Apple Music sube de precio en España: esto pagarás desde ahora

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Apple ha vuelto a retocar el precio de uno de sus servicios más populares. Apple Music es ahora un euro más caro al mes en España para quienes utilizan la suscripción individual o el plan destinado a estudiantes, mientras que la modalidad familiar conserva por el momento su tarifa anterior.

Aunque un euro adicional puede parecer una cantidad pequeña, el incremento resulta bastante más apreciable al calcularlo en términos porcentuales y anuales. Dependiendo del plan contratado, los usuarios terminarán pagando 12 euros más al año por acceder al mismo servicio.

Apple Music vuelve a subir de precio en España

La subida afecta tanto a los nuevos clientes como a los usuarios que ya tienen una suscripción activa. El plan individual pasa de 10,99 a 11,99 euros mensuales, mientras que el plan para estudiantes aumenta de 5,99 a 6,99 euros al mes.

En ambos casos, Apple añade exactamente un euro a la cuota mensual. Sin embargo, el impacto porcentual es distinto: aproximadamente un 9,1 % en el plan individual y alrededor de un 16,7 % en el plan de estudiantes.

Así quedan todos los precios de Apple Music

Tras la actualización, Apple Music ofrece en España tres modalidades principales. La única que no cambia es la suscripción familiar, cuyo precio continúa siendo de 19,99 euros al mes.

Plan Precio anterior Precio actual Diferencia Estudiante 5,99 €/mes 6,99 €/mes +1 € (+16,7 %) Individual 10,99 €/mes 11,99 €/mes +1 € (+9,1 %) Familiar 19,99 €/mes 19,99 €/mes Sin cambios

Cuánto supone realmente la subida al año

Quien mantenga el plan individual durante doce meses pasará de pagar 131,88 euros anuales a desembolsar 143,88 euros al año. La diferencia es de 12 euros, siempre que Apple no vuelva a modificar la tarifa durante ese periodo.

En el caso del plan para estudiantes, el coste anual aumenta de 71,88 a 83,88 euros. Aunque sigue siendo la opción más económica, es precisamente la que experimenta el mayor incremento porcentual.

El plan familiar se libra de la subida

La buena noticia es que Apple ha decidido mantener intacto el precio de la modalidad familiar. Esta suscripción continúa costando 19,99 euros mensuales y permite compartir el acceso con hasta cinco personas adicionales mediante En Familia.

En total, pueden utilizar el servicio seis miembros, cada uno con su propia biblioteca, recomendaciones y listas de reproducción. Esto significa que no es necesario compartir una misma cuenta ni mezclar los gustos musicales de toda la familia.

Compartir el plan familiar sale mucho más barato

Cuando seis personas aprovechan la suscripción familiar, el coste teórico por usuario queda en unos 3,33 euros al mes. Incluso si solo la comparten cuatro personas, la cuota individual equivalente sería de aproximadamente 5 euros mensuales.

Por tanto, el plan familiar se convierte en la modalidad con mejor relación entre precio y número de usuarios. Eso sí, todos los participantes deben formar parte del mismo grupo de En Familia configurado por el organizador.

Qué incluye Apple Music por este precio

La suscripción da acceso a un catálogo de más de 100 millones de canciones sin anuncios, junto con la posibilidad de descargar música para escucharla sin conexión. También incluye letras sincronizadas, emisoras, recomendaciones personalizadas y listas seleccionadas por el equipo editorial de Apple.

Los usuarios pueden disfrutar igualmente de audio sin pérdida y sonido espacial con Dolby Atmos en los contenidos compatibles. La aplicación Apple Music Classical también está incluida sin coste adicional para los suscriptores.

Los estudiantes mantienen algunas ventajas adicionales

Aunque la suscripción para estudiantes sube hasta 6,99 euros mensuales, sigue incluyendo las mismas funciones que el plan individual. Además, los estudiantes verificados reciben acceso a Apple TV sin coste adicional mientras mantengan activa esta modalidad.

Apple permite disfrutar de esta tarifa reducida durante un máximo de 48 meses. Para conservarla, el usuario debe acreditar periódicamente que continúa matriculado en una universidad o centro de educación superior admitido.

El descuento para estudiantes es ahora menos atractivo

Antes de la subida, un estudiante pagaba 5 euros menos que un usuario individual. Con las nuevas tarifas, la diferencia continúa siendo la misma, ya que ambos planes han aumentado exactamente un euro.

Sin embargo, pagar 6,99 euros mensuales acerca el servicio al precio de otras suscripciones de entretenimiento. El acceso adicional a Apple TV será uno de los argumentos principales para que esta modalidad siga resultando competitiva.

