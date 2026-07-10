LinkedIn es la red más saturada de contenido generado por IA

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La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta habitual para redactar correos, informes, artículos y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, su presencia en los contenidos que vemos cada día podría ser mucho mayor de lo que imaginamos.

Un nuevo análisis realizado por Pangram, una compañía especializada en detectar textos creados mediante inteligencia artificial, sugiere que una parte significativa de las publicaciones que aparecen en plataformas como LinkedIn, X, Medium, Reddit y Substack ya han sido redactadas total o parcialmente por modelos de lenguaje.

Los resultados son especialmente llamativos en LinkedIn, donde más del 40 % de las publicaciones extensas analizadas fueron identificadas como textos generados íntegramente por inteligencia artificial. El estudio también muestra que casi la mitad de los artículos largos publicados en X contienen algún grado de intervención de IA.

Más de un millón de publicaciones analizadas

Para elaborar el estudio, Pangram utilizó los datos recopilados mediante su extensión para Chrome, una herramienta que analiza los textos que aparecen mientras el usuario navega por Internet y los clasifica como escritos por una persona, asistidos por IA o generados completamente mediante inteligencia artificial.

Los usuarios de la extensión pudieron aceptar voluntariamente el envío anónimo de las estadísticas de sus análisis. A partir de esa información, la compañía reunió un conjunto de datos formado por 1.002.627 publicaciones vistas en LinkedIn, X, Medium, Reddit y Substack durante dos meses.

Cada publicación se contabilizó una sola vez y únicamente se analizaron textos de más de 50 palabras. Esto significa que los resultados no proceden de páginas seleccionadas expresamente para buscar contenido automatizado, sino de publicaciones que aparecieron realmente en los feeds de los participantes mientras navegaban.

Según Pangram, todos los textos fueron procesados con su modelo de detección, al que la empresa atribuye una tasa de falsos positivos del 0,01 %. No obstante, como ocurre con cualquier sistema de detección de contenido generado por IA, sus conclusiones deben interpretarse como estimaciones y no como una prueba infalible sobre la autoría de cada publicación.

Uno de cada cuatro textos largos estaría escrito completamente por IA

Al analizar conjuntamente todas las plataformas, Pangram detectó indicios de generación mediante inteligencia artificial en una parte significativa de los contenidos examinados. El porcentaje aumentaba de forma considerable cuando se trataba de publicaciones extensas.

El 25,72 % de los textos de más de 250 palabras fueron clasificados como generados íntegramente por inteligencia artificial. En otras palabras, aproximadamente una de cada cuatro publicaciones largas encontradas por los usuarios de la extensión habría sido redactada por un modelo de IA sin una aportación humana significativa.

La longitud parece ser un factor relevante. En cuatro de las cinco plataformas estudiadas, los contenidos largos presentaban una mayor probabilidad de haber sido generados mediante inteligencia artificial que los textos breves.

Substack fue la excepción. En esta plataforma, el porcentaje de contenido totalmente generado por IA se mantuvo relativamente estable y los artículos extensos mostraron incluso una presencia ligeramente inferior de automatización que las publicaciones más cortas.

LinkedIn es la plataforma con más publicaciones generadas por IA

Los datos sitúan a LinkedIn como la red social con una mayor proporción de contenido generado mediante inteligencia artificial. Más del 40 % de sus publicaciones de más de 250 palabras fueron identificadas como textos creados íntegramente por IA.

El peso de LinkedIn dentro de la muestra también resulta significativo. Aunque las publicaciones de esta plataforma representaban aproximadamente un tercio de todos los contenidos analizados, concentraron cerca de dos tercios de los textos clasificados como generados por inteligencia artificial.

Esto implica que casi dos de cada tres publicaciones detectadas como contenido de IA dentro de todo el estudio procedían de LinkedIn. Los resultados cuestionan la idea de que los usuarios reservan la automatización para perfiles anónimos o páginas de baja calidad.

Según la interpretación de Pangram, muchas personas están dispuestas a permitir que una inteligencia artificial se exprese en su nombre incluso en una plataforma profesional vinculada directamente con su identidad, su experiencia laboral y su reputación.

