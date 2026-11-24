💻 ¡Ofertón Office! ¡Office 2024 Pro Plus desde 16,66 € por PC! [ Saber más ]

Lo más llamativo de los nuevos vídeos de GTA 6 en PC no son sus gráficos, sino que por fin hay algo que ver después del menú.

Las grabaciones atribuidas al proyecto VIctory muestran los primeros intentos de dibujar una cinemática de la versión de Xbox Series X|S en un ordenador. La escena apenas avanza, pero permite distinguir hasta dónde ha llegado el equipo y cuánto le queda por resolver.

Los 30 fps corresponden al menú

Rockstar no ha anunciado una edición para PC, pero VIctory ha conseguido, según las grabaciones difundidas, arrancar el juego y mostrar sus menús a unos 30 fotogramas por segundo. Esta primera secuencia, compartida por la cuenta Is GTA 6 on PC, recoge parte del progreso.

VIctory is showing some progress pic.twitter.com/TiX4iPebHo — Is GTA 6 on PC (@isgta6onpc) November 24, 2026

La diferencia se aprecia al pasar a la cinemática. En el vídeo difundido por Sparretro aparecen elementos de la escena, pero la imagen está incompleta y el movimiento es tan lento que cuesta seguir la acción. La cifra del menú no describe cómo funciona el juego cuando tiene que dibujar su mundo.

Actualizacíon PORT de GTA VI a PC: PRIMEROS INTENTOS POR RENDERIZAR LA CINEMÁTICA!!!

AUDIO + SUBTÍTULOS EN CAMINO! pic.twitter.com/9kKnrXEuhA — Spar Retro (@SparretroYT) November 24, 2026

Las pruebas se atribuyen a un equipo con una AMD Radeon RX 6700 XT. Que Xbox y un PC utilicen procesadores de la misma familia facilita parte del trabajo. El escollo es que Windows no ofrece exactamente los mismos servicios que la consola.

VIctory tiene que traducir las instrucciones gráficas y reproducir la forma en que el juego espera acceder a la memoria.

CGBJ asegura que ya responde al mando

El tercer tuit corresponde a CGBJ, una variante privada basada en VIctory. Según la cuenta que compartió sus avances, el proyecto ya reconoce un mando y permite mover al personaje dentro del escenario.

https://twitter.com/lithuaniangroyp/status/2125190130835005493

El material atribuido a CGBJ muestra superficies de colores planos y buena parte del escenario sin texturas. El seguimiento del proyecto también habla de interacciones con personajes, aunque a una velocidad muy baja. Al tratarse de una versión privada, los usuarios no pueden reproducir esas pruebas para contrastarlas.

En esa misma publicación aparece un 72 % de progreso. Es la valoración de la web que sigue estos proyectos, no una medición de cuánto juego funciona. Tampoco implica que falte solo un 28 % del tiempo: corregir una escena que ya aparece en pantalla puede llevar más trabajo que hacerla aparecer por primera vez.

Para quien espera jugar a GTA 6 en su ordenador, la prueba que falta es más sencilla de interpretar que cualquier porcentaje: una partida continua, con control del personaje, texturas y una velocidad que permita jugar. Ninguno de los tres vídeos acredita todavía ese resultado.