Amazon anuncia descuentos de hasta el 60% en Echo, Fire TV y Kindle

Amazon Devices ha lanzado una campaña especial con descuentos de hasta el 60% en una amplia selección de dispositivos, disponible del 1 al 14 de octubre de 2025.

La promoción incluye dispositivos con pantalla compatibles con Alexa como el Echo Show 15, reproductores en streaming Fire TV Stick 4K, e-readers Kindle Colorsoft y cámaras de seguridad Blink y Ring.

Descuentos en Kindle

Los e-readers Kindle se encuentran entre los productos más rebajados. Estas son algunas de las mejores ofertas:

Altavoces y pantallas Echo con Alexa

Amazon ha rebajado sus dispositivos Echo, que incluyen diferentes tamaños y versiones con pantalla:

Reproductores Fire TV con descuento

Los Fire TV permiten transformar cualquier televisor en un centro de entretenimiento inteligente. Estas son las ofertas más destacadas:

Cámaras Blink y Ring en oferta

La seguridad del hogar también está de rebajas gracias a las cámaras Blink y Ring:

Routers eero para mejorar la conectividad

Los routers de red mesh de Amazon también reciben descuentos:

eero Pro 6E Mesh WiFi Router – 189,99€

eero 6+ Mesh WiFi Router – 94,99€

Ofertas limitadas para clientes Prime

Estos descuentos estarán disponibles únicamente del 1 al 14 de octubre de 2025. Con rebajas de hasta el 60%, es una oportunidad ideal para renovar dispositivos inteligentes de Amazon a precios muy competitivos. Todas las promociones están dirigidas a clientes Prime.