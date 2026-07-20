Eric García celebra el Mundial con el HONOR Robot Phone en sus manos

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La celebración de España tras conquistar el Mundial de 2026 dejó abrazos, lágrimas, fotografías y miles de vídeos. Sin embargo, entre las imágenes de los campeones apareció un invitado tecnológico bastante inesperado: el futurista HONOR Robot Phone en manos de Eric García.

El defensa español fue grabado utilizando el peculiar smartphone sobre el césped del New York New Jersey Stadium. Mientras capturaba la fiesta de la selección, el módulo de cámara motorizado parecía girar para localizar y seguir los rostros de sus compañeros, ofreciendo una demostración muy llamativa de lo que prepara HONOR.

El HONOR Robot Phone se cuela en la celebración de España

España puso el broche final al Mundial de 2026 venciendo por 1-0 a Argentina después de la prórroga. El gol decisivo de Ferran Torres permitió a la selección levantar su segundo título mundial, después del conseguido en Sudáfrica en 2010.

En medio de la celebración posterior al encuentro, Eric García apareció sosteniendo un HONOR Robot Phone. No se trataba de un móvil convencional, ya que su cámara sobresalía del cuerpo y se movía de forma aparentemente autónoma mientras el jugador grababa a quienes se acercaban.

Una demostración en el mejor escaparate posible

El escenario difícilmente podía ser más atractivo para una marca de tecnología. Millones de espectadores estaban pendientes de las celebraciones de España y cualquier detalle ocurrido sobre el césped tenía posibilidades de propagarse rápidamente por las redes sociales.

La aparición del dispositivo parece una acción promocional cuidadosamente preparada, aunque HONOR la presentó con un tono desenfadado. El Robot Phone pasó así de las demostraciones controladas a aparecer en plena celebración de un Mundial, rodeado de jugadores en movimiento y en un entorno mucho menos predecible.

Eric García utilizó el móvil para grabar a sus compañeros

En las imágenes difundidas, el defensa del FC Barcelona sostiene el teléfono mientras recorre el terreno de juego y captura los momentos posteriores a la victoria. Conforme diferentes personas entran en escena, el módulo fotográfico parece orientarse hacia ellas.

Este comportamiento encaja con una de las grandes promesas del dispositivo: reconocer sujetos y modificar físicamente el encuadre para mantenerlos dentro de la imagen. El teléfono no se limitaría a recortar digitalmente el vídeo, sino que movería la propia cámara.

El vídeo se ha difundido rápidamente en redes sociales

El conocido filtrador Ice Universe compartió la grabación en Weibo destacando la presencia de un móvil chino entre los nuevos campeones del mundo. Poco después, la propia HONOR publicó otra versión de la escena en Reddit.

La compañía bromeó con la idea de que Eric García acababa de ganar el Mundial, pero todavía tenía tiempo para probar el sistema de cámara del nuevo teléfono. La combinación de fútbol, celebración y un dispositivo tan extraño convirtió el vídeo en una pieza perfecta para hacerse viral.

HONOR RobotPhone: The Biggest Winner of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sUzixmqY7z — Ice Universe (@UniverseIce) July 20, 2026

Eric García es defensa de la selección española

Algunas publicaciones han descrito erróneamente a Eric García como centrocampista central. Aunque puede actuar de mediocentro en determinadas situaciones, fue incluido oficialmente entre los defensas de la convocatoria española para el Mundial de 2026.

El futbolista regresó a una gran competición con España después de no haber sido convocado desde el Mundial de Catar 2022. Su aparición con el Robot Phone ha terminado dándole también protagonismo fuera del terreno de juego.

Una cámara que sale físicamente del teléfono

La característica más sorprendente del HONOR Robot Phone es un módulo fotográfico capaz de desplegarse desde la zona superior del dispositivo. La cámara está instalada sobre un pequeño brazo robótico que puede girar y modificar su orientación.

El concepto recuerda en cierta medida a las cámaras compactas con gimbal integrado, aunque aquí todo el mecanismo está incorporado dentro del smartphone. HONOR quiere que el teléfono sea capaz de observar su entorno y reaccionar mediante movimientos físicos, en lugar de depender únicamente del software.

