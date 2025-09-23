Movistar Swap: cambia tu iPhone cada 24 meses con este servicio único

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Movistar ha anunciado el lanzamiento de Movistar Swap, un servicio en España que permite a los clientes disponer siempre del último iPhone.

Gracias a este modelo, los usuarios pueden renovar su terminal cada 24 meses y disfrutar en todo momento de la familia más reciente de smartphones de Apple, empezando por los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air.

Cómo funciona el programa Movistar Swap

Movistar Swap ofrece a los clientes convergentes miMovistar la posibilidad de cambiar de terminal mediante una cuota mensual fija. El modelo es 100% flexible, ya que es el usuario quien decide cuándo dar el paso: puede renovar su iPhone a partir del mes 24 y hasta el mes 48, o bien conservar el dispositivo anterior sin ningún inconveniente.

Además, todos los smartphones incluidos en el programa cuentan con 4 años de garantía, lo que asegura tranquilidad y soporte a largo plazo. El servicio se aplica al dispositivo principal, mientras que los adicionales pueden adquirirse bajo el modelo tradicional de miMovistar o también a través de Swap.

Disponible para clientes actuales y nuevos usuarios

El programa no solo está dirigido a clientes ya activos de Movistar, sino que también está abierto a nuevos usuarios que deseen acceder a la gama más avanzada de iPhone sin complicaciones. De esta manera, cualquier persona puede integrarse en este plan de renovación y garantizar que siempre dispondrá del último modelo disponible en el mercado.

Ventajas exclusivas del modelo de renovación

El servicio Swap ofrece varios beneficios destacados:

Cambio de iPhone cada 24 meses con opción de renovarlo hasta el mes 48.

Flexibilidad total: el cliente decide si renovar o quedarse con el terminal.

Cuota fija mensual que evita costes adicionales inesperados.

4 años de garantía para el dispositivo principal.

Acceso inmediato a los últimos lanzamientos de Apple, como la familia iPhone 17.

Un servicio único en el mercado español

Movistar destaca que este modelo de renovación es único en el mercado español y se enmarca dentro de la oferta convergente de la compañía, que permite a los clientes disponer de un dispositivo principal desde 0 € y hasta 4 adicionales. Con Swap, se refuerza la estrategia de la operadora para ofrecer una experiencia sencilla, cómoda y adaptada a las necesidades reales de los usuarios.

Planes de expansión hacia más marcas

Aunque actualmente Swap está centrado en la gama iPhone, Movistar tiene previsto ampliar el programa a otras marcas y categorías de productos en el futuro. Esto permitirá que más clientes puedan acceder a la última tecnología con el mismo nivel de flexibilidad y comodidad.