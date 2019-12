¿No quieres leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del LG G8x ThinQ. Dirígete directamente a lapara conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del LG G8x ThinQ. LG G8 ThinQ junto con el LG V50 ThinQ 5G. Mientras que el LG G8 ThinQ contaba como aspecto diferencial una curiosa funcionalidad de reconocimiento de gestos en el aire, el LG V50 ThinQ 5G ofrecía conectividad 5G y un accesorio para acoplar una segunda pantalla. A principios de año, LG presentó su nuevo smartphonejunto con el LG V50 ThinQ 5G. Mientras que el LG G8 ThinQ contaba como aspecto diferencial una curiosa funcionalidad de reconocimiento de gestos en el aire, el LG V50 ThinQ 5G ofrecía conectividad 5G y un accesorio para acoplar una segunda pantalla. Hace unos meses, LG anunció el LG G8x ThinQ, que viene a ser la evolución del LG G8 ThinQ al que se le puede acoplar una segunda pantalla y en el que se ha prescindido de la funcionalidad de reconocimiento de gestos en el aire. El LG G8x ThinQ es un smartphone de gama alta que llega con especificaciones potentes: pantalla OLED de 6.4″ FHD+, Snapdragon 855, 6GB de RAM, 128GB de almacenamiento + micro-SD, cámara trasera de 12MP + 13MP (ultra gran angular), cámara frontal de 32MP y batería de 4.000 mAh. He tenido la oportunidad de probar a fondo el LG G8x ThinQ durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad. Apartados del análisis Diseño Pantalla Accesorio pantalla dual Hardware y batería Software Aplicaciones Multimedia Cámara Llamadas Precio Conclusiones

Diseño y construcción El frontal del LG G8x ThinQ está dominado por su gran pantalla de 6.4″, que cuenta con una pequeña muesca tipo «gota de agua» en la parte superior donde se ubica la cámara frontal. Me alegra que LG haya optado por una pequeña muesca de pequeño tamaño en lugar de un recorte mucho más ancho como el que vimos en el LG V50 ThinQ con sus dos cámaras frontales. Aunque esto significa que solo tenemos una cámara frontal, personalmente no encuentro la necesidad de tener dos cámaras para tomar selfies. Los marcos que rodean la pantalla son bastante estrechos a los lados pero se ven algo gruesos en la parte superior e inferior, al menos en comparación con otros buques insignia. En consecuencia, el aprovechamiento del frontal, en torno a un 83% (según GSMArena), es alto pero queda por debajo de algunos de sus rivales de gama alta de Samsung, Huawei o Xiaomi. La pantalla del LG G8x ThinQ posee esquinas redondeadas que siguen la curvatura de las esquinas del dispositivo. Mientras que algunos fabricantes optan por incorporar pantallas que están curvadas a los lados, el LG G8x ThinQ posee un panel completamente plano. Esto tiene como ventaja que no se producen reflejos indeseados en los extremos de la pantalla ni un oscurecimiento de la imagen, pero también significa que los marcos laterales quedan menos escondidos.

El LG G8x ThinQ posee un diseño en metal y cristal El LG G8x ThinQ cuenta con un resistente cuerpo de aluminio y una cubierta trasera de cristal sin ninguna protuberancia. LG ha conseguido lo que la mayoría de los fabricantes no logra: que la cámara trasera quede a ras de la superficie. Además del efecto estético, esto tiene la ventaja de que el teléfono no baila cuando pulsamos la pantalla mientras el teléfono está apoyado sobre una mesa. Sorprendentemente, a pesar de su acabado en cristal, los dedos no quedan demasiado marcados sobre la superficie del teléfono, por lo que no tendrás que pasar el día pasando un paño como en otros smartphones.

La cámara trasera no sobresale de la cubierta trasera del LG G8x ThinQ En el frontal, el LG G8x ThinQ cuenta con un resistente (y poco común) cristal Corning Gorilla Glass 6 mientras que, en la parte de atrás, LG ha optado por la anterior generación de esta protección, Corning Gorilla Glass 5. La parte trasera de cristal está curvada a los lados, por lo que el teléfono parece ser más estrecho de lo que realmente es. Con un grosor de 8.4 mm, no es un smartphone excesivamente grueso pero tampoco es de lo más delgados de su segmento.

