Amazon anuncia descuentos de hasta el 60% en Echo, Fire TV y Kindle
Amazon Devices ha lanzado una campaña especial con descuentos de hasta el 60% en una amplia selección de dispositivos, disponible del 1 al 14 de octubre de 2025.
La promoción incluye dispositivos con pantalla compatibles con Alexa como el Echo Show 15, reproductores en streaming Fire TV Stick 4K, e-readers Kindle Colorsoft y cámaras de seguridad Blink y Ring.
Descuentos en Kindle
Los e-readers Kindle se encuentran entre los productos más rebajados. Estas son algunas de las mejores ofertas:
- Kindle Scribe (16 GB) – 314,99€
- Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) – 214,99€
- Kindle Colorsoft (2025) – 184,99€
Altavoces y pantallas Echo con Alexa
Amazon ha rebajado sus dispositivos Echo, que incluyen diferentes tamaños y versiones con pantalla:
- Echo Show 15 (2024) – 279,99€
- Echo Show 8 (última generación) – 139,99€
- Echo Show 5 (última generación) – 64,99€
- Echo Spot (2024) – 49,99€
- Echo Pop – 26,99€
- Echo Dot (última generación) – 29,99€
Reproductores Fire TV con descuento
Los Fire TV permiten transformar cualquier televisor en un centro de entretenimiento inteligente. Estas son las ofertas más destacadas:
- Fire TV Stick 4K (2024) – 35,99€
- Fire TV Stick 4K Max (2024) – 47,99€
- Fire TV Stick HD (2024) – 23,99€
- Fire TV Cube – 109,99€
Cámaras Blink y Ring en oferta
La seguridad del hogar también está de rebajas gracias a las cámaras Blink y Ring:
- Blink Video Doorbell – 27,49€
- Blink Mini 2 indoor camera – 16,99€
- Ring Outdoor Cam Plus – 59,99€
- Ring Stick Up Cam Battery – 44,99€
- Ring Indoor Cam (2ª gen.) – 24,99€
- Ring Intercom (2024) – 35,99€
- Ring Alarm Kit – 159,99€
Routers eero para mejorar la conectividad
Los routers de red mesh de Amazon también reciben descuentos:
- eero Pro 6E Mesh WiFi Router – 189,99€
- eero 6+ Mesh WiFi Router – 94,99€
Ofertas limitadas para clientes Prime
Estos descuentos estarán disponibles únicamente del 1 al 14 de octubre de 2025. Con rebajas de hasta el 60%, es una oportunidad ideal para renovar dispositivos inteligentes de Amazon a precios muy competitivos. Todas las promociones están dirigidas a clientes Prime.