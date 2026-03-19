Xiaomi SU7 2026 ya es oficial: Más lujo, más seguridad y hasta 902 km de autonomía

Xiaomi ha presentado oficialmente la nueva generación del Xiaomi SU7, una evolución de su berlina eléctrica con la que la compañía quiere reforzar su posición en el mercado del coche eléctrico premium.

El modelo llega en tres versiones, Standard, Pro y Max, con precios en China desde 219.900 yuanes, 249.900 yuanes y 303.900 yuanes, respectivamente, lo que equivale aproximadamente a 27.760 €, 31.547 € y 38.364 € al cambio del 18 de marzo de 2026.

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Xiaomi define este coche como “el coche del conductor para una nueva era”, una declaración de intenciones que resume bien su propuesta: mejor diseño, conducción más precisa, más inteligencia a bordo y un importante refuerzo en seguridad.

La nueva gama no supone una ruptura total con el modelo original, sino una profunda actualización tras dos años de desarrollo. Xiaomi ha mantenido la esencia visual del SU7, pero ha revisado de arriba abajo elementos como la carrocería, el interior, el chasis, la plataforma eléctrica, la asistencia a la conducción y la protección estructural. El resultado es una berlina eléctrica del segmento C que conserva sus proporciones de referencia, pero da un paso claro hacia un producto más refinado y ambicioso.

Un diseño continuista, pero más refinado y personalizable

A nivel exterior, el nuevo Xiaomi SU7 mantiene las dimensiones de la primera generación, con 5 metros de largo, 2 metros de ancho y una batalla de 3 metros. También conserva algunos de sus rasgos más reconocibles, como los faros con diseño tipo gota de agua y los pilotos traseros con efecto halo, dos elementos que Xiaomi ha querido preservar para consolidar una identidad visual propia dentro del sector del automóvil.

Donde sí hay cambios visibles es en el tratamiento de colores, acabados y detalles. Xiaomi ofrece ahora nueve colores exteriores, recuperando algunos de los tonos más populares del modelo anterior, como Mineral Gray, Pearl White, Brilliant Magenta y Radiant Purple, a los que se suman Obsidian Black, heredado del Xiaomi SU7 Ultra, y Dawn Pink, visto en el Xiaomi YU7.

Además, debutan tres nuevos acabados: Coastal Blue, Blazing Red y Viridian Green, con un trabajo más cuidado en pigmentos, reflejos y profundidad visual para reforzar la sensación de coche premium.

Xiaomi también ha rediseñado la parrilla de entrada de aire, que ahora presenta una estética más limpia y deportiva. Destaca la integración del radar milimétrico 4D en la propia parrilla, una solución que no solo mejora la apariencia frontal, sino que también contribuye a la aerodinámica y a las capacidades de percepción del sistema de asistencia a la conducción.

Más opciones de llantas y un maletero delantero eléctrico en toda la gama

La personalización gana peso en esta nueva generación con seis diseños de llantas, incluidos tres completamente nuevos: las Diamond Cut de 19 pulgadas, las Blade de 20 pulgadas y las Forged Dual Plum Blossom de 21 pulgadas.

Xiaomi pone especial énfasis en esta última opción, que recurre a una construcción de doble capa, un mecanizado de trece horas y herramientas de diamante monocristalino para lograr una textura compleja y un acabado brillante con un nivel de detalle muy alto. Junto a ellas siguen disponibles las opciones clásicas de 20 pulgadas Plum Blossom, 20 pulgadas Mi-shaped y 21 pulgadas Sport.

Otro cambio importante es que toda la gama incorpora ahora maletero delantero eléctrico. Tiene una capacidad de 105 litros, suficiente para alojar una maleta estándar de cabina de 20 pulgadas, y Xiaomi presume de hasta ocho métodos de apertura, entre ellos botón exterior, pantalla central, app Xiaomi EV, widget de la app, llave remota, control por proximidad UWB y comandos de voz XiaoAi tanto desde dentro como desde fuera del coche.

Un interior mucho más lujoso, con más confort y mejores materiales

Si el exterior evoluciona, el interior es donde más se nota el salto de categoría. Xiaomi ha rediseñado la cabina para crear una atmósfera más sofisticada, con nuevos colores, más superficies acolchadas, una consola central simétrica y una ejecución general más cuidada. El habitáculo podrá elegirse en cuatro tonos: Twilight Red, Mist Purple, Midnight Black y Cream Beige.

La marca asegura que casi el 100 % de las superficies de contacto frecuente están recubiertas por materiales suaves al tacto. El volante se reviste en cuero Nappa, aparecen botones de acabado brillante con aspecto de joya, molduras cromadas, paneles de puerta y asientos acolchados con costuras de estilo lujoso, e incluso placas metálicas y rejillas metálicas para los altavoces. Todo está planteado para transmitir una experiencia más cercana a la de una berlina de un segmento superior.