Dimensiones (mm.) Peso (gr.) Pantalla Batería (mAh) Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy Note10+ 162 × 77 × 7.9 196 6,8″ 4.300 91% Samsung Galaxy S10 5G 163 × 77 × 7.9 198 6,7″ 4.500 89% Samsung Galaxy S10+ 158 × 74 × 7,8 175 6,4″ 4.100 89% Huawei P30 Pro 157 x 73 x 8,6 190 6,5″ 4.200 89% Xiaomi Mi Note 10 158 x 74 x 9.7 208 6.5″ 5.260 88% OnePlus 7 Pro 163 × 76 × 8.8 206 6,7″ 4.000 88% Xiaomi Mi 9T Pro 157 × 74 × 8,8 191 6,4″ 4.000 86% OnePlus 7 158 × 75 × 8,2 182 6,4″ 3.700 86% Honor 20 Pro 155 × 74 × 8.4 182 6,3″ 4.000 84% LG G8s ThinQ 155 × 77 × 8,1 180 6,2″ 3.550 84% iPhone XS 144 × 71 × 7.7 177 5,8″ 2.658 83% LG V50 ThinQ 5G 159 × 76 × 8,3 183 6,4″ 4.000 83% LG G8x ThinQ 159 × 76 × 8,4 192 6,4″ 4.000 83% Sony Xperia 1 167 × 72 × 8.2 178 6,5″ 3.330 82% iPhone 11 Pro 144 × 71 × 8.1 188 5.8″ 3.046 82% Pixel 4 XL 160 × 75 × 8,2 193 6,3″ 3.700 81%

(*) Datos de ratio de pantalla a cuerpo según la web GSM Arena A continuación, vamos a repasar los distintos elementos que encontramos en los laterales del smartphone. En el lateral derecho encontramos únicamente el botón de encendido.

En el lateral izquierdo encontramos los dos botones de volumen y un curioso botón para activar Google Assistant que, durante las semanas que he probado el teléfono, solo he pulsado por error.

En la parte superior encontramos el compartimento híbrido nanoSIM+microSD o doble nanoSIM.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB Tipo-C 3.1, el altavoz y el conector de auriculares de 3.5 mm.

Al igual que otros modelos de la marca, el LG G8x ThinQ cumple con los requisitos de durabilidad del Departamento de Defensa de los EE.UU., superando las 14 pruebas del estándar militar MIL-STD 810G, y tiene una clasificación IP68 de resistencia a agua y polvo. El LG G8x ThinQ solo está a la venta en color Aurora Black, o sea, color negro. Me hubiera gustado ver otros colores ya que LG acostumbra a lanzar acabados muy llamativos para sus smartphones.

Pantalla El LG G8x ThinQ cuenta una gran pantalla FullVision de 6.4″ con tecnología OLED. El panel posee una resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles y ratio 19.5:9), lo que hace que la densidad de píxeles sea de 403 ppp. Si bien algunos smartphones de gama alta cuentan con un panel con resolución superior, normalmente QHD (2.340 x 1.440 píxeles), la nitidez que ofrece este panel es más que suficiente. La matriz de sub-píxeles del LG G8x ThinQ es de tipo Pentile, como es habitual en los paneles OLED. En las pantallas LCD los sub-píxeles se organizan uno a continuación de otro en hileras rojo-verde-azul (RGB), mientras que en las pantallas OLED los sub-píxeles están organizados en formas geométricas como rombos. A igualdad de resolución, las pantallas PenTile se ven menos nítidas que las RGB, pero la elevada resolución de la pantalla del LG G8x ThinQ hace que, en este caso, eso no sea ningún problema.

Matriz PenTile del panel del LG G8x ThinQ La pantalla del LG G8x ThinQ es compatible con la tecnología de HDR de alto rango dinámico. En concreto, es capaz de mostrar contenidos creados bajo los estándares HDR10 y Dolby Vision, al igual que los propios televisores de la marca. Si no estás familiarizado con HDR, se trata de una tecnología de paneles que permite mostrar un rango de colores más amplio de lo habitual. Esto se traduce en el soporte de nuevos espacios de color. Los paneles HDR están diseñados para ir más allá del espacio de color Rec. 709 / sRGB estándar, tratan de cumplir con el estándar DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible. Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3. A continuación vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para conocer la calidad de la pantalla del LG G8x ThinQ. En primer lugar, conviene aclarar que el LG G8x ThinQ ofrece nada menos que siete modos de color pre-establecidos: Automático, Cine, Deportes, Juego, Foto, Web y Experto. Lamentablemente, LG no explica las diferencias entre cada modo, por lo que solo podemos tratar de adivinar las diferencias por el nombre.

El modo Automático permite ajustar la temperatura de color y el balance de blancos, pero el modo Experto permite además ajustar la saturación, el matiz y la nitidez (o, como le llama LG, el afilado). Por defecto, el modo activo es Automático, que ofrece una fidelidad de color mejorable con un error medio dE bastante alto para un smartphone de gama alta, 5.5 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y un error máximo también elevado, 9.5. El modo Automático cubre el 100% del espacio sRGB y del espacio más amplio DCI-P3. En este modo, la pantalla muestra unos colores algo sobre-saturados. Este exceso de colorido produce imágenes visualmente llamativas pero menos fieles a la realidad. Esto significa que, si retocamos una fotografía en el teléfono, es posible que nos llevemos una decepción cuando la veamos en otro dispositivo. Un exceso de saturación tiene una ventaja y es que permite ver mejor la pantalla cuando utilizamos el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza. Además, muchos usuarios prefieren unos colores más vivos y llamativos que los reales. La temperatura de color es 7.343ºK, bastante por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un marcado tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Por suerte, LG ha añadido un ajuste de color personalizado que permite alterar el tono de color de la pantalla.