Un sistema gimbal con cuatro grados de libertad

HONOR describe el mecanismo como un gimbal de cuatro grados de libertad o 4DoF. Su diseño combina el movimiento robótico del módulo con un sistema de estabilización de tres ejes para suavizar las grabaciones.

Según la compañía, el micromotor utilizado es un 70 % más pequeño que las soluciones convencionales comparables. Reducir el tamaño de las piezas móviles resulta esencial para integrar todo el conjunto dentro de un teléfono que siga siendo razonablemente manejable.

El móvil puede seguir personas y objetos

Una de las aplicaciones más evidentes de la cámara robótica es el seguimiento automático. El sistema puede identificar a una persona u objeto y mover la cámara para mantenerlo encuadrado mientras se desplaza por la escena.

Esta función podría resultar especialmente útil para creadores que se graban sin ayuda, videollamadas en movimiento o vídeos familiares. En lugar de colocar el teléfono delante del usuario y permanecer inmóvil, el Robot Phone podría comportarse como un cámara personal.

La celebración muestra el seguimiento en un entorno real

Las demostraciones realizadas en un escenario suelen estar muy controladas, con movimientos previstos y buenas condiciones de iluminación. La fiesta posterior a una final de fútbol representa una situación muy diferente, con personas cruzándose, cambios constantes de dirección y numerosos estímulos visuales.

El vídeo de Eric García no permite analizar con precisión la calidad final del seguimiento, pero sí muestra que el mecanismo puede girar mientras el usuario camina y graba una escena llena de movimiento. Es una prueba promocional breve, aunque bastante más vistosa que una demostración tradicional.

HONOR ya lo había mostrado en el MWC 2026

El Robot Phone fue una de las grandes sorpresas de HONOR durante el Mobile World Congress celebrado en Barcelona. La compañía lo presentó como una nueva especie de smartphone que combina inteligencia artificial, percepción espacial y movimiento físico.

En Teknofilo ya repasamos sus principales características. Por aquel entonces parecía un producto experimental, pero su aparición pública y la apertura de reservas indican que el proyecto está mucho más avanzado.

HONOR prepara su lanzamiento para agosto

Durante la conferencia WAIC 2026, celebrada en China, el CEO de HONOR, Li Jian, confirmó que el Robot Phone se presentará comercialmente en agosto. La compañía también abrió el proceso de reserva anticipada a través de sus canales de venta en China.

Hasta ahora, HONOR había situado su llegada dentro del tercer trimestre de 2026. La nueva ventana de agosto concreta por fin un calendario que llevaba meses rodeado de expectación, aunque todavía faltan datos importantes como el precio o los mercados internacionales.

Las reservas ya están abiertas en China

La apertura de reservas no significa necesariamente que el dispositivo esté listo para entregarse inmediatamente. En el mercado chino es habitual que los fabricantes permitan registrar el interés de los compradores antes de anunciar todas las configuraciones y precios.

HONOR ha confirmado inicialmente dos acabados denominados gris luz de luna y plata rastro de estrellas. La compañía intenta convertir la curiosidad generada por el concepto en interés comercial antes de su presentación definitiva.

Un Snapdragon de última generación en su interior

Las informaciones publicadas tras la conferencia WAIC apuntan a que el Robot Phone utilizará el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Se trataría, por tanto, de un smartphone de gama alta y no simplemente de un experimento centrado en la cámara.

El procesador tendría que encargarse tanto de las tareas habituales como del reconocimiento de escenas, el seguimiento de sujetos y las funciones de inteligencia artificial. Controlar en tiempo real una cámara robótica exige una combinación de potencia, baja latencia y eficiencia energética.

Pantalla 1.5K y carga rápida de 120 W

El dispositivo incorporaría una pantalla plana con resolución 1.5K y marcos estrechos y simétricos. HONOR parece apostar por un diseño frontal relativamente convencional para compensar la complejidad del mecanismo situado en la parte trasera y superior.

También se ha mencionado compatibilidad con carga rápida por cable de hasta 120 W. Esta potencia podría resultar importante si los motores, la cámara y el procesamiento continuo de IA elevan el consumo energético durante las grabaciones.