A ello se suma una nueva iluminación ambiental envolvente de 3.636 mm, que recorre desde la consola central hasta la segunda fila formando una banda continua. Xiaomi ha revisado además la arquitectura de esta iluminación, combinando capas de luz directa e indirecta, ajustes separados de color en zonas superior e inferior, sincronización en tiempo real con música y modos de conducción, y una función de aviso vinculada a la apertura de puertas.

Asientos mejorados, más aislamiento y una experiencia pensada para viajar mejor

La nueva generación del Xiaomi SU7 introduce avances muy relevantes en ergonomía y comodidad. Los asientos delanteros adoptan un nuevo diseño de doble estilo y añaden ventilación y calefacción de serie en toda la gama.

El asiento del conductor ofrece 18 ajustes eléctricos, incluyendo extensión de banqueta, refuerzos laterales activos y refuerzos laterales en la base, además de un apoyo para piernas extensible eléctricamente 60 mm. En el lado del acompañante, Xiaomi ofrece opcionalmente una configuración de gravedad cero a 123° con modo de masaje específico para esa postura reclinada.

La segunda fila también mejora con banqueta más larga y gruesa, 20 mm adicionales de espuma, respaldo con reclinación optimizada hasta 121° y reposacabezas laterales más anchos y cóncavos, diseñados para dormir mejor en viajes largos.

Xiaomi señala además que todos los materiales cumplen con el estándar OEKO-TEX Standard 100, una certificación orientada a garantizar un entorno seguro y confortable incluso para niños o mujeres embarazadas.

La insonorización también da un paso importante. Toda la gama incorpora ahora cristales laminados acústicos en las cuatro puertas, mientras que el Xiaomi SU7 Max añade un habitáculo ultra silencioso con cristal laminado acústico PVB también en parabrisas y techo panorámico, junto con más materiales fonoabsorbentes. Xiaomi afirma que el ruido general se reduce en más de 4 dB, situando el nivel de silencio en cifras propias de berlinas de lujo del segmento D.

Techo con mayor protección solar, nueva nevera y hasta fragancias exclusivas

La protección frente al calor y la radiación solar también mejora. Todos los modelos incorporan de serie parabrisas con triple capa plateada y cristal del techo con doble capa plateada, mientras que las ventanillas laterales usan vidrio laminado acústico con aislamiento térmico.

El SU7 Max estrena además un techo electrocrómico silencioso de doble zona, que permite ajustar de forma independiente el nivel de oscurecimiento entre la parte delantera y trasera en unos dos minutos.

Xiaomi ha revisado igualmente la nevera del habitáculo, que ahora adopta formato de cajón con compresor independiente. Gracias a ello, promete una refrigeración más rápida, un rango de temperatura más amplio, mayor estabilidad y tres modos de funcionamiento: Silent, Standard y Performance. El enfoque del nuevo SU7 no es solo tecnológico, sino claramente orientado a mejorar la vida diaria a bordo.

La experiencia sensorial se completa con un nuevo sistema de fragancias desarrollado junto a la firma DOCUMENTS, con tres aromas exclusivos: Woodland Bloom, Alpine Breeze y Cedar Mist. Xiaomi quiere que el coche no solo se conduzca bien, sino que también transmita una identidad propia a través del ambiente interior.

Nueva plataforma eléctrica, motor V6s Plus y hasta 902 km de autonomía

En el apartado mecánico, Xiaomi da un salto importante con la llegada del HyperEngine V6s Plus a toda la gama. Este motor puede girar hasta 22.000 rpm y permite al coche acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,08 segundos en su configuración más rápida, con una velocidad máxima de 265 km/h.

La autonomía también mejora de forma clara. Gracias a la tecnología CTB (Cell-to-Body) y a una densidad volumétrica del pack de hasta 83,9 %, el nuevo Xiaomi SU7 declara hasta 720 km CLTC en la versión Standard, 902 km CLTC en la Pro y 835 km CLTC en la Max. Xiaomi está usando esta renovación para competir con más fuerza frente a rivales como el Tesla Model 3 con una propuesta de mayor autonomía y precio agresivo.

La eficiencia energética también se beneficia de una gestión mejorada del flujo de energía, que eleva la transferencia de batería a rueda al 94 % y reduce el consumo combinado hasta 11,7 kWh/100 km. En carga rápida, Xiaomi anuncia cifras muy ambiciosas: hasta 670 km CLTC recuperados en 15 minutos y carga del 10 % al 80 % en 12 minutos, con un pico de 5,2C.