Características de la pantalla en modo Automático de color El modo Cine parece estar pensado para reflejar con mayor fidelidad el gamut DCI-P3 utilizado habitualmente en la industria cinematográfica. La fidelidad de color es mejorable con un error medio dE de 4.7 y un error máximo dE de 9.1. La temperatura de color es 6.124ºK, algo por debajo del valor de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla tiene un cierto tono anaranjado.

Características de la pantalla en modo Cine Por otro lado, el modo Fotos parece perseguir el gamut Adobe RGB utilizado por muchas cámaras digitales, ya que cubre un 93% de este gamut. La fidelidad de color es mejorable con un error medio dE de 5.3 y un error máximo dE de 9. La temperatura de color es 6.070ºK, algo por debajo del valor de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla tiene un cierto tono anaranjado.

Características de la pantalla en el modo Fotos El modo Web parece estar calibrado para cubrir el gamut sRGB, ya que es el espacio de color que se utiliza normalmente en las páginas web. Este modo cubre por completo este espacio de color. En este modo, el error medio se reduce con respecto al modo Automático ya que obtenemos un error medio dE de 3.2 y un error máximo dE de 6.6. Aún con todo, la fidelidad de color está bastante por debajo de lo que encontramos en algunos smartphones de gama alta. El modo Web es el que deberías elegir si buscas la máxima fidelidad de color en los contenidos de apps y juegos, aunque los colores se ven más apagados que con el modo Normal. La temperatura de color es 6.077ºK, algo por debajo del valor de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla tiene un cierto tono anaranjado.

Características de la pantalla en modo Web de color El nivel máximo de brillo que he medido en la pantalla del LG G8x ThinQ está en torno a 420 nits en el modo manual pero, al colocar el teléfono bajo una luz intensa con el modo de brillo automático activo, se pone en marcha un modo especial de alto brillo (HBM, High Brightness Mode) y alcanza los 570 nits. En esta gráfica comparativa reflejamos el valor con la pantalla totalmente en blanco (o, como se conoce en lenguaje técnico, 100% APL – Average Picture Level), ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla por parte de los fabricantes. Si redujéramos el área iluminada de color blanco, el brillo medido aumentaría por tratarse de un panel OLED. De hecho, otros sitios web utilizan valores APL de 75% o 50% APL (un 75% o un 50% de los píxeles blancos y el resto negros), por lo que es posible que veas valores más altos en otros análisis.

Como podemos apreciar, el valor de brillo máximo es alto, aunque es superado por algunos smartphones de gama alta, tanto con paneles LCD (que son más brillantes con el 100% de la pantalla iluminada) como con paneles OLED. Como cualquier smartphone, utiliza sensores para ajustar el brillo de la pantalla, pero el LG G8x ThinQ emplea también el sensor de luz ambiental para ajustar el contraste de la pantalla y reducir la fatiga visual al ver imágenes con poco contraste. El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el contraste es, teóricamente, infinito. Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas´desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen. En el caso del LG G8x ThinQ, los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Pantalla Always On Display del LG G8x ThinQ Una característica interesante de la pantalla del LG G8x ThinQ es la función Pantalla Always On (Siempre Activa) que hace que el teléfono muestre la hora y la fecha en todo momento, junto con iconos de notificaciones pendientes de leer y otros controles. La función de Pantalla Always On permite elegir entre un reloj digital, un reloj analógico, un reloj doble, una firma, un calendario o una imagen, así como controles para el reproductor de música si así lo queremos. También es posible configurar el apagado de la pantalla a una hora concreta, en caso de que nos moleste para dormir, y activar un modo de alto brillo para que se vea mejor a costa de consumir más batería. LG ha incluido un modo Lectura que filtra la luz azul para que podamos conciliar mejor el sueño por la noche. Es posible configurar cuándo queremos que se active este modo de pantalla, así como variar la intensidad del filtro de luz azul o incluso activar un modo blanco y negro. Por último, LG también ha añadido el modo Noche que activa colores oscuros para la interfaz del sistema y aplicaciones de LG. Sin embargo, no será hasta la llegada de Android 10 cuando el modo Noche afecte también a las aplicaciones de terceros.

Accesorio de pantalla dual Al igual que ya hiciera con el LG V50 ThinQ, LG ha lanzado una carcasa con dos hojas unidas por una bisagra que permite dotar al LG G8x ThinQ de una segunda pantalla OLED. Este accesorio hace las veces de funda del teléfono y se abre como si se tratara de un libro, haciendo que ambas pantallas queden a ras aunque obviamente separadas por la bisagra, por lo que la experiencia no es comparable a la de una gran pantalla extendida tipo Samsung Galaxy Fold sino a la de dos pantallas separadas, una junto a la otra. La segunda pantalla es idéntica a la primera ya que cuenta con un panel OLED de 6.4″ con resolución Full HD+. LG ha mantenido incluso la muesca tipo «gota de agua» en la pantalla secundaria aunque no cumple ninguna función ya que no hay otra cámara frontal. A través de un menú que aparece en la pantalla principal podemos intercambiar ambas pantallas, poner la pantalla principal en suspensión o apagar la segunda pantalla. También podemos controlar el brillo de la pantalla secundaria de forma independiente o ligarlo al de la pantalla principal.

