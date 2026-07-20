Roborock lanza las F25 Steam y F25 GT Gen 2: aspiración, fregado y vapor

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Roborock amplía su catálogo de limpieza para el hogar con la llegada a España de las nuevas F25 Steam (🛒 459€) y F25 GT Gen 2 (🛒 199€), dos aspiradoras de mano capaces de recoger suciedad seca y líquidos mientras friegan el suelo.

Aunque ambas comparten parte de la tecnología de la familia F25, están dirigidas a usuarios diferentes. La F25 Steam apuesta por la limpieza profunda mediante vapor, mientras que la F25 GT Gen 2 busca ofrecer una alternativa más asequible, ligera y sencilla para el mantenimiento diario del hogar.

Los dos modelos ya se pueden comprar en España a través de la tienda oficial de Roborock y Amazon, con precios que parten de 199 euros.

Dos nuevas aspiradoras en seco y húmedo para el mercado español

Roborock continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos domésticos con dos nuevas aspiradoras que permiten aspirar, fregar y recoger líquidos en una sola pasada. El objetivo es reducir el número de aparatos necesarios para mantener limpios los suelos duros.

La compañía plantea la F25 Steam y la F25 GT Gen 2 como soluciones para hogares familiares, viviendas con mascotas y usuarios que quieren dedicar menos tiempo a las tareas domésticas. Sin embargo, las prestaciones y el precio de cada modelo marcan diferencias importantes.

La F25 Steam apuesta por la limpieza mediante vapor

La principal novedad de la Roborock F25 Steam es la incorporación de la tecnología VaporFlow, un sistema que genera vapor a una temperatura de hasta 180 °C para actuar sobre manchas difíciles y suciedad incrustada.

El vapor ayuda a reblandecer los residuos adheridos al suelo antes de que el rodillo pase sobre ellos. De este modo, la aspiradora puede realizar una limpieza más profunda sin necesidad de detenerse repetidamente sobre una misma zona.

Vapor a 180 °C para combatir la suciedad más resistente

Según Roborock, el sistema VaporFlow distribuye el vapor directamente sobre el suelo para facilitar la eliminación de grasa, restos secos y otras manchas persistentes. La limpieza se completa en una única pasada, combinando la acción del vapor con el fregado mecánico del rodillo.

Esta función puede resultar especialmente interesante en cocinas, comedores y otras estancias donde es habitual encontrar restos de comida o suciedad que no desaparece fácilmente con un fregado convencional.

Autolimpieza con vapor después de cada uso

La utilización de vapor no se limita a la limpieza del suelo. La F25 Steam incorpora también un programa automático de autolimpieza que emplea vapor para retirar la suciedad acumulada en el rodillo y los conductos internos.

Una vez finalizado el proceso de lavado, la base activa un sistema de secado con aire caliente a 95 °C. Esta combinación pretende evitar que el rodillo permanezca húmedo durante varias horas, reduciendo la aparición de malos olores.

Diseño completamente reclinable para limpiar bajo los muebles

La tecnología FlatReach 2.0 permite reclinar el cuerpo de la F25 Steam hasta alcanzar una posición totalmente horizontal de 180 grados. En esta configuración, la aspiradora presenta una altura de solo 12,5 cm.

Gracias a este diseño, es posible introducirla debajo de camas, sofás y muebles bajos sin tener que desplazarlos. Roborock asegura que la aspiradora mantiene su potencia de succión incluso cuando se utiliza completamente tumbada.

Un cabezal con giro de 70 grados

La movilidad se completa con un cabezal capaz de girar hasta 70 grados, facilitando los cambios de dirección y el movimiento alrededor de las patas de mesas, sillas y otros obstáculos.

Esta capacidad de giro resulta especialmente útil cuando se limpia en espacios reducidos. En lugar de levantar o reposicionar constantemente la aspiradora, el usuario puede dirigirla mediante pequeños movimientos del asa.

Hasta 80 minutos de autonomía en modo Eco

Uno de los puntos más destacados de la F25 Steam es su autonomía. El dispositivo puede funcionar durante un máximo de 80 minutos en modo Eco, una cifra elevada dentro de la categoría de aspiradoras en seco y húmedo.

De acuerdo con los datos proporcionados por la marca, la batería permite limpiar superficies de hasta 660 m² con una sola carga. La cifra dependerá del nivel de suciedad, el modo utilizado y el número de veces que se active el vapor.

