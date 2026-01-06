Amazon lleva Alexa+ al navegador con Alexa.com: Todas sus funciones explicadas

Alexa+ ha experimentado una evolución acelerada desde su lanzamiento preliminar en Estados Unidos hace apenas nueve meses. En este corto periodo de tiempo, el asistente de Amazon se ha integrado con decenas de miles de servicios y dispositivos, ha escalado hasta decenas de millones de usuarios y ha transformado de forma clara la manera en que las personas interactúan con la inteligencia artificial en su día a día.

Los datos hablan por sí solos: el número de conversaciones se ha duplicado, las compras realizadas a través de Alexa se han triplicado y las peticiones de recetas se han multiplicado por cinco. Los usuarios quieren que Alexa esté disponible en cualquier lugar y en cualquier momento.

Alexa.com: Alexa+ da el salto definitivo a la web

Para responder a esta demanda, Amazon ha comenzado a desplegar Alexa.com para todos los usuarios de Alexa+ Early Access, llevando por primera vez toda la potencia del asistente directamente al navegador.

Con más de 600 millones de dispositivos compatibles con Alexa vendidos en todo el mundo, el asistente ya forma parte del día a día de millones de personas. Sin embargo, para consolidarse como un verdadero asistente personal impulsado por IA, Alexa+ necesitaba estar presente más allá del hogar y del móvil. Alexa.com cumple precisamente ese objetivo: permite utilizar Alexa+ desde cualquier ordenador, sin depender de un dispositivo físico concreto.

Un asistente que no solo responde, sino que actúa

Alexa.com no se limita a ofrecer respuestas rápidas. Desde la web, Alexa+ permite explorar temas complejos, crear contenido, planificar itinerarios de viaje o recibir ayuda con tareas escolares. Pero su gran diferencial es su capacidad de ejecutar acciones.

El asistente puede gestionar listas de tareas, actualizar calendarios familiares, controlar el hogar inteligente, hacer reservas y mucho más. Además, mantiene contexto persistente y continuidad, lo que significa que las conversaciones, preferencias y personalización se conservan sin importar desde qué dispositivo se acceda. El usuario puede empezar una tarea en el navegador, continuarla en el móvil y finalizarla desde un Echo sin perder información.

Planificación de comidas y compra automatizada

Una de las funciones más llamativas de Alexa+ en la web es la planificación integral de comidas. Los usuarios pueden pedir a Alexa que genere un menú completo para toda la semana, incluyendo desayunos, comidas y cenas, adaptado a preferencias concretas como una dieta alta en proteínas, la eliminación de azúcares o alimentos ultraprocesados, o menús fáciles de llevar al colegio.

Una vez definido el menú, Alexa+ puede añadir automáticamente todos los ingredientes necesarios al carrito de Amazon Fresh o Whole Foods, reduciendo horas de planificación a apenas unos minutos.

Gestión de la vida diaria y documentos personales

Alexa.com también se convierte en una herramienta clave para la organización personal. Los usuarios pueden subir documentos, correos electrónicos o imágenes para que Alexa+ extraiga la información relevante, cree eventos en el calendario o recuerde datos importantes bajo demanda.

Desde el historial de vacunación de una mascota hasta los horarios de actividades extraescolares o eventos sociales futuros, Alexa+ centraliza la información y la hace accesible desde cualquier dispositivo. Además, es posible consultar rápidamente el resumen del día desde un Echo Show o realizar modificaciones sobre la marcha desde el navegador.

Control total del hogar inteligente desde el navegador

La experiencia de hogar inteligente también se integra directamente en la interfaz web de Alexa.com. Los controles aparecen junto al chat con Alexa, permitiendo alternar entre conversación y acción de forma inmediata.

Desde el navegador se pueden encender luces, ajustar el termostato, desbloquear una puerta para un familiar, comprobar quién está en la entrada o revisar cámaras de seguridad, todo sin necesidad de usar el móvil ni emitir comandos de voz.

De descubrir recetas a cocinar sin usar las manos

Alexa+ reduce de forma notable el esfuerzo necesario para llevar la cena a la mesa. Basta con pegar el enlace de una receta en Alexa.com para que el asistente la adapte a las restricciones alimentarias de la familia y la guarde en la biblioteca personal.

Con una sola petición, Alexa puede convertir la receta en una lista de ingredientes y añadirlos a la lista de la compra. En el momento de cocinar, basta con pedir a Alexa que muestre la receta en un Echo Show, guiando paso a paso, gestionando temporizadores y manteniendo las manos libres durante todo el proceso.

Descubrimiento de entretenimiento sin discusiones

La planificación de una noche de cine también se simplifica. Desde Alexa.com es posible explorar maratones temáticos, descubrir películas ocultas o recibir recomendaciones personalizadas basadas en gustos previos.

Una vez elegida la opción ideal, Alexa recuerda la sugerencia y la muestra directamente en Fire TV, permitiendo comenzar la reproducción al instante y evitando el eterno desplazamiento por catálogos o los debates familiares sobre qué ver.

Acceso rápido a las funciones más usadas

Alexa.com incorpora una barra lateral de navegación que mantiene las funciones más utilizadas siempre a un clic de distancia. Desde ahí se pueden retomar conversaciones recientes, ajustar dispositivos del hogar inteligente, revisar citas del calendario, comprobar listas de la compra o acceder a los archivos compartidos con Alexa.

Este diseño permite moverse entre tareas de forma fluida, sin perder el contexto ni tener que cambiar de aplicación o ventana.

Un nuevo modelo de interacción multiplataforma

Este enfoque marca un nuevo modelo de interacción con Alexa+. Combinado con la aplicación móvil de Alexa rediseñada, que adoptará un diseño centrado en agentes de IA, el asistente estará disponible en todas las superficies: escritorio, móvil, hogar y dispositivos inteligentes.

Amazon anticipa que estas nuevas modalidades solo son el comienzo, y que Alexa+ seguirá ampliando capacidades y experiencias en los próximos meses.

Cómo acceder a Alexa+ Early Access

El acceso anticipado a Alexa+ se está desplegando actualmente para usuarios de Estados Unidos que poseen o compran dispositivos compatibles Echo, Fire TV o Fire Tablet. Al adquirir un dispositivo elegible nuevo, Alexa+ Early Access se activa automáticamente durante la configuración inicial.

Algunos dispositivos reacondicionados o de segunda mano no son compatibles. También es posible solicitar acceso registrándose con una cuenta de correo personal. Una vez concedido, el usuario recibe una notificación por correo electrónico y en sus dispositivos. Con el acceso activado, Alexa+ funciona en todos los dispositivos compatibles asociados a la cuenta.

Idiomas y disponibilidad actual

Por el momento, Alexa+ solo está disponible en inglés para usuarios de Estados Unidos. El idioma del dispositivo debe configurarse como English (United States) para poder utilizar el asistente. Este ajuste puede realizarse desde la aplicación Alexa o directamente en el dispositivo, dentro de las opciones de configuración.