Accesorio LG Dual Screen La segunda pantalla funciona de forma independiente a la principal, lo que significa que podemos utilizar distintas apps a la vez — por ejemplo, YouTube en una de ellas y WhatsApp en la otra. Lo que no es posible es abrir dos instancias de la misma app, una en cada pantalla, así que olvídate de tener dos conversaciones de WhatsApp a la vez. LG también ha incluido una herramienta llamada Control de juegos LG que permite que la segunda pantalla actúe de controlador para juegos con palancas y botones virtuales. Esto puede tener utilidad para aquellos juegos en los que, al interactuar con la pantalla táctil, perdemos parte de la visibilidad. Es necesario que el juego en cuestión sea compatible con mandos externos para utilizar esta funcionalidad. Otra utilidad es utilizar la segunda pantalla como teclado, de forma que podamos aprovechar toda la pantalla principal para ver contenido. O mejor aún, por temas de distribución de peso, utilizar la pantalla secundaria para el contenido y la principal como teclado. Es posible dividir el teclado en dos mitades para que sea más cómodo teclear en horizontal.

A la hora de tomar fotografías, la doble pantalla permite elegir qué filtro se adapta mejor a la foto antes de disparar. Es posible cambiar entre diferentes opciones en la segunda pantalla mientras se captura la foto en la pantalla principal, y comparar después la foto editada con la original para ver cuál se ve mejor. Una de las mejoras que ha incorporado LG es que la hoja que se abre admite cualquier posición (antes solamente 90 o 180 grados), por lo que podemos adaptar el ángulo a la actividad que vayamos a realizar. Cuando está cerrado, una pequeña pantalla monocromo de 2.1″ situada en el frontal permite ver información de interés como la hora/fecha, el nivel de batería o las notificaciones pendientes. El único inconveniente es que esta pantalla no está permanentemente encendida sino que tenemos que pulsar el botón de encendido para que se active.

Pantalla exterior del LG Dual Screen En mi opinión, el accesorio LG Dual Screen tiene algunos inconvenientes que empañan la experiencia final. Por un lado, cuando está cerrado, el grosor del dispositivo aumenta significativamente, por lo que no es apropiado para llevarlo en un bolsillo. Por otro lado, no cuenta con una batería propia, por lo que la segunda pantalla consume energía de la batería del teléfono, y esto hace que se agote mucho más rápido. Por suerte, LG ha sustituido los conectores Pogo Pins que encontrábamos en la superficie del LG V50 ThinQ 5G por el uso del conector USB-C, que es más eficiente. Como aspecto curioso, cuando el teléfono está insertado en el accesorio, perdemos el conector USB-C del propio teléfono y, en su lugar, debemos utilizar un conector magnético para cargar el teléfono. LG incluye junto a este accesorio un adaptador magnético a USB-C que no debes perder.

Hardware y batería El LG G8x ThinQ llega con el procesador Qualcomm Snapdragon 855 construido en 7 nm. Se trata del chip de Qualcomm más potente de 2019, junto con el Snapdragon 855+, y está presente en los smartphones más avanzados del momento. Este chip integra cuatro núcleos Cortex-A76 de alto rendimiento — uno que puede alcanzar los 2.84 Ghz y tres núcleos que pueden llegar a 2.4 GHz — y cuatro núcleos eficientes Cortex-A55 que pueden llegar a 1.8 GHz. El Snapdragon 855 ofrece un rendimiento hasta un 45 por ciento superior en un solo núcleo y hasta un 35 por ciento en multi-núcleo en comparación con su predecesor, el Snapdragon 845. Además, Qualcomm destaca la capacidad de su procesador de mantener un rendimiento sostenido a lo largo del tiempo. LG ha incorporado 6 GB de RAM, una cantidad que debería ser suficiente para ofrecer una buena experiencia multi-tarea. No obstante, muchos otros smartphones de gama alta cuentan con una mayor cantidad de memoria RAM. Para comprobar el rendimiento, hemos sometido al LG G8x ThinQ a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta.

En el benchmark AnTuTu v8 ha dado un resultado de 422.090 puntos, una puntuación excelente.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 735/2.531 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados similares a otros smartphones de gama alta.

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación elevada de 9.479 puntos.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura, aunque no tanto como otros smartphones de gama alta.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, ha obtenido un resultado en línea con otros smartphones de gama alta ya que el rendimiento cae hasta el 78% debido al incremento de temperatura.

El LG G8x ThinQ ha obtenido resultados excelentes en las pruebas de rendimiento, como era de esperar dado que lleva prácticamente el procesador de Qualcomm más potente del año 2019 (sin contar con el Snapdragon 855+). En el día a día, la interfaz se mueve con fluidez y no he encontrado ningún problema de lentitud ni falta de respuesta a la hora de mover apps populares como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Netflix, Google Maps, etc. Tampoco he tenido problemas con la multi-tarea, ya que el LG G8x ThinQ es capaz de ejecutar varias aplicaciones a la vez sin que notes que se cierran en segundo plano.

