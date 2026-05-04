La nueva serie HONOR 600 convierte fotos en vídeos con IA y presume de cámara nocturna de 200 MP

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HONOR ha presentado la nueva serie HONOR 600, una familia de smartphones que llega con una apuesta muy clara: combinar fotografía avanzada, herramientas de IA generativa y una batería de gran capacidad en un diseño más fino y cuidado.

La compañía sitúa esta nueva generación dentro de su estrategia de dispositivos con IA, orientada especialmente a usuarios que crean contenido de forma habitual y que buscan algo más que hacer buenas fotos.

La idea es capturar, transformar y compartir momentos con herramientas creativas integradas directamente en el móvil.

La IA quiere convertir tus fotos en pequeños vídeos cinematográficos

Una de las grandes novedades de la serie HONOR 600 es la función Imagen a Vídeo 2.0, una herramienta que permite generar clips de vídeo a partir de imágenes estáticas.

Según HONOR, esta tecnología está impulsada por un modelo multimodal unificado capaz de generar, editar y comprender vídeo dentro de un mismo flujo de trabajo. En la práctica, el usuario puede seleccionar hasta tres imágenes, añadir instrucciones en lenguaje natural y obtener una secuencia de vídeo de entre 3 y 8 segundos.

La función también permite definir el fotograma inicial y final, lo que ofrece más control narrativo sobre el resultado. Además, HONOR afirma que el sistema incluye una amplia biblioteca de plantillas cinematográficas para crear vídeos con un acabado más elaborado con apenas un toque.

Para facilitar el acceso a estas herramientas, la serie HONOR 600 incorpora un botón de IA dedicado que permite lanzar la generación de vídeo desde la Galería. También se incluye el Agente de Fotos con IA, pensado para editar imágenes mediante instrucciones escritas o habladas. En lugar de navegar por menús, basta con describir el cambio deseado para que el sistema lo aplique.

La experiencia creativa se completa con funciones para Fotos en Movimiento, como el borrador de fotos en movimiento y el collage de fotos en movimiento, que permiten crear composiciones dinámicas con un efecto más tridimensional.

HONOR presume de que sus modelos anteriores ya generaron más de 13,4 millones de segundos de vídeo creado por IA, una cifra con la que la marca quiere demostrar que este tipo de herramientas no son una simple curiosidad, sino una función cada vez más demandada por los usuarios.

Una cámara nocturna de 200 MP como gran protagonista

La fotografía vuelve a ser uno de los pilares principales de esta nueva generación. La serie HONOR 600 hereda el enfoque de imagen ultra clara de 200 MP visto en la familia HONOR 400, pero ahora la marca pone el foco especialmente en la fotografía nocturna.

El sistema se apoya en la arquitectura de imagen AiMAGE de nueva generación de HONOR y en una cámara nocturna ultra clara de 200 MP con un sensor de 1/1,4 pulgadas. Según la compañía, se trata del sensor más grande de su clase.

Esta cámara utiliza combinación de píxeles 16 en 1 para alcanzar un tamaño de píxel equivalente de 2,24 μm, lo que debería ayudar a captar más luz en escenas complicadas. HONOR también habla de una mejora del 24% en sensibilidad lumínica gracias a la tecnología E2E AI Remosaic.

El conjunto fotográfico se completa con una cámara ultra gran angular de 12 MP, un sensor dedicado de temperatura de color y una cámara frontal de 50 MP. En el caso del HONOR 600 Pro, la marca añade una cámara teleobjetivo periscópica de 50 MP con zoom óptico 3,5x y un alcance máximo de hasta 120x.

Más estabilización y color más preciso en escenas difíciles

HONOR también ha querido reforzar la estabilización, un apartado clave cuando hablamos de fotografía nocturna, vídeo o zoom de largo alcance.

La serie HONOR 600 incorpora el sistema SOIS de la compañía, apoyado por un modelo adaptativo de IA. Según los datos proporcionados por HONOR, la cámara principal alcanza una estabilización CIPA 6.0, mientras que el teleobjetivo del modelo Pro llega a CIPA 6.5.

La marca llega a comparar este nivel de estabilización con el rendimiento de cámaras mirrorless de entrada, aunque habrá que esperar a probar los dispositivos para comprobar hasta qué punto esa promesa se traduce en resultados reales.

Otro elemento importante es el AI Color Engine, un motor de color diseñado para corregir el balance de blancos en escenas con iluminación mixta. Este tipo de situaciones suele ser especialmente complicado para los móviles, por ejemplo en interiores con luces cálidas, pantallas, escaparates o iluminación urbana nocturna.

Entre las funciones fotográficas destacadas se incluyen la fotografía nocturna mejorada por IA en todo el rango de zoom de 0,6x a 10x, el retrato nocturno mejorado por IA con efectos bokeh multiforma en el modelo Pro y SuperMoon 2.0, también reservado al Pro, para capturar composiciones lunares con mayor claridad en el primer plano.

Una batería de 6.400 mAh sin renunciar a un diseño fino

Uno de los apartados más llamativos de la serie HONOR 600 es la batería. HONOR ha integrado una capacidad de 6.400 mAh, la más grande hasta ahora dentro de su Serie N.