Smart Chassis 2.0: un chasis más avanzado para combinar confort y deportividad

La nueva generación del SU7 estrena Xiaomi Smart Chassis 2.0, un conjunto de mejoras en hardware, software e inteligencia aplicada al comportamiento dinámico. Toda la gama monta suspensión delantera de doble triángulo y trasera independiente de cinco brazos, acompañadas de muelles neumáticos de doble cámara cerrada y amortiguación continua CDC. El coche analiza el estado de la carretera y ajusta automáticamente dureza y absorción para mejorar tanto el confort como la estabilidad.

El sistema permite elegir entre tres modos, Comfort, Sport y Sport+, con ajuste independiente de rigidez, y ofrece una altura variable en cuatro niveles desde -20 mm hasta +30 mm, es decir, un margen total de 50 mm. También memoriza ubicaciones mediante GPS para elevar o reducir la suspensión automáticamente en puntos concretos, algo útil en rampas, badenes o zonas irregulares.

A ello se suma una dirección recalibrada con relación 12,5:1, más directa que la típica relación 15:1 de muchos coches familiares, y un diámetro de giro de 11,4 m, mejor que la media de 12 m del segmento. Todo ello busca que el coche resulte más preciso en ciudad, más fácil de maniobrar y también más disfrutable cuando se conduce con ritmo.

Mejor frenada, más agarre y nuevas ayudas para lluvia y conducción compartida

El sistema de frenos también se revisa con pinzas delanteras fijas de cuatro pistones en toda la gama. Xiaomi asegura que la versión Max mantiene un rendimiento constante durante 40 frenadas consecutivas de 100 a 0 km/h sin fatiga.

Los modelos Standard y Pro usan pastillas NAO con una superficie de contacto un 30 % mayor, mientras que el Max emplea pastillas de bajo contenido metálico, más resistentes al calor y al desgaste. Además, toda la gama recurre a neumáticos traseros de 265 mm de anchura para reforzar estabilidad y tracción.

Entre las novedades más curiosas está la evolución del sistema de detección de firme mojado con IA. El coche utiliza sensores de lluvia, temperatura exterior, micrófonos y cámaras para estimar la adherencia en tiempo real. Si detecta asfalto mojado, propone activar un Wet Mode que ajusta automáticamente el reparto de par en la versión Max y limita la intensidad de frenada regenerativa.

Xiaomi afirma que su sistema antideslizamiento reduce el deslizamiento de rueda hasta un 40 % y multiplica por cuatro la velocidad de reacción, hasta actuar en 0,35 segundos.

También aparece un Owner Management Mode, accesible desde la pantalla central o la app Xiaomi EV, pensado para reducir riesgos cuando el coche se comparte o se deja en manos de un aparcacoches. Este modo permite limitar potencia, restringir funciones de alto rendimiento como Boost o Launch Control y establecer topes flexibles de velocidad. Xiaomi ha integrado además un Motion Sickness Relief Mode, heredado del YU7, que suaviza aceleraciones y deceleraciones para reducir la sensación de mareo.

Más inteligencia a bordo con una arquitectura electrónica completamente renovada

La parte digital también avanza mucho en el nuevo SU7. Xiaomi introduce un módulo de control de dominio Four-in-One, más compacto y ligero, que integra dos chips de gama alta: Snapdragon 8 Gen 3 para el cálculo del habitáculo y NVIDIA DRIVE AGX Thor para la conducción asistida. La plataforma también soporta UWB y Wi-Fi 7, y Xiaomi asegura que el modo Sentry mejora su eficiencia energética en un 40 %.

El coche estrena además un Smart Cabin basado en Xiaomi HyperOS como equipamiento de serie, con una experiencia unificada entre las seis pantallas del vehículo, panel de control remoto trasero revisado y plena compatibilidad con el ecosistema Human x Car x Home de Xiaomi. S

e añaden monturas roscadas de 1/4 de pulgada con alimentación de 27 W en ambos lados delanteros para accesorios, una interfaz bajo el espejo retrovisor compatible con cámara gimbal 4K o sensor espacial de IA, y nuevos puntos magnéticos distribuidos por el habitáculo para accesorios compartidos con el Xiaomi YU7.

XiaoAi mejora: más memoria, más comprensión y control por voz dentro y fuera del coche

Uno de los grandes protagonistas del habitáculo es la nueva evolución de Hyper XiaoAi, el asistente de voz de Xiaomi. Ahora incorpora un modo de conversación más natural, memoria a largo plazo que va más allá de una única sesión, búsquedas web en tiempo real y mejor comprensión de instrucciones vagas o complejas.

También puede ejecutar acciones a través de varias apps con un solo comando y aprovechar el contexto visual en pantalla para entender mejor lo que el usuario quiere hacer.