El LG G8x ThinQ mueve con soltura los juegos más exigentes En cuanto a capacidad gráfica, el Snapdragon 855 incorpora una GPU Adreno 640, que ofrece una mejora de rendimiento del 20 por ciento frente a su predecesora, la GPU Adreno 630. Esta mejora se consigue gracias a que la GPU Adreno 640 posee un 50% más de unidades de computación FP16 y FP32 y, además, su proceso de fabricación de 7 nm la hace un 20 por ciento más eficiente. A la hora de analizar la potencia gráfica, comenzamos con la prueba SlingShot de 3DMark, donde el teléfono ha obtenido unos resultados muy buenos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, ha logrado unos resultados muy buenos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), ofrece unas puntuaciones elevadas.

En las pruebas de rendimiento gráfico, el LG G8x ThinQ ha conseguido resultados buenos, como cabía esperar ya que la GPU Adreno 640 del Snapdragon 855 es muy potente. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado tres títulos 3D exigentes — Asphalt 9, Dead Effect 2 y Call of Duty — y, en todos ellos, la experiencia de juego ha sido muy buena. Utilizando el software GameBench, hemos podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos. En los tres juegos se obtiene una tasa estable de prácticamente 30 o 60 FPS, sin apenas pérdidas de frames, incluso en un título multijugador exigente como Call of Duty.

Juego FPS medio Estabilidad FPS Min. FPS Max. FPS %CPU Asphalt 9 30 100% 27 31 8% Dead Effect 2 60 100% 57 60 7% Call of Duty 60 100% 50 60 14%

Los smartphones de gama alta suelen calentarse bastante bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar a títulos 3D exigentes. En el caso del LG G8x ThinQ, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono de tan solo 37ºC por la zona de la cámara trasera. En cuanto al almacenamiento interno, el LG G8x ThinQ se comercializa con 128GB de almacenamiento de tipo UFS 2.1 que puede ser ampliado hasta 2TB mediante una tarjeta micro-SD. LG no activa la funcionalidad Adoptable Storage de Android, por lo que no es posible formatear la tarjeta micro-SD como parte del almacenamiento interno. En todo caso, con 128GB no deberías tener problemas de espacio. En el aspecto de conectividad, el LG G8x ThinQ soporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz (pero no WiFi 6), Bluetooth 5, LTE Cat. 20 (hasta 2 Gbps), NFC y GPS-A. Mientras que el LG V50 ThinQ debutó con conectividad 5G, el LG G8x ThinQ no cuenta con esta característica. El puerto USB Tipo-C es compatible con USB 3.1 y USB-On-The-Go, lo que significa que puedes conectar una memoria USB o disco duro a través de un adaptador compatible. Lamentablemente, LG ha prescindido de la funcionalidad de radio FM. El LG G8x ThinQ admite dos tarjetas nano-SIM en configuración de Dual SIM, aunque para ello debemos renunciar al uso de una tarjeta micro-SD. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por 4G han sido satisfactorias. El LG G8x ThinQ ha alcanzado los 423 Mbps de bajada y 92 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica de 500 Mbps. En la prueba de 4G, he medido velocidades de alrededor de 30 Mbps de bajada y 8 Mbps de subida. El LG G8x ThinQ cuenta con una batería de 4.000 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4″.

En la prueba de batería de PCMark Work 2.0, con la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono ha dado un resultado de 7 horas y 18 minutos. Este resultado no es demasiado alto.

En el día a día, sin ningún modo de ahorro activado, el teléfono aguanta un día de uso moderado, pero si haces un uso intensivo del teléfono a lo largo del día, la recarga a mitad de carga será obligada. LG incorpora un modo de ahorro de batería Extendido que permite desactivar algunas funcionalidades del teléfono cuando la batería está baja. Este modo reduce el brillo máximo, inhabilita la pantalla Always-on, desactiva la vibración y restringe el uso de datos en segundo plano. Todas estas funciones son personalizables. LG utiliza una funcionalidad llamada Batería adaptativa que limita el uso de la batería por parte de aplicaciones que no usas con frecuencia limitando su actividad en segundo plano. LG incorpora la posibilidad de excluir apps del ahorro de energía, lo cual es bastante útil para aquellas apps que queramos que funcionen en segundo plano incluso con las funciones de ahorro activadas. También es posible seleccionar apps que no queremos que se ejecuten en segundo plano. Ahora bien, debes tener cuidado ya que es posible que las apps no funcionen debidamente y no recibas notificaciones. Para situaciones extremas, LG ha incluido el modo de ahorro de energía Máximo, que no solamente desactiva la conectividad y otros servicios, sino que el fondo y otros elementos visuales cambian a color negro.