La compañía asegura que ha conseguido hacerlo sin aumentar el grosor ni el peso respecto a la generación anterior. Para ello, habla de un proceso de fabricación con tallado en frío de grado insignia, que permite crear un cuerpo unibody sin fisuras.

El diseño combina un marco metálico mate con acabado satinado, esquinas simétricas de gran radio y un bisel negro de solo 0,98 mm, que HONOR describe como el más estrecho de la industria.

La autonomía también se apoya en un motor de programación de batería por IA, encargado de optimizar la distribución de energía. Según HONOR, el objetivo es ofrecer hasta dos días de uso incluso con un perfil exigente.

La batería está preparada para funcionar incluso a -20 °C con solo un 20% de carga, un detalle interesante para usuarios que utilizan el móvil en entornos fríos o durante actividades al aire libre.

Carga rápida, inalámbrica en el Pro y carga inversa compatible con iPhone

La serie HONOR 600 también llega con varias opciones de carga. El sistema principal admite carga rápida de 80 W, mientras que el modelo Pro añade carga inalámbrica de 50 W.

Además, ambos dispositivos incorporan carga inversa de 27 W, compatible incluso con iPhone según HONOR. Esto permite utilizar el móvil como una especie de batería externa para otros dispositivos, algo útil para auriculares, relojes o incluso otro smartphone en situaciones puntuales.

La compañía también habla de un diseño pensado para durar cinco años, con hasta 1.600 ciclos de carga manteniendo la salud de la batería a largo plazo.

Pantalla de 6,57 pulgadas con brillo máximo de 8.000 nits

La pantalla es otro de los grandes reclamos de esta nueva familia. La serie HONOR 600 incorpora un panel de 6,57 pulgadas con una densidad de 458 ppp y una tasa de refresco de 120 Hz.

El dato más llamativo es el brillo máximo de 8.000 nits, una cifra muy elevada que HONOR acompaña con un modo de luz solar capaz de ofrecer hasta 4.000 nits al 20% APL. En teoría, esto debería facilitar la visibilidad en exteriores, incluso bajo luz directa.

La pantalla también incluye atenuación de 3.840 Hz y tecnología HONOR Eye Comfort, orientada a reducir la fatiga visual durante sesiones prolongadas de uso.

Más resistencia frente al agua, el polvo y las caídas

HONOR no se ha centrado únicamente en el diseño y la pantalla. La serie HONOR 600 también llega con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, lo que apunta a una resistencia avanzada frente al agua y el polvo.

A esto se suma una certificación SGS de 5 estrellas en rendimiento premium ante caídas y aplastamientos. De nuevo, habrá que ver el comportamiento real en el día a día, pero sobre el papel la marca quiere transmitir una sensación clara de dispositivo duradero.

Colores y acabados de la serie HONOR 600

La nueva serie HONOR 600 estará disponible en tres colores: Naranja, Blanco Dorado y Negro.

El diseño parece jugar un papel importante en esta generación, con una estética más refinada y una construcción que busca diferenciarse dentro de la gama media-alta y alta accesible. HONOR habla incluso del diseño más refinado de la historia de sus Series N, una afirmación ambiciosa que apunta a una evolución importante frente a generaciones anteriores.

Una serie pensada para creadores móviles

Con la serie HONOR 600, la marca quiere reforzar su posición entre los usuarios que crean contenido desde el smartphone. La combinación de cámara de 200 MP, fotografía nocturna mejorada, generación de vídeo por IA, batería de 6.400 mAh y pantalla de alto brillo deja claro que HONOR busca atraer tanto a quienes hacen muchas fotos como a quienes publican vídeos en redes sociales.

La gran incógnita estará en comprobar cómo funcionan estas prestaciones fuera de la ficha técnica. La generación de vídeo con IA, la fotografía nocturna con zoom y la autonomía real serán puntos clave para valorar si esta nueva familia cumple con las expectativas.

Sobre el papel, la serie HONOR 600 llega con argumentos potentes: mucha batería, una cámara ambiciosa, una pantalla muy brillante y herramientas creativas que intentan ir un paso más allá de la fotografía tradicional.

Disponibilidad y bundle de lanzamiento

Disponible en Orange,Black and Golden. Con motivo de su lanzamiento, HONOR 600 estará disponible en HiHONOR y canales habituales con una promoción especial del 4 al 31 de mayo de 2026.

El modelo de 8GB + 256GB podrá adquirirse por 499€ (PVP recomendado 599€), incluyendo un cargador de 100W de regalo. Por su parte, la versión de 8GB + 512GB estará disponible por 599€ (PVP recomendado 649€), también con cargador de 100W.

Para celebrar el lanzamiento del HONOR 600 PRO, la marca ofrece un bundle exclusivo durante el periodo del 4 al 31 de mayo de 2026. Al adquirir la versión HiHONOR 12+512 GB por 899 € (precio habitual: 999 €), los usuarios recibirán de regalo un Honor Choice Projector y un cargador de 100 W.