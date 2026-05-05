Aiper presenta Experts Duo, el sistema inteligente que quiere acabar con el mantenimiento manual de piscinas

Aiper presenta Experts Duo, el sistema inteligente que quiere acabar con el mantenimiento manual de piscinasAiper ha presentado Aiper Experts Duo, un nuevo sistema inteligente para el mantenimiento de piscinas que combina dos robots especializados con el objetivo de mantener el agua limpia de forma continua y con la menor intervención posible por parte del usuario.

La propuesta une el robot limpiapiscinas Scuba V3, equipado con IA cognitiva, y el skimmer de superficie EcoSurfer S2, alimentado por energía solar. Juntos forman un ecosistema de limpieza pensado para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cubriendo tanto el fondo y las paredes de la piscina como la superficie del agua.

Dos robots que trabajan juntos para mantener la piscina limpia

La idea detrás de Aiper Experts Duo es sencilla: repartir las tareas de mantenimiento entre dos dispositivos para conseguir una limpieza más completa y constante.

Por un lado, Scuba V3 se encarga de la parte más exigente del trabajo bajo el agua. Este robot está diseñado para limpiar el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina, adaptando su recorrido gracias a sus sistemas de navegación con IA.

Por otro lado, EcoSurfer S2 actúa en la superficie, retirando hojas, insectos, polen y otros residuos flotantes antes de que terminen hundiéndose. Al combinar ambos robots, Aiper busca ofrecer una cobertura completa de arriba abajo, reduciendo la necesidad de mantenimiento manual.

Según Richard Wang, fundador y CEO de Aiper, tener una piscina no debería implicar una supervisión constante. Con este sistema, la compañía quiere acercarse a una experiencia de limpieza continua, inteligente y prácticamente desatendida.

IA cognitiva para adaptar la limpieza a cada piscina

Uno de los elementos más destacados de Aiper Experts Duo es el uso de inteligencia artificial para ajustar el funcionamiento del sistema a las características reales de cada piscina.

El robot Scuba V3 utiliza el modo Navium con IA cognitiva, capaz de analizar el tamaño y la forma de la piscina, el historial de limpieza e incluso las condiciones meteorológicas. Con esta información, el sistema puede optimizar automáticamente las rutas, la frecuencia y la intensidad de limpieza.

Esto resulta especialmente interesante porque no todas las piscinas acumulan suciedad de la misma forma. Una piscina rodeada de árboles, por ejemplo, puede necesitar más atención en determinadas zonas o momentos del día que otra situada en un entorno más despejado.

Además, Scuba V3 incorpora el sistema AI Patrol, que detecta residuos en tiempo real y ajusta su recorrido para limpiar de manera más eficiente. A ello se suma la planificación Adaptive VisionPath, una tecnología de navegación basada en visión e IA que busca mejorar la cobertura del fondo y simplificar la puesta en marcha.

EcoSurfer S2: limpieza de superficie con energía solar

El segundo componente del sistema es EcoSurfer S2, un skimmer inteligente que se ocupa de retirar los residuos que flotan en la superficie del agua.

Su gran ventaja es que funciona con energía solar, lo que reduce la dependencia de la carga manual. Aiper ha integrado tecnología de paneles solares y el sistema SolarSeeker, que permite al dispositivo seguir la posición del sol cuando la batería baja para recargarse de forma autónoma.

En la práctica, esto permite que EcoSurfer S2 pueda mantener la limpieza de la superficie durante todo el día con una intervención mínima. Al recoger hojas, insectos y polen antes de que se hundan, también ayuda a reducir el trabajo que tendría que realizar el robot de limpieza subacuático.

Aiper también destaca el diseño DebrisGuard, una compuerta sellada que evita que los residuos recogidos vuelvan a la piscina. Según la compañía, se trata de una solución pensada para ofrecer un skimming más fiable y continuo.

Un sistema pensado para reducir esfuerzo y consumo energético

Aiper Experts Duo no solo busca limpiar mejor, sino hacerlo de forma más eficiente. Al dividir el trabajo entre dos robots, cada dispositivo se centra en una zona concreta de la piscina y evita asumir tareas para las que no está optimizado.

Esta separación de funciones puede ayudar a reducir el desgaste de cada equipo, mejorar la eficiencia energética y prolongar la vida útil del sistema. Scuba V3 se centra en la limpieza profunda bajo el agua, mientras que EcoSurfer S2 mantiene la superficie libre de residuos con apoyo de energía solar.

La compañía también señala que este enfoque permite mantener una piscina en buen estado durante toda la temporada con menos interrupciones y menos tareas manuales para el propietario.

También ayuda al mantenimiento químico del agua

EcoSurfer S2 no se limita a recoger residuos flotantes. El robot incorpora un compartimento ajustable para pastillas de cloro, lo que permite distribuir el producto durante su funcionamiento.

Esta función está pensada para ayudar a mantener un equilibrio más estable del agua y reducir la necesidad de intervención manual. No sustituye necesariamente a un control periódico de los niveles químicos de la piscina, pero sí añade una capa adicional de automatización al mantenimiento diario.

La combinación de limpieza física y distribución de cloro convierte al EcoSurfer S2 en algo más que un simple skimmer de superficie.

Preparado para uso continuo en exteriores

Aiper asegura que Experts Duo está fabricado con materiales resistentes, preparados para soportar una exposición prolongada al sol, el agua y el funcionamiento continuo en exteriores.

Este punto es importante, ya que un sistema de limpieza 24/7 debe estar preparado para trabajar durante largos periodos sin que el usuario tenga que estar pendiente de retirarlo constantemente de la piscina.

Al repartir el esfuerzo entre Scuba V3 y EcoSurfer S2, el sistema también busca reducir el desgaste individual de cada robot. La promesa de Aiper es ofrecer una solución más fiable y duradera para quienes quieren disfrutar de la piscina sin convertir el mantenimiento en una tarea recurrente.

Precio y disponibilidad de Aiper Experts Duo

Aiper Experts Duo está disponible desde hoy en Aiper.com y Amazon.

El sistema llega con un precio de lanzamiento especial de 1.298 EUR, mientras que su precio de venta recomendado será de 1.398 EUR.

Se trata, por tanto, de una solución claramente orientada a usuarios que buscan automatizar al máximo el mantenimiento de su piscina y que están dispuestos a invertir en un ecosistema completo, no solo en un robot limpiador tradicional.

Una solución para quienes quieren olvidarse del mantenimiento diario

Con Experts Duo, Aiper quiere llevar el mantenimiento de piscinas a un modelo más parecido al de otros dispositivos inteligentes del hogar: automatización, eficiencia energética y menos intervención manual.

La combinación de un robot subacuático con IA cognitiva y un skimmer solar de superficie tiene bastante sentido, especialmente en piscinas que acumulan residuos con frecuencia o en hogares donde el mantenimiento diario acaba siendo una molestia.

Sobre el papel, Aiper Experts Duo ofrece una propuesta ambiciosa: limpieza completa de la piscina, funcionamiento continuo, recarga solar, detección inteligente de residuos y apoyo al mantenimiento del cloro. La clave estará en comprobar cómo se comporta este ecosistema en condiciones reales durante toda una temporada de uso.