LG ha incluido una ajuste de carga optimizada que ajusta automáticamente la velocidad de carga de acuerdo a tus hábitos para reducir la temperatura y extender la vida útil de la batería. Lo que hace este modo es terminar de cargar el teléfono cerca del momento en que sueles levantarte de la cama y desconectar el teléfono. El LG G8x ThinQ cuenta con carga rápida Quick Charge 4.0 y LG incorpora un cargador rápido 9V/1.8A en la caja del teléfono. En mis pruebas, el proceso de carga completo tarda un total de 2 horas y 6 minutos con el cargador incluido. No es un tiempo especialmente corto para los tiempos que corren, donde algunos smartphones consiguen cargarse en poco más de una hora mediante sistemas de carga diferentes a Quick Charge. Como se puede apreciar en la gráfica, el proceso de carga es bastante lineal, aunque se nota algo más rápido hasta el 80 por ciento.

El LG G8x ThinQ alcanza el 50% de carga en algo más de 45 minutos El LG G8x ThinQ cuenta con carga inalámbrica, por lo que puedes cargar el teléfono cómodamente apoyándolo sobre un cargador Qi compatible incluso con el accesorio LG Dual Screen puesto. Lo que no permite es carga inalámbrica inversa, por lo que no puedes cargar otro teléfono apoyándolo encima. Por último, el LG G8x ThinQ cuenta con un lector de huella dactilar integrado en la propia pantalla. En mis pruebas, el reconocimiento de huella se percibe más lento que los lectores de huella tradicionales o incluso que el lector de huella integrado en pantalla del OnePlus 7 Pro. El LG G8x ThinQ tiene pantalla Always On Display y, aunque la zona de la huella no aparece permanentemente marcada, basta con colocar el dedo encima de la zona de lectura para desbloquear el teléfono sin tener que encender antes la pantalla. El reconocimiento de huella no siempre funciona a la primera. Es necesario colocar el dedo en la zona correcta, que es bastante reducida, para que el sistema lea la huella correctamente. Además, debes asegurarte que una buena parte de la huella está en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. El lector de huella no solamente permite acceder al smartphone sino también proteger el acceso a la Galería y QuickMemo+. Sin embargo, podemos restringir el acceso a ciertas apps, como ocurre en otros smartphones. Mientras que otros fabricantes incluyen reconocimiento facial 2D mediante la cámara frontal, LG no ha incluido esta posibilidad sino que la única forma de autenticación biométrica es la huella dactilar.

El lector de huella dactilar está integrado bajo la propia pantalla

Software y funcionalidades El LG G8x ThinQ corre Android 9 Pie y, aunque suponemos que en el algún momento recibirá Android 10, por el momento no hay fecha de llegada. La capa de personalización LG UX 9.0 se ha caracterizado siempre por ofrecer un aspecto colorido con iconos de apariencia infantil, y el LG G8x ThinQ sigue por este camino. Los iconos de aplicaciones del sistema presentan colores vistosos en tonos predominantemente pastel. Además de fondos estáticos, LG permite crear fondos juntando dos o más fotografías, así como crear fondos animados utilizando una app llamada Tapet (por la que tienes que pagar 3,39€ para poder utilizarla). LG ha incluido tres fondos de pantalla animados Seamless que se aplican a la pantalla Always On Display, la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo. Por defecto, la pantalla principal muestra un widget con la temperatura, la barra de búsqueda de Google, y queda espacio para colocar 15 iconos de aplicaciones o carpetas en el escritorio. LG permite personalizar algunos aspectos de la interfaz, como el efecto de cambio de pantalla (diapositiva, brisa, panorama, carrusel), la forma de los iconos (original, cuadrado redondeado, sombreado o cilindro), el orden de las apps (por nombre o fecha descargada), el tamaño de la cuadrícula (4×4, 4×5, 4×6 o 5×5) y más. Es posible ocultar algunas apps del escritorio, en caso de que no queramos que se muestren, y existe un gestor de temas que, además de descargar temas completos, permite descargar packs de iconos y de elementos de la pantalla Always On (AOD). Como ya hemos comentado, el LG G8x ThinQ es un smartphone con muesca en la pantalla. LG permite oscurecer las zonas alrededor de la muesca para que esta quede oculta, y da varias opciones de color: negro, gris, degradado de gris, granate o multicolor. Si eliges el color negro, la muesca queda totalmente oculta ya que, al ser un panel OLED, los píxeles se apagan por completo. Ahora bien, esta funcionalidad solo sirve cuando estás en el escritorio o en apps de LG, ya que en apps de terceros la «segunda pantalla» se muestra del color que quiere la app.