Xiaomi afirma además que el sistema reconoce vehículos, edificios, señales y elementos comunes del entorno, mientras que el control por voz exterior combina reconocimiento por huella vocal con modelos avanzados de reconocimiento de voz para identificar órdenes del propietario sin necesidad de activaciones constantes. Todo ello busca una experiencia más fluida, intuitiva y segura.

La marca también ha querido hacer el coche más divertido para pasajeros y familias con la llegada de compañeros virtuales interactivos en forma de animales, compatibles con accesorios físicos magnéticos con NFC, y con nuevas funciones de captura dinámica desde las cámaras del coche para crear contenido con más ángulos y mejor calidad.

Conducción asistida más avanzada con XLA Architecture y 360° de percepción

Toda la gama del nuevo Xiaomi SU7 incluye de serie la plataforma NVIDIA DRIVE AGX Thor, con hasta 700 TOPS de potencia de cálculo. Xiaomi asegura que esto supone un aumento del 37,8 % frente a la generación anterior.

El sistema se apoya en una suite de sensores formada por LiDAR, radar milimétrico 4D, 11 cámaras HD y 12 radares ultrasónicos, lo que permite ampliar la cobertura de percepción y mejorar la respuesta de la conducción asistida en prácticamente cualquier situación.

Además, las cámaras estrenan un recubrimiento ALD ultratransparente antirreflejos para reducir los efectos de contraluz diurno y deslumbramiento nocturno. Xiaomi suma también detección de suciedad en cámaras delanteras y traseras con limpieza automática a 2,5 bar de presión, una función poco habitual incluso en coches mucho más caros.

La conducción asistida evoluciona con la nueva XLA Architecture, basada en el modelo Xiaomi MiMo-Embodied, que según la marca unifica el conocimiento entre conducción asistida y robótica corporal. Xiaomi sostiene que esta arquitectura permite pasar de “imitar humanos” a “comprender el mundo”, reforzando la percepción espacial, el razonamiento y la respuesta a situaciones poco frecuentes.

Entre las funciones anunciadas figuran cambios de carril por voz, ajuste vocal de velocidad y distancia de seguimiento, asistencia defensiva con predicción de riesgos y un nuevo aparcamiento por voz, incluso desde el exterior del vehículo.

Un salto serio en seguridad estructural y protección de batería

La seguridad es uno de los ejes centrales de esta nueva generación. Xiaomi afirma haber desarrollado el coche por encima de los estándares C-NCAP y C-IASI, incluyendo pruebas de choque con maniquíes femeninos en todos los asientos. La carrocería utiliza un 90,3 % de acero de ultra alta resistencia y aleación de aluminio, con presencia de acero propietario de 2.200 MPa, un material que mejora en un 40 % la resistencia a tracción frente al acero de 1.500 MPa.

Ese material se emplea, entre otros puntos, en una estructura tipo jaula integrada de los pilares A a C y en vigas laterales de impacto en las cuatro puertas, que incrementan la capacidad de carga en más de un 28 % respecto a piezas de 1.500 MPa.

Xiaomi también incluye nueve airbags de serie en toda la gama y añade un mecanismo mecánico integrado para las manillas junto a una fuente de alimentación de respaldo, de modo que las puertas puedan desbloquearse desde ambos lados incluso si se desconecta la batería de 12 V tras un accidente. Reuters subrayó precisamente este cambio de manillas ocultas a manillas mecánicas y el añadido de esa alimentación de respaldo como parte de los refuerzos de seguridad del nuevo modelo.

En la batería también hay avances. Xiaomi afirma que ha reforzado la protección física superior, lateral e inferior del pack, añadiendo travesaños antiarañazos de 1.500 MPa y el recubrimiento “a prueba de balas” del SU7 Ultra en toda la gama. La marca asegura además que el sistema de batería cumple el máximo estándar industrial de gestión térmica, evitando propagación, incendio o explosión incluso si una celda entra en fuga térmica con carga completa.

El pack incorpora un sistema con calificación ASIL-D, capaz de cortar la energía de emergencia en 4 ms, y una supervisión vehículo-nube las 24 horas. Xiaomi añade que la batería supera los requisitos nacionales en el 96 % de sus 1.231 elementos de prueba.

Precio y disponibilidad del nuevo Xiaomi SU7

La nueva generación del Xiaomi SU7 ya está disponible para reserva en China a través del mini programa de Xiaomi EV en WeChat y de la app Xiaomi EV.

Los precios oficiales arrancan en 219.900 yuanes para el SU7 Standard, 249.900 yuanes para el SU7 Pro y 303.900 yuanes para el SU7 Max, aproximadamente 27.760 €, 31.547 € y 38.364 € al cambio de referencia del BCE usado para este artículo. Xiaomi, por ahora, ha comunicado el lanzamiento para el mercado chino.