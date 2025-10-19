Algunos usuarios están obteniendo un descuento del 50% en ChatGPT Plus: Guía para activarlo

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

En las últimas semanas, algunos usuarios se han dado cuenta de que, al iniciar la cancelación de su suscripción a ChatGPT Plus, aparece una oferta temporal para mantener la suscripción con un 50% de descuento durante 3 meses.

No es un programa público; más bien parece una promoción puntual que se muestra a ciertos perfiles y no a todos, pero muchos hemos podido disfrutar de este descuento.

Cómo funciona la oferta y qué opciones te da

Cuando se abre la ventana de cancelación, algunos ven un pequeño cuadro con “Consigue la versión Plus con un 50 % de descuento”.

Desde ahí, puedes: 1) aceptar el precio reducido por tiempo limitado, 2) seguir pagando el precio completo, o 3) continuar con la cancelación sin aceptar la propuesta. No hay confirmación oficial sobre cuándo empezó a ofrecerse ni a quién se dirige.

Pasos para intentar conseguir el 50 % en ChatGPT Plus

1) Inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT.

2) Ve a Configuración > Cuenta > Gestionar.

3) Pulsa Cancelar suscripción para comenzar el proceso de baja.

4) Observa si aparece la opción “Obtener oferta / Consigue la versión Plus con un 50 % de descuento”.

5) Si la ves y te interesa, selecciónala para activarla.

6) Si te suscribiste desde iOS o Google Play, gestiona la suscripción desde la App Store o Play Store correspondientes.

Importante: no siempre aparece

La promoción es intermitente. Hay usuarios que afirman haber cancelado sin recibir ninguna oferta, y también quienes aseguran verla desde hace meses. Incluso suscriptores de larga duración han intentado cancelarse y no han obtenido el descuento. `

Yo mismo he conseguido disfrutar de esta promoción a ir a cancelar mi suscripción Plus.

¿Merece la pena Plus incluso sin descuento?

Para quien usa ChatGPT a diario en redacción, programación, análisis o estudio, la diferencia de productividad suele justificar la cuota mensual. Si tu uso es esporádico, podrías alternar meses de alta actividad con meses en gratis, aprovechando posibles promociones cuando surjan.