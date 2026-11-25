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Son las once de la noche y acabas de acordarte de algo que quieres decir en el grupo de padres. Puedes enviarlo ahora y arriesgarte a despertar a alguien, o confiar en que mañana sigas acordándote. WhatsApp acaba de añadir una tercera opción: escribir el mensaje ahora y elegir a qué hora se enviará.

Según ha anunciado WhatsApp, el envío programado empieza a desplegarse en todo el mundo. Funciona tanto en conversaciones individuales como en grupos y admite texto, fotos y vídeos. Si todavía no ves la opción en tu cuenta, el despliegue es gradual.

Cómo programar un mensaje en WhatsApp

Abre la conversación y prepara lo que quieras enviar. La diferencia está en el último gesto: en lugar de tocar la flecha de envío como haces normalmente, mantén pulsado el botón de enviar. Así podrás elegir la fecha y la hora.

El margen va de 10 minutos a 14 días. Puedes dejar preparada esta noche una foto para el cumpleaños de mañana o un aviso para el partido del próximo sábado. Si faltan tres semanas para la fecha que te interesa, tendrás que esperar unos días para programarlo.



Imagen: WhatsApp.

Puedes consultar los envíos pendientes desde tu cuenta y eliminar un mensaje antes de que salga. Si cambia la hora del partido, por ejemplo, puedes cancelar el aviso y preparar otro con la hora correcta.

Para quien lo recibe, el mensaje tiene el mismo aspecto que cualquier otro: no lleva una etiqueta que indique que lo escribiste antes. Los envíos programados también conservan el cifrado de extremo a extremo.

Qué pasa si el teléfono está apagado a la hora del envío

Una vez programado el mensaje, el móvil no tiene que seguir encendido a la hora elegida. Según WhatsApp, el envío se realiza incluso si el teléfono está apagado o se ha quedado sin batería.

Esto resulta útil si vas a pasar la mañana en un avión y quieres recordar a alguien dónde dejaste las llaves. Puedes escribir las indicaciones antes de embarcar y hacer que le lleguen cuando vaya a necesitarlas.

En un grupo, la misma función permite preparar con antelación un aviso que pierde utilidad si llega demasiado pronto. La dirección del punto de encuentro, por ejemplo, estará más a mano si se envía poco antes de la salida que si queda enterrada entre las respuestas de la víspera.