Las publicaciones principales contienen más IA que los comentarios

El estudio también comparó las publicaciones principales con las respuestas y comentarios de los usuarios. En LinkedIn, una publicación independiente tenía 1,35 veces más probabilidades de haber sido generada mediante inteligencia artificial que un comentario.

Sin embargo, el resultado cambiaba parcialmente al tener en cuenta la longitud de los textos. Cuando se comparaban publicaciones y comentarios de una extensión similar, los comentarios de LinkedIn presentaban una probabilidad ligeramente superior de contener texto generado por IA.

Esto podría estar relacionado con el uso de herramientas que generan automáticamente respuestas profesionales, felicitaciones, resúmenes o comentarios destinados a mejorar la visibilidad de una cuenta.

LinkedIn no solo permite utilizar herramientas externas, sino que también incorpora funciones propias de asistencia a la escritura. La plataforma ofrece un botón denominado “Enhance post” que puede ayudar al usuario a reformular o mejorar una publicación.

Casi la mitad de los artículos de X contienen texto de IA

LinkedIn lideró el porcentaje de publicaciones completamente automatizadas, pero X fue la plataforma con la mayor proporción combinada de textos generados y asistidos por IA entre los artículos extensos.

Una cuarta parte del contenido largo analizado en X fue clasificado como totalmente generado por inteligencia artificial. Otro 23 % contenía una mezcla de escritura humana y texto producido mediante IA.

En conjunto, cerca del 48 % de los artículos extensos de X mostraron algún grado de intervención de inteligencia artificial. Esto significa que, al leer una publicación larga en esta red social, existe prácticamente la misma probabilidad de estar ante un contenido escrito únicamente por una persona que ante un texto creado o modificado con ayuda de un modelo generativo.

Substack mantiene la menor presencia de IA en textos largos

Substack fue la plataforma de publicación de artículos con el porcentaje más bajo de contenido largo generado o asistido por inteligencia artificial. Aun así, los resultados distan de ser marginales.

Más de una quinta parte de las publicaciones analizadas en Substack fueron clasificadas como generadas totalmente por IA o escritas mediante una combinación de contenido humano y automatizado.

Esto supone que más de uno de cada cinco artículos encontrados por los usuarios contenía algún grado de asistencia mediante inteligencia artificial, incluso en una plataforma especialmente orientada a autores, periodistas y creadores que desarrollan una relación directa con sus lectores.

Reddit conserva una elevada proporción de comentarios humanos

Reddit fue una de las plataformas con mayor volumen de contenidos dentro del estudio. A pesar de ello, su porcentaje combinado de contenido generado o asistido por IA fue sensiblemente inferior al registrado en LinkedIn o X.

La explicación se encuentra principalmente en los comentarios, que fueron clasificados en su inmensa mayoría como escritos por personas. La situación era diferente en las publicaciones principales, donde la presencia de IA resultaba notablemente mayor.

Incluso al comparar textos de una longitud similar, las publicaciones principales de Reddit tenían varias veces más probabilidades de haber sido generadas mediante IA que sus respuestas.

Las medidas contra los bots no eliminan todo el contenido automatizado

La elevada proporción de respuestas humanas en Reddit podría estar relacionada con sus políticas contra el spam y la automatización masiva. Estas medidas permiten detectar cuentas que publican comentarios generados automáticamente a gran velocidad.

Sin embargo, este tipo de moderación puede pasar por alto una forma más sofisticada de contenido automatizado: las publicaciones principales creadas mediante IA, pero compartidas con una frecuencia lo suficientemente baja como para no activar los sistemas de detección de spam.

Estas publicaciones son menos numerosas que los comentarios, pero pueden alcanzar una mayor visibilidad y generar conversaciones extensas, especialmente cuando aparecen en comunidades con millones de miembros.

LinkedIn quiere reducir el denominado “AI slop”

La elevada presencia de contenido automatizado coincide con los esfuerzos anunciados por LinkedIn para reducir la difusión del denominado “AI slop”. Este término se utiliza para describir textos, imágenes o vídeos generados en masa mediante inteligencia artificial que presentan una apariencia correcta, pero aportan poco valor, carecen de una perspectiva propia o repiten ideas genéricas.