Por defecto, todas las apps instaladas se muestran en las distintas pantallas del escritorio pero, si no te gusta, LG incorpora un launcher que recupera el cajón de aplicaciones, así como otro muy simple diseñado para personas mayores. El LG G8x ThinQ permite elegir una pantalla de Inicio adicional a la izquierda de la primera pantalla: Google Feed o Smart Bulletin. Smart Bulletin muestra tarjetas de información con las aplicaciones más frecuentes, accesos directos a los modos de cámara, consejos del asesor de bolsillo (sugerencias de nuevo contacto cuando hay llamadas frecuentes, recordatorios para devolver llamadas, notificaciones de cumpleaños, etc.), tareas automatizables según el contexto, información de LG Health, etc. También resulta interesante la función Buscar, que se activa deslizando hacia abajo la pantalla estando en el escritorio. Esta función permite buscar rápidamente apps o contenido dentro de las mismas en nuestro teléfono — al estilo de Spotlight de iOS. Por ejemplo, si buscamos el nombre de una persona, aparece su contacto, los mensajes de correo electrónico que hemos intercambiado con esa persona, etc. En la parte inferior de la pantalla encontramos la botonera con los tres controles habituales: Atrás, Inicio y Recientes. LG recuerda nuestra elección de forma que si hemos decidido ocultar la botonera en Chrome, siempre que abramos esta app permanecerá oculta. LG permite reorganizar el orden de los botones, así como añadir nuevos botones para desplegar la barra de notificaciones, realizar una captura de pantalla con Captura+ o activar QSlide. Sin embargo, no es posible sustituir por completo el uso de botones por gestos sobre la pantalla, como encontramos en otros smartphones. Si pulsamos sobre el botón de Tareas, accedemos a una vista de las aplicaciones abiertas recientemente. Las aplicaciones se muestran en forma de baraja de cartas, y es posible cerrar una de estas aplicaciones deslizándola hacia la izquierda o la derecha. Algunas apps muestran en la vista de Tareas un icono que permite utilizarlas en pantalla dividida, es decir, mostrando dos apps a la vez en pantalla, en dos cuadrados uno al lado del otro, aprovechando el ratio alargado de la pantalla. Al arrastrar la pantalla hacia abajo desde el extremo superior aparece el panel de notificaciones. En la primera fila encontramos los ajustes rápidos, que pueden ser personalizados para añadir o eliminar iconos a nuestro gusto. El primero de estos elementos se llama Captura+ y permite tomar notas con el dedo sobre la imagen de la pantalla, y guardar el resultado como una imagen o en la aplicación QuickMemo+. En la segunda fila encontramos el ajuste brillo, que permite activar el modo automático de forma cómoda. Si arrastramos la pantalla una segunda vez hacia abajo los ajustes rápidos se expanden. Otra funcionalidad que que está presente en el LG G8x ThinQ es el Protector de Pantalla, que muestra información como la hora/alarmas o fotos cuando el teléfono está en reposo y la batería está cargando (o el teléfono está acoplado a una base de carga). Es posible establecer un nivel de brillo muy bajo para que no resulte nada molesto si tenemos el teléfono en la mesilla cargando mientras dormimos. LG incorpora una función llamada Floating Bar, que viene desactivada por defecto. Muestra una barra flotante sobre el escritorio para acceder rápidamente a apps y funciones, captura de pantalla, contactos y controles de reproducción de música. Normalmente la barra se encuentra contraída a un lado de la pantalla y, cuando pulsamos encima, se expande para mostrar los accesos rápidos. LG ofrece la funcionalidad KnockON que permite encender o apagar la pantalla con un simple doble toque en la pantalla, lo cual resulta especialmente útil cuando está apoyado sobre una mesa. LG también ha incluido una funcionalidad llamada Papelera de aplicaciones que funciona de forma parecida a la papelera de reciclaje de Windows. Las aplicaciones que desinstalamos se borran permanentemente después de haber estado en la papelera durante 24 horas. LG ofrece una función de clonado de aplicaciones llamado Aplicación doble que permite utilizar dos cuentas separadas en aplicaciones que no lo ofrecen de forma nativa instalando una copia de la aplicación. En los juegos aparece un botón en la barra de botones que permite acceder a diversas funcionalidades durante nuestras partidas: Deshabilitar alertas durante el juego, que permite concentrarse en el juego y evitar interrupciones (a excepción de alarmas y llamadas entrantes)

Activar el sonido DTS:X 3D Surround

Silenciar multimedia (silencia música, vídeos y juegos cuando abres un juego)