Un depósito de agua limpia con capacidad de 1.000 ml

Para acompañar esa amplia autonomía, Roborock ha instalado un depósito de agua limpia de 1.000 ml. Su tamaño permite limpiar varias habitaciones sin tener que interrumpir el trabajo constantemente para rellenarlo.

El depósito está diseñado para alimentar tanto el sistema de fregado como la función de vapor. Aun así, el consumo de agua variará en función del modo de funcionamiento y de la cantidad de vapor utilizada durante la limpieza.

El sensor DirTect ajusta automáticamente la potencia

La F25 Steam incorpora el sensor inteligente DirTect, encargado de detectar la cantidad de suciedad presente en el suelo. A partir de esa información, la aspiradora regula automáticamente la potencia y la intensidad de limpieza.

Este ajuste permite utilizar un nivel más suave en las zonas relativamente limpias y aumentar el rendimiento cuando aparecen manchas o acumulaciones de residuos. El usuario puede así limpiar toda la vivienda sin cambiar continuamente de modo.

Certificaciones orientadas a familias y personas con alergias

Roborock destaca que la F25 Steam ha obtenido una certificación de TÜV SÜD de grado materno-infantil. Esta acreditación está orientada a hogares donde la higiene y el cuidado de las superficies tienen una importancia especial.

El modelo también cuenta con certificaciones relacionadas con la eliminación de alérgenos, incluyendo ácaros del polvo, polen y caspa de perros y gatos. Estas características pueden resultar relevantes para usuarios alérgicos o viviendas con animales.

Protección para los suelos de madera

Además de eliminar suciedad, la aspiradora ha sido evaluada para evitar un desgaste excesivo en suelos de madera maciza. El control del agua y la presión ejercida por el rodillo buscan minimizar el impacto sobre este tipo de superficies.

Como siempre ocurre con los sistemas de limpieza húmeda, conviene comprobar las recomendaciones del fabricante del suelo antes de utilizar vapor o agua caliente, especialmente en maderas sin sellar o superficies delicadas.

Un sistema diseñado para evitar que el pelo se enrede

La F25 Steam utiliza el sistema JawScrapers, compuesto por elementos que guían y separan el pelo antes de que pueda enrollarse alrededor del rodillo. Este mecanismo cuenta con certificación de SGS.

La tecnología está especialmente pensada para hogares con mascotas o personas de pelo largo. Reducir los enredos no solo facilita el mantenimiento, sino que también ayuda a conservar el rendimiento del rodillo durante más tiempo.

Precio y oferta de lanzamiento de la Roborock F25 Steam

La Roborock F25 Steam tiene un precio oficial de 589 euros. Se puede adquirir tanto en la tienda online de Roborock como a través de Amazon.

Con motivo de su llegada al mercado español, la compañía aplicará un precio promocional de 459 euros hasta el 9 de agosto. Esto supone un descuento de 130 euros respecto a su precio habitual.

La F25 GT Gen 2 busca ofrecer una experiencia más sencilla

La Roborock F25 GT Gen 2 parte de la anterior generación e introduce mejoras en ergonomía, movilidad y potencia. La marca la presenta como una opción apropiada para quienes compran su primera aspiradora en seco y húmedo.

Frente al planteamiento más avanzado de la F25 Steam, este modelo prioriza la facilidad de uso y un precio más contenido. Su diseño está pensado para poder manejarla cómodamente con una sola mano durante la limpieza diaria.

Una distribución del peso optimizada

Roborock ha modificado la distribución interna de los componentes y ha situado el depósito de agua en la zona inferior de la aspiradora. De esta manera, el peso queda más cerca del suelo y se reduce el esfuerzo necesario para controlarla.

El depósito incorpora además un asa ergonómica que facilita su extracción y transporte. La intención es que pueda retirarse sin movimientos bruscos y con un menor riesgo de derramar el agua acumulada.

Ruedas mejoradas para superar pequeños desniveles

La F25 GT Gen 2 incluye unas ruedas deslizantes optimizadas que reducen la resistencia durante el movimiento. Esto facilita tanto el avance como el retroceso, especialmente cuando el depósito está lleno.

Las ruedas también ayudan a superar pequeños umbrales, juntas o desniveles entre habitaciones. A ello se suma una dirección giratoria de 70 grados, con la que resulta más sencillo rodear muebles y cambiar rápidamente de trayectoria.

20.000 Pa de succión y una presión descendente de 20 N

En el apartado de rendimiento, la F25 GT Gen 2 ofrece una potencia de succión de 20.000 Pa. El rodillo gira a una velocidad de 450 RPM y aplica una presión descendente de 20 N contra la superficie.