LinkedIn reconoce que la inteligencia artificial puede ser útil para corregir, resumir o mejorar la redacción de una publicación. El problema surge cuando se utiliza de forma excesiva o completamente automatizada, eliminando la experiencia personal que debería aportar el autor.

La compañía está desarrollando sistemas entrenados conjuntamente por sus equipos técnicos y editoriales para reconocer señales asociadas a publicaciones genéricas, repetitivas o producidas mediante IA sin una aportación humana clara.

En lugar de eliminar automáticamente estos contenidos, LinkedIn reducirá su distribución. Cuando una publicación parezca generada por IA y no ofrezca contexto, conocimientos propios o una perspectiva diferenciada, tendrá menos probabilidades de mostrarse más allá de la red inmediata del usuario.

La plataforma también pretende actuar contra los comentarios publicados a gran escala mediante herramientas automáticas y contra las respuestas que se limitan a reformular el contenido original sin añadir información nueva.

El problema no es utilizar IA, sino publicar sin aportar valor

La creciente cantidad de textos creados mediante inteligencia artificial no significa necesariamente que todo el contenido asistido por IA sea malo. Un autor puede utilizar estas herramientas para corregir errores, ordenar ideas, traducir un texto o mejorar su claridad sin renunciar a su voz personal.

La dificultad aparece cuando la tecnología sustituye por completo el conocimiento, la experiencia o el criterio del autor. Los modelos generativos pueden producir textos aparentemente profesionales en pocos segundos, pero también tienden a repetir estructuras, expresiones y conclusiones similares.

Cuando miles de usuarios emplean las mismas herramientas y publican los resultados sin una revisión profunda, las redes sociales se llenan de mensajes correctos desde el punto de vista gramatical, pero intercambiables entre sí.

Este fenómeno resulta especialmente problemático en LinkedIn, una plataforma cuyo valor depende de que profesionales y especialistas compartan aprendizajes basados en situaciones reales. Si una parte creciente de esas experiencias está redactada de forma automática o incluso inventada, resulta más difícil distinguir el conocimiento auténtico del contenido creado únicamente para obtener visibilidad.

Los detectores de IA también tienen limitaciones

Aunque Pangram atribuye a su modelo una tasa de falsos positivos muy reducida, ningún detector puede determinar con absoluta certeza si un texto ha sido escrito por una persona, por una inteligencia artificial o mediante una combinación de ambas.

Los sistemas de detección suelen buscar patrones estadísticos, estructuras lingüísticas y probabilidades asociadas a la forma en que escriben los modelos generativos. Sin embargo, una persona puede escribir de manera muy estructurada y ser clasificada erróneamente como una IA, mientras que un texto automatizado puede modificarse hasta evitar la detección.

Además, la categoría de contenido asistido por IA abarca situaciones muy distintas. No es lo mismo corregir algunas frases mediante una herramienta automática que pedir a un modelo que genere una publicación completa y publicarla sin cambios.

Por tanto, las cifras del estudio no deben interpretarse como un recuento exacto e indiscutible, sino como una aproximación a la magnitud que ha alcanzado la escritura automatizada en las principales plataformas sociales.

La autenticidad puede convertirse en un elemento diferenciador

A medida que aumenta la cantidad de contenido generado mediante inteligencia artificial, las aportaciones personales pueden adquirir más valor. Las experiencias concretas, los datos verificables, los ejemplos reales y las opiniones bien argumentadas son más difíciles de sustituir por textos genéricos.

Para los creadores, periodistas, empresas y profesionales, utilizar IA de forma responsable exigirá revisar los resultados, eliminar frases vacías y añadir conocimientos que procedan realmente de su experiencia.

La inteligencia artificial puede acelerar la escritura, pero no debería reemplazar el análisis ni la responsabilidad del autor. En un Internet donde cada vez resulta más sencillo producir cientos de publicaciones en cuestión de minutos, la confianza dependerá menos de la cantidad de contenido y más de su utilidad, transparencia y autenticidad.