Una cámara principal de 200 megapíxeles

El sistema fotográfico estaría encabezado por una cámara principal de 200 megapíxeles montada sobre el gimbal robótico. El conjunto se completaría con una cámara teleobjetivo y un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Más allá de la resolución, la gran diferencia estará en la posibilidad de cambiar físicamente el ángulo de captura. El Robot Phone podría combinar estabilización, seguimiento y movimientos cinematográficos sin que el usuario tenga que orientar constantemente el teléfono.

HONOR se ha aliado con ARRI para mejorar el vídeo

HONOR también ha trabajado con ARRI, una compañía estrechamente vinculada a las cámaras y herramientas utilizadas en producciones cinematográficas profesionales. La colaboración busca trasladar parte de su experiencia en color y grabación al nuevo smartphone.

Entre las funciones anunciadas figuran la grabación con Log-C y la utilización de LUT para modificar el aspecto del vídeo durante la edición. El objetivo es atraer a usuarios avanzados que buscan un mayor control creativo sobre el color y el rango dinámico.

MagicOS evoluciona hacia un sistema operativo agéntico

Durante WAIC 2026, HONOR presentó una evolución de MagicOS orientada a los agentes de inteligencia artificial. La compañía utiliza el término Agentic OS para describir un sistema capaz de comprender el contexto y actuar de forma más autónoma.

En el Robot Phone, esta inteligencia no se limitaría a responder preguntas o ejecutar aplicaciones. El software también controlaría los movimientos de la cámara, reaccionaría al entorno y decidiría cómo seguir a las personas u objetos detectados.

Un teléfono que pretende expresarse con movimientos

HONOR quiere que el módulo robótico funcione como algo más que una herramienta de grabación. En sus demostraciones, el dispositivo puede inclinarse, girar, asentir e incluso moverse siguiendo el ritmo de la música.

La idea consiste en proporcionar a la inteligencia artificial una forma de expresión física. El teléfono no solo mostraría una respuesta en pantalla, sino que podría reaccionar mediante gestos parecidos a los de una pequeña criatura robótica.

La gran duda será su resistencia a largo plazo

La incorporación de piezas móviles plantea preguntas inevitables sobre la durabilidad. Polvo, arena, golpes o una caída podrían afectar a un mecanismo que necesariamente debe desplegarse fuera del cuerpo del teléfono.

HONOR tendrá que explicar qué protecciones incorpora, cuántos ciclos de apertura soporta y qué ocurre si el móvil cae con la cámara desplegada. El éxito comercial dependerá de que el sistema resulte fiable y no se convierta en un elemento demasiado delicado para el uso diario.

También habrá que conocer su precio y disponibilidad

La compañía todavía no ha detallado cuánto costará el Robot Phone ni qué versiones estarán disponibles. Tampoco está confirmado que vaya a llegar a España al mismo tiempo que al mercado chino.

Un mecanismo de titanio, una cámara de 200 megapíxeles, un procesador de gama alta y la colaboración con ARRI apuntan a un producto premium. La cuestión será si HONOR puede ofrecerlo a un precio suficientemente atractivo para que no quede limitado a los entusiastas de la tecnología.

De prototipo futurista a producto comercial

Cuando HONOR mostró inicialmente el Robot Phone, muchos lo interpretaron como un ejercicio de diseño pensado para llamar la atención. Sin embargo, la apertura de reservas y la confirmación de su lanzamiento en agosto cambian notablemente la situación.

Su aparición en manos de Eric García durante la celebración del Mundial refuerza la sensación de que el hardware se encuentra ya en una fase avanzada. HONOR parece dispuesta a convertir una de las ideas más extravagantes del MWC en un teléfono que realmente se pueda comprar.

Un golpe publicitario difícil de superar

HONOR ha conseguido que su próximo lanzamiento aparezca vinculado a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Ver el móvil entre jugadores que acababan de proclamarse campeones ofrece una repercusión que sería difícil obtener mediante una campaña convencional.

Ahora falta comprobar si el dispositivo será tan convincente en el uso cotidiano como en un vídeo viral. El Robot Phone ya ha demostrado que sabe atraer miradas, pero en agosto tendrá que probar que su cámara robótica aporta algo más que espectáculo.