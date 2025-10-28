Ahora puedes renovar tu Samsung Galaxy S25 con Movistar Swap cada 24 meses

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Movistar ha anunciado una ampliación de su programa Movistar Swap, que ahora incluirá la gama Samsung Galaxy S25 a partir del martes 28 de octubre.

Esta iniciativa, que hasta ahora se centraba exclusivamente en los iPhone, permitirá a los clientes disfrutar siempre del último modelo de smartphone sin complicaciones ni costes adicionales.

Con la incorporación de Samsung, Movistar refuerza su compromiso de ofrecer una experiencia tecnológica de vanguardia, adaptada a los usuarios que desean mantenerse siempre actualizados con los dispositivos más avanzados del mercado.

Un programa pensado para tener siempre el último modelo

Movistar Swap nació como un servicio exclusivo que permite a los clientes renovar su terminal cada 24 meses. Hasta ahora, la propuesta se enfocaba en los dispositivos iPhone, pero con la llegada de Samsung Galaxy S25, la compañía amplía su catálogo a una de las marcas más deseadas por los consumidores.

El funcionamiento es sencillo: al cumplir 24 meses, el cliente puede cambiar su Galaxy S25 por el modelo más reciente del fabricante. Si prefiere conservar el dispositivo, también puede hacerlo sin penalizaciones ni condiciones adicionales.

Una renovación flexible y sin complicaciones

El modelo de Swap destaca por su flexibilidad total. Cada cliente decide si quiere renovar su dispositivo entre el mes 24 y el mes 48, eligiendo el momento más conveniente según sus necesidades. Además, el servicio se ofrece por defecto tanto para el dispositivo principal como para los adicionales, lo que lo convierte en una opción práctica para familias o usuarios con varios terminales asociados a su cuenta miMovistar.

La propuesta de Movistar se diferencia por ofrecer una experiencia de renovación cómoda, ágil y transparente, sin trámites complejos ni costes ocultos.

Samsung se suma al ecosistema Swap de Movistar

Con la incorporación de la familia Samsung Galaxy S25, Movistar amplía su catálogo con uno de los fabricantes más relevantes y demandados del mercado. La serie Galaxy S25 se ha posicionado como una de las más completas en innovación, rendimiento y fotografía móvil, lo que convierte a esta alianza en una decisión estratégica para atraer a un público más amplio.

Gracias a esta colaboración, los clientes podrán disfrutar de los últimos modelos de Samsung dentro de un mismo contrato y con las ventajas exclusivas del programa Swap.

Un modelo de éxito desde su lanzamiento

Movistar Swap se lanzó oficialmente el 19 de septiembre de 2025, y desde entonces ha demostrado ser un modelo exitoso dentro del mercado español. Su concepto —permitir renovar el teléfono cada dos años— ha tenido una excelente acogida entre los usuarios que buscan comodidad y acceso continuo a la innovación.

La integración de Samsung refuerza el atractivo del programa, ya que ofrece una mayor variedad de dispositivos y marcas premium dentro de un mismo ecosistema.

Ventajas para los clientes miMovistar

Movistar ofrece este servicio como parte de su oferta convergente miMovistar, que combina conectividad, entretenimiento y dispositivos. Los clientes pueden disponer de un dispositivo principal desde 0 € y añadir hasta cuatro terminales adicionales con precios muy competitivos.

Esta flexibilidad convierte a Movistar Swap en una opción ideal tanto para usuarios individuales como para familias que desean mantener sus terminales siempre actualizados sin realizar grandes desembolsos.

El modelo de renovación continua también fomenta una gestión responsable de los dispositivos, al incentivar la devolución de terminales antiguos para su reacondicionamiento o reciclaje. De este modo, Movistar contribuye a reducir la huella ambiental y promover un consumo tecnológico más sostenible.

Cómo acceder al programa Movistar Swap

Los clientes actuales de miMovistar que dispongan de un dispositivo compatible pueden adherirse fácilmente al programa Swap desde la aplicación o la web de Movistar. Una vez activado, el servicio se aplica de forma automática al terminal principal y a los adicionales asociados al contrato.

Cuando el dispositivo cumpla 24 meses, el usuario podrá decidir si renovar por el nuevo modelo o conservar el actual, sin penalizaciones y manteniendo las condiciones de su plan.