afirma que este lanzamiento la convierte en la primera empresa de China continental en entregar un chip móvil de clase 3 nm. Con este hito como carta de presentación, la compañía indicó que espera impulsar en 2026 más proyectos “interesantes e importantes” en la misma línea.

Objetivo a corto plazo: sistema operativo propio y chip propio antes de terminar el año

Lei Jun también detalló una meta especialmente agresiva: Xiaomi pretende alcanzar un sistema operativo desarrollado por la propia empresa y un chip propio antes de que finalice el año en curso. El mensaje apunta a una estrategia de integración profunda para reducir dependencias tecnológicas y reforzar la consistencia del ecosistema, desde el móvil hasta el smart home.

En paralelo, la compañía deja entrever un empuje relevante en inteligencia artificial, con la intención de trabajar en una implementación a gran escala de modelos de IA directamente en sus dispositivos, un movimiento que podría impactar en funciones de productividad, fotografía, asistentes inteligentes y automatización del hogar conectado.

Inversión masiva en I+D: 18.000 millones de euros y otros 25.000 millones de dólares en cinco años

El plan no se sostiene solo con intenciones: Xiaomi respaldó su estrategia con cifras de inversión. La empresa ya habría destinado alrededor de 150.000 millones de yuanes (aproximadamente 18.000 millones de euros) a investigación “core”, es decir, tecnologías fundamentales.

De cara al futuro, Xiaomi planea invertir 200.000 millones de yuanes adicionales (unos 25.000 millones de euros) durante los próximos cinco años, reforzando la idea de que el desarrollo de chipsets, sistemas operativos e IA no será un proyecto puntual, sino una transformación sostenida del ADN tecnológico de la compañía.

Por qué este giro puede cambiar el ecosistema Xiaomi

Si Xiaomi cumple los plazos y escala estas tecnologías a su catálogo comercial, el impacto podría sentirse en varios frentes:

Mayor optimización entre hardware y software en smartphones y dispositivos IoT

entre hardware y software en smartphones y dispositivos IoT Diferenciación en funciones de IA integradas de forma nativa

en funciones de IA integradas de forma nativa Ecosistema más cohesionado entre móvil, hogar inteligente y servicios

entre móvil, hogar inteligente y servicios Menor dependencia de proveedores externos en componentes críticos

En un mercado donde la experiencia final depende cada vez más del control de la plataforma, la apuesta de Xiaomi por chip propio, OS propio y despliegue masivo de IA apunta a un objetivo claro: competir desde la base tecnológica y no solo desde el producto final.