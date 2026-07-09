Android 17 podría traer a los Pixel una función de fondos muy esperada

Google podría estar preparando una novedad muy esperada para los móviles Pixel con Android 17. Según se ha descubierto en el código de Android 17 QPR1 beta 5, la compañía trabaja en una función para cambiar automáticamente el fondo de pantalla usando fotos personales del usuario.

La característica recuerda mucho a Photo Shuffle, la opción de iPhone que permite alternar imágenes de la galería como fondo de pantalla. En el caso de los Pixel, la función también podría llamarse Photo Shuffle y llegaría integrada dentro de los ajustes de personalización del sistema.

Android 17 prepara una función tipo Photo Shuffle para los Pixel

La nueva función ha sido localizada por Android Authority en el código de Android 17 QPR1 beta 5, una versión de prueba que ya está disponible para móviles Pixel compatibles. Si los planes de Google no cambian, la novedad podría formar parte de la próxima Feature Drop de septiembre, el paquete de funciones que la compañía suele distribuir periódicamente para sus dispositivos.

La idea es sencilla: permitir que el móvil utilice varios álbumes de fotos como biblioteca de fondos de pantalla y vaya alternando entre ellos de forma automática. Aunque actualmente ya es posible elegir una imagen de la galería como fondo, Android no ofrece en los Pixel una opción nativa para ir cambiando entre fotos personales sin intervención del usuario.

Hasta ahora, quienes querían algo parecido tenían que recurrir a aplicaciones de terceros, como Wallpaper Changer y otras alternativas similares. La diferencia es que, si Google integra esta posibilidad en Android 17, la experiencia quedaría incorporada directamente en el sistema y no dependería de apps externas.

Podrás elegir álbumes existentes o crear uno personalizado

Según la información descubierta en la beta, Photo Shuffle permitiría seleccionar álbumes existentes de la galería para usarlos como fuente de fondos de pantalla. De esta manera, el usuario podría elegir, por ejemplo, un álbum de viajes, paisajes, familia, mascotas o cualquier otra colección que tenga guardada en el teléfono.

Además, Google estaría preparando la posibilidad de crear álbumes personalizados pensados exclusivamente para esta función. Estos álbumes podrían incluir personas y mascotas detectadas en la galería, lo que facilitaría generar una selección de imágenes más emocional y personalizada sin tener que revisar manualmente toda la fototeca.

Esta parte es especialmente interesante porque encaja con el enfoque de Google Fotos, que desde hace años reconoce caras, agrupa personas y permite localizar imágenes por contenido. Si esa inteligencia se traslada a los fondos de pantalla, el usuario podría tener un móvil que cambia de aspecto con recuerdos personales de forma automática.

Una petición recurrente entre los usuarios de Google Pixel

La posibilidad de alternar fondos de pantalla con fotos propias no es una idea nueva. De hecho, los usuarios de Pixel llevan tiempo reclamándola. En comunidades como Reddit hay publicaciones pidiendo esta función desde hace aproximadamente tres años.

Los Pixel ya cuentan con una opción llamada Daily Wallpaper, pero su funcionamiento es mucho más limitado. Esta característica permite cambiar el fondo diariamente, aunque solo dentro de categorías de fondos preinstalados. Es decir, el usuario puede elegir una colección incluida en el sistema, pero no puede usar sus fotos personales ni tampoco fondos animados.

Con Photo Shuffle, Google corregiría una de las carencias más llamativas del sistema de personalización de los Pixel. No se trataría de una revolución, pero sí de una mejora muy práctica para quienes quieren que su móvil refleje mejor sus recuerdos y preferencias.

Opciones para decidir cada cuánto cambia el fondo

Las capturas compartidas por Android Authority muestran que la función ofrecería varias opciones para controlar la frecuencia del cambio de fondo. El usuario podría elegir que el fondo se actualice cada hora, una vez al día, al amanecer o al atardecer, o incluso cuando toque la pantalla.

Estas opciones son importantes porque no todos los usuarios quieren el mismo nivel de dinamismo. Para algunos, cambiar el fondo cada hora puede resultar atractivo; para otros, puede ser demasiado frecuente. La opción diaria parece una alternativa equilibrada, mientras que el cambio al amanecer o al atardecer añade un toque más contextual.

La posibilidad de cambiar el fondo con un toque también puede resultar útil para quienes prefieren mantener el control manual, pero sin tener que entrar cada vez en los ajustes de pantalla.

La función estaría integrada en Wallpaper & style

Todo apunta a que Photo Shuffle se integrará dentro del apartado Wallpaper & style de los Pixel. Este menú se encuentra en los ajustes del teléfono y es el lugar desde el que se gestionan fondos de pantalla, colores del sistema, iconos temáticos y otras opciones de personalización.

La integración en este apartado tiene sentido, ya que Google lleva años refinando la personalización visual de Android con Material You. Desde Android 12, el sistema puede adaptar colores de la interfaz a partir del fondo de pantalla, por lo que un cambio automático de imágenes también podría modificar la apariencia general del teléfono.

No está claro todavía hasta qué punto Photo Shuffle se combinará con los colores dinámicos de Android. Si lo hace, cada cambio de fondo podría dar lugar a una experiencia visual ligeramente distinta en menús, botones y elementos del sistema.

No hay garantía de lanzamiento definitivo

Aunque la función aparece en el código de Android 17 QPR1 beta 5, conviene tomar la información con cierta cautela. Que una característica esté presente en una beta no significa que vaya a llegar de forma segura a todos los usuarios.

Google podría retrasarla, modificarla antes de su lanzamiento o incluso descartarla si detecta problemas técnicos o decide ajustar sus prioridades. Aun así, el hecho de que esté suficientemente avanzada como para aparecer con capturas y opciones concretas sugiere que la compañía está trabajando seriamente en ella.

La fecha más probable sería la Feature Drop de septiembre, pero por ahora no hay una confirmación oficial definitiva por parte de Google.

Una idea que ya existía en el iPhone

Photo Shuffle no sería una función completamente original dentro del mundo móvil. Apple ya ofrece una opción similar en iPhone, donde los usuarios pueden configurar una rotación automática de fotos como fondo de pantalla.

Esto encaja con una tendencia habitual en la industria: Apple y Google suelen adoptar, reinterpretar y adaptar funciones que ya existen en la plataforma rival. No es la primera vez que Android incorpora una característica que antes estaba disponible en iOS, ni será la última.

Un ejemplo reciente es Continue On, una función mostrada por Google en Google I/O 2026 que recuerda al sistema Handoff de Apple. La idea es permitir continuar tareas entre dispositivos de forma más fluida, algo que el ecosistema de Apple lleva años ofreciendo.