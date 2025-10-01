Compras

Amazon anuncia descuentos de hasta el 60% en Echo, Fire TV y Kindle

Amazon Devices ha lanzado una campaña especial con descuentos de hasta el 60% en una amplia selección de dispositivos, disponible del 1 al 14 de octubre de 2025.

La promoción incluye dispositivos con pantalla compatibles con Alexa como el Echo Show 15, reproductores en streaming Fire TV Stick 4K, e-readers Kindle Colorsoft y cámaras de seguridad Blink y Ring.

 

Descuentos en Kindle

Los e-readers Kindle se encuentran entre los productos más rebajados. Estas son algunas de las mejores ofertas:

 

Altavoces y pantallas Echo con Alexa

Amazon ha rebajado sus dispositivos Echo, que incluyen diferentes tamaños y versiones con pantalla:

 

Reproductores Fire TV con descuento

Los Fire TV permiten transformar cualquier televisor en un centro de entretenimiento inteligente. Estas son las ofertas más destacadas:

 

Cámaras Blink y Ring en oferta

La seguridad del hogar también está de rebajas gracias a las cámaras Blink y Ring:

 

Routers eero para mejorar la conectividad

Los routers de red mesh de Amazon también reciben descuentos:

 

Ofertas limitadas para clientes Prime

Estos descuentos estarán disponibles únicamente del 1 al 14 de octubre de 2025. Con rebajas de hasta el 60%, es una oportunidad ideal para renovar dispositivos inteligentes de Amazon a precios muy competitivos. Todas las promociones están dirigidas a clientes Prime.

¿Cuál es tu reacción?
Sorprendido
0%
Feliz
0%
Indiferente
0%
Triste
0%
Enfadado
0%
Aburrido
0%
Incrédulo
0%
¡Buen trabajo!
0%
✏️ Ver comentarios
Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
Comentarios
Deja un comentario

Deja un comentario