Apple mantiene un mes gratis para nuevos suscriptores

Quienes nunca hayan utilizado Apple Music pueden probar el servicio durante un mes sin pagar. La promoción se aplica a las nuevas suscripciones y, una vez finalizado el periodo gratuito, el plan se renueva automáticamente por la tarifa correspondiente.

Conviene cancelar antes de la fecha de renovación cuando no se quiera continuar. La prueba gratuita no suele estar disponible para cuentas que ya hayan disfrutado anteriormente de Apple Music, incluso aunque lo hicieran mediante determinadas promociones.

También hay tres meses gratis al comprar ciertos dispositivos

Apple conserva una promoción que ofrece tres meses gratuitos de Apple Music al comprar y activar determinados productos nuevos. Entre los dispositivos válidos se encuentran modelos compatibles de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac y Apple TV.

La oferta también puede aplicarse a AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini y determinados auriculares o altavoces Beats. Los Beats Flex están excluidos de esta promoción.

La promoción debe activarse dentro del plazo

Comprar un producto compatible no garantiza que la prueba se active automáticamente. El usuario debe configurar el dispositivo, abrir Apple Music y aceptar la oferta que aparecerá normalmente en la pestaña de inicio.

Apple concede 90 días desde la activación del dispositivo para reclamar los tres meses gratuitos. La promoción está destinada a nuevas suscripciones y solo puede utilizarse una vez por cada Cuenta de Apple, aunque se compren varios dispositivos compatibles.

Apple One no sube de precio en España

Por ahora, el encarecimiento de Apple Music no se ha trasladado a las tarifas españolas de Apple One. Los tres paquetes mantienen sus cuotas anteriores: 19,95 euros para el Individual, 25,95 euros para el Familiar y 34,95 euros para el Premium.

Esto hace que Apple One resulte algo más interesante que antes para quienes ya pagan varios servicios por separado. Al subir Apple Music pero mantenerse el paquete conjunto, el ahorro teórico de algunas modalidades aumenta.

Qué incluye el plan Individual de Apple One

El plan Individual cuesta 19,95 euros al mes e incluye Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud+. Está pensado principalmente para una sola persona, aunque Apple TV y Apple Arcade pueden compartirse mediante En Familia.

Contratar todos esos servicios por separado costaría actualmente 29,96 euros mensuales. Según los precios mostrados por Apple, el paquete permite ahorrar 10,01 euros cada mes frente a las suscripciones independientes.

El plan Familiar ofrece servicios para seis personas

Apple One Familiar cuesta 25,95 euros al mes e incluye Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud+. El paquete puede compartirse con cinco personas adicionales, manteniendo cada una sus datos y contenidos privados.

Los servicios contratados por separado sumarían 39,96 euros mensuales. De esta manera, el plan Familiar ofrece un ahorro de 14,01 euros al mes, además de simplificar el pago en una única factura.

Apple One Premium es el paquete más completo

La modalidad Premium tiene un precio de 34,95 euros mensuales. Incluye Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+ y 2 TB de almacenamiento en iCloud+, con la posibilidad de compartir todo el paquete con otras cinco personas.

El coste conjunto de todos los servicios por separado alcanzaría 56,95 euros al mes. Apple calcula un ahorro mensual de 22 euros, por lo que puede ser la opción más interesante para familias que aprovechen realmente todos sus componentes.

Así quedan los planes de Apple One en España

Las tarifas de Apple One permanecen sin cambios tras el aumento de Apple Music. Esta es la composición actual de los tres paquetes disponibles en España:

Plan Precio Servicios incluidos Individual 19,95 €/mes 50 GB de iCloud+, Apple Music, Apple TV y Apple Arcade Familiar 25,95 €/mes 200 GB de iCloud+, Apple Music, Apple TV y Apple Arcade Premium 34,95 €/mes 2 TB de iCloud+, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y Apple Fitness+

Apple One permite probar los servicios que no tengas

Apple ofrece un mes gratuito de Apple One, aunque existe una condición importante. La prueba solo incluye los servicios del paquete que el usuario no esté utilizando ya mediante otra suscripción o promoción gratuita.

Cuando termina el periodo de prueba, Apple One se renueva automáticamente con periodicidad mensual. No existe permanencia, por lo que puede cancelarse desde los ajustes de la Cuenta de Apple antes de la siguiente fecha de facturación.

¿Compensa cambiar de Apple Music a Apple One?

La respuesta depende de los servicios que utilice cada persona. Alguien que solo quiera escuchar música seguirá pagando menos con el plan individual de Apple Music, ya que la diferencia respecto a Apple One Individual es de 7,96 euros mensuales.

En cambio, si el usuario también paga Apple TV, Apple Arcade o almacenamiento de iCloud+, merece la pena hacer números. Tras la subida de Apple Music, agrupar las suscripciones puede ser más económico que mantenerlas por separado.