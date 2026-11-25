1Password ha confirmado que un atacante entró en sus sistemas internos y copió datos de una parte de sus clientes, entre ellos sus nombres y los correos que utilizan para iniciar sesión. Para quien guarda en la aplicación las claves del banco, del trabajo o de sus redes sociales, la distinción más importante es esta: según la investigación de la compañía, el atacante no tuvo acceso al contenido de las bóvedas.

En su comunicado del 25 de noviembre, 1Password dice que los usuarios no necesitan cambiar nada en su cuenta por este incidente. Sí pide prestar atención a los mensajes inesperados, sobre todo si invitan a unirse a una cuenta o a iniciar una recuperación que nadie ha solicitado.

Qué información salió de los sistemas de 1Password

La investigación comenzó el 19 de noviembre, cuando la compañía detectó indicios de que alguien había accedido a la cuenta corporativa de GitHub de un empleado. Desde allí, el atacante accedió a código fuente privado y modificó servicios internos. Fue a través de esos servicios como consiguió copiar registros administrativos de clientes.

Además de nombres y correos electrónicos, esos registros contenían identificadores de cuentas y usuarios, la fecha de creación de la cuenta y la del último inicio de sesión. 1Password habla de una parte de sus usuarios, pero no ha dado una cifra total.

Había también claves públicas y, en ciertos casos, identificadores incluidos en enlaces de invitación o recuperación. En los procesos descritos por la compañía, tener el enlace no bastaba para entrar: hacía falta además autenticarse con el proveedor de identidad de la organización o introducir un código enviado al correo registrado. 1Password afirma haber avisado directamente al pequeño grupo que tenía uno de esos trámites en curso.

El intruso también llegó al sistema que la empresa utiliza para preparar y desplegar su software. 1Password deshabilitó la cuenta de GitHub afectada, restauró versiones limpias de los servicios y revocó o sustituyó las credenciales internas que pudieron quedar expuestas. Según la compañía, ni las aplicaciones que usan sus clientes ni las extensiones del navegador se vieron afectadas.

Por qué no hace falta cambiar todas las contraseñas

El correo con el que te identificas en 1Password y la contraseña que guardas para otra web cumplen funciones distintas y tampoco se almacenan de la misma manera. El primero figuraba en los registros administrativos copiados. La segunda se guarda cifrada dentro de tu bóveda.

1Password explica que no almacena tu contraseña de acceso ni tu Secret Key, la clave secreta que protege la bóveda junto con esa contraseña. Según su investigación, el atacante tampoco obtuvo las claves de recuperación ni pudo acceder a los elementos guardados. Por eso la compañía no pide a sus clientes que sustituyan las contraseñas que conservan en el gestor.

Lo que sí puede aprovechar un tercero es saber que una dirección concreta pertenece a un cliente de 1Password. Un correo que te llame por tu nombre y te pida «proteger la bóveda» puede parecer convincente después de una noticia así. Si recibes un aviso inesperado, abre la aplicación por tu cuenta o escribe tú mismo la dirección oficial.

La compañía recuerda que nunca te contactará para pedirte tu contraseña de 1Password ni tu Secret Key. Si recibes una invitación o un aviso de recuperación que no reconoces, puedes comunicarlo directamente a [email protected], sin responder al remitente.