La combinación de estos parámetros permite recoger residuos secos y líquidos al mismo tiempo, mientras el rodillo friega el suelo. Según Roborock, el equipo puede eliminar la suciedad habitual en una sola pasada.

Limpieza a menos de 1 mm de los bordes

El diseño del cabezal permite que el rodillo se aproxime a menos de 1 mm de las paredes y los rodapiés. De este modo, se reduce la franja de suciedad que suele quedar sin limpiar en los laterales.

Esta característica resulta útil en pasillos, cocinas y habitaciones donde el polvo tiende a acumularse junto a los muebles. También disminuye la necesidad de completar el trabajo posteriormente con una mopa o un accesorio independiente.

Hasta 38 minutos de autonomía

La batería de la F25 GT Gen 2 ofrece una autonomía máxima de 38 minutos en modo Eco. Roborock estima que es suficiente para cubrir una superficie de hasta 284 m² antes de regresar a la base de carga.

La autonomía es claramente inferior a la de la F25 Steam, aunque debería ser suficiente para pisos y viviendas de tamaño medio. Como es habitual, el uso de modos más potentes reducirá la duración real de la batería.

FlatReach 2.0 también está presente en el modelo más asequible

La F25 GT Gen 2 mantiene la tecnología FlatReach 2.0, por lo que puede reclinarse completamente hasta los 180 grados. Cuando se encuentra tumbada, su cuerpo mide solo 12,5 cm de altura.

Esta solución permite limpiar debajo de camas y sofás sin perder potencia de succión. Es una función especialmente práctica en viviendas donde el espacio bajo los muebles acumula polvo, pelo de mascotas y otros residuos.

Autolimpieza con agua y aire caliente a 90 °C

Tras terminar la limpieza, la F25 GT Gen 2 puede lavar automáticamente el rodillo utilizando agua a 90 °C. Después, activa un ciclo de secado con aire caliente a la misma temperatura.

Todo el proceso se lleva a cabo dentro de una base sellada. Según la compañía, el sistema consigue una tasa de eliminación de bacterias del 99,99 %, además de reducir la humedad residual y los olores desagradables.

Separación de sólidos, líquidos y aire para facilitar el mantenimiento

El depósito de residuos incorpora un sistema que separa los sólidos, los líquidos y el flujo de aire. Esta distribución facilita el vaciado y evita que todos los restos terminen mezclados en el mismo compartimento.

El módulo encargado de la separación es desmontable, por lo que puede retirarse para limpiarlo con mayor comodidad. El objetivo es reducir el tiempo de mantenimiento después de cada sesión de limpieza.

JawScrapers promete una tasa de enredos del 0 %

La F25 GT Gen 2 también utiliza el sistema JawScrapers, aunque en este caso recurre a unos raspadores duales que cumplen dos funciones. Por un lado, retiran el exceso de agua para evitar marcas sobre el suelo y, por otro, recogen el pelo antes de que se enrolle.

Roborock afirma que el sistema consigue una tasa de enredos del 0 %. Esta cifra puede depender del tipo y la longitud del pelo, pero debería reducir considerablemente la necesidad de cortar manualmente los mechones atrapados en el rodillo.

Precio y disponibilidad de la Roborock F25 GT Gen 2

La Roborock F25 GT Gen 2 ya está disponible en España por 199 euros. Al igual que la versión Steam, se vende a través de la página web oficial de Roborock y Amazon.

Por precio y prestaciones, se posiciona como el modelo de entrada de esta nueva generación.

¿Qué modelo encaja mejor en cada hogar?

La elección dependerá principalmente del presupuesto y del tipo de limpieza que se quiera realizar. La F25 Steam es la alternativa más completa, gracias a su vapor a 180 °C, su depósito de 1.000 ml y su autonomía de hasta 80 minutos.

La F25 GT Gen 2, por su parte, ofrece las funciones fundamentales de aspirado y fregado por 199 euros. Mantiene elementos importantes como FlatReach 2.0, la limpieza de bordes, la autolimpieza con agua caliente y el sistema contra enredos.

Para hogares grandes, familias con mascotas o usuarios que buscan actuar sobre manchas difíciles, la F25 Steam por 459 euros parece la opción más indicada. Quienes quieran una aspiradora cómoda para el mantenimiento cotidiano encontrarán en la F25 GT Gen 2 una propuesta más económica.

En ambos casos, Roborock refuerza su apuesta por equipos que concentran aspiración, fregado, recogida de líquidos y autolimpieza en un único dispositivo.