Tomarse un descanso, que reduce el brillo y el rendimiento mientras descansas

Tomar instantánea , que simplemente toma una captura de la pantalla

Ajustar los gráficos del juego, que permite reducir la resolución y velocidad de los fotogramas para reducir el consumo de batería. También es posible pre-seleccionar para cada juego la resolución a la que se jugará y la velocidad de fotogramas. En ambos casos se puede elegir alta / media / baja, sin que en ningún lugar se expliqué qué significa cada ajuste. La pantalla de bloqueo del LG G8x ThinQ también ofrece ciertas opciones de personalización. Por ejemplo, es posible cambiar el tamaño del reloj, añadir dos accesos directos en la pantalla de bloqueo (por defecto, llamadas y cámara), mostrar nuestra información de contacto o mostrar una animación cuando llueve o nieva en la pantalla de bloqueo. LG ofrece algunas funciones interesantes en el teclado. En primer lugar es posible ajustar la altura del teclado para que ocupe una franja mayor o menor de la pantalla y, por tanto, las teclas sean mayores. Otra función bastante interesante es la posibilidad de desplazar el cursor por una palabra apretando y arrastrando el dedo sobre la barra espaciadora, ya que de esta forma no es necesario alejar el dedo del teclado. Mi única queja sobre el teclado es que el texto predictivo no es demasiado cómodo ya que es necesario pulsar sobre cada palabra corregida para confirmar el cambio. Otros teclados corrigen automáticamente la palabra, lo que ahorra bastantes pulsaciones. El LG G8x ThinQ también incorpora una utilidad interesante llamada Smart Doctor que permite identificar ficheros que pueden ser eliminados del teléfono para liberar espacio. Entre estos ficheros se encuentran ficheros temporales, ficheros RAW, ficheros descargados, o las aplicaciones no utilizadas. Esta app también permite identificar que apps están haciendo uso de la memoria RAM y parar algunas de ellas. O incluso podemos optimizar el teléfono eliminando ficheros temporales y cerrando apps con el botón ‘Optimizar’. Por último, esta app permite realizar pruebas de distintos componentes de hardware — WiFi, Bluetooth, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de huella, acelerómetro, giroscopio, sensor de movimiento y magnetómetro — y llevar a cabo un diagnóstico de la batería, las aplicaciones, el almacenamiento y la red del teléfono.

Funcionalidades Smart Doctor y Context Awareness LG ha incorporado la funcionalidad Context Awareness (antes conocida como Smart Settings) que permite automatizar ciertas acciones – establecer perfil de sonido, Bluetooth o Wi-Fi – cuando llegamos o salimos de casa o el trabajo, así como cuando nos hemos tomado un día libre. También es posible recordar el lugar donde hemos aparcado el coche y automatizar la apertura de una aplicación cuando conectamos auriculares o nos conectamos por Bluetooth. Aunque la idea es interesante, las opciones que ofrece en cuanto a acciones a automatizar y ubicaciones son bastante escasas en comparación con otras aplicaciones específicas. LG ofrece una tecla de Acceso Directo que permite abrir rápidamente ciertas aplicaciones cuando la pantalla está bloqueada. Si presionamos la tecla de volumen hacia arriba dos veces, accedemos a Captura+. Si presionamos la tecla de volumen hacia abajo o la de encendido dos veces accedemos a la Cámara. El LG G8x ThinQ cuenta con el botón dedicado a Google Assistant que permite abrir el asistente en cualquier momento. Con una pulsación simple activamos el asistente y con una pulsación larga podemos hablar con él. Si el teléfono está bloqueado, podemos utilizar algunas funcionalidades de Google Assistant, pero tendremos que desbloquearlo para poder sacarle el máximo partido con respuestas personalizadas. A día de hoy, LG no permite cambiar la app que se abre con el botón dedicado a Google Assistant, por lo que despídete de abrir WhatsApp u otra app que utilices con mucha frecuencia. En la práctica, no encuentro gran utilidad a tener un botón dedicado para Google Assistant en el teléfono. Aunque la capa de personalización de LG incorpora bastante añadidos respecto a Android, echo de menos algunas funcionalidades que encontramos en las capas de otros fabricantes como la protección por huella de cualquier aplicación, la creación de un espacio privado o el control total por gestos.

Aplicaciones incluidas El LG G8x ThinQ incluye algunas aplicaciones propias preinstaladas como QuickMemo+, RemoteCall Service, SmartWorld, ThinQ, LG Health y LG Mobile Switch, por citar las más importantes. A continuación, vamos a repasar brevemente en qué consiste cada una de estas aplicaciones. QuickMemo+ es una herramienta para tomar notas, bien sea con el teclado o dibujando con el dedo. A cada nota podemos añadir un recordatorio para que la nota se muestre a una hora determinada o al llegar a una ubicación concreta. La aplicación RemoteCall Service permite establecer una conexión remota con el centro de soporte de LG para que un especialista nos ayude. ThinQ es una app para controlar dispositivos inteligentes de nuestro hogar como televisores, lavadoras, secadoras, robots aspirador, frigorificos, lavavajillas, aire acondicionado y más. SmartWorld es una tienda propia de LG donde ofrece fondos de pantalla, paquetes de personalización, tipos de letra, temas, aplicaciones, etc.

LG Health es una aplicación que permite registrar sesiones de ejercicio (caminata, correr, ciclismo, senderismo y patinaje) y contar el número de pasos. También es posible introducir parámetros corporales como el peso, la presión arterial, la temperatura corporal, etc. Por último, LG Mobile Switch es una herramienta que permite transferir datos como SMS, imágenes y pantallas de inicio desde un dispositivo antiguo a un dispositivo nuevo por cable USB, conexión inalámbrica y tarjeta SD. LG ha incluido algunas apps de terceros como el instalador de Fortnite, Whale, DH5, Sniper Fury, Booking, Facebook e Instagram. Hubiera preferido que ninguna de estas apps viniera pre-instalada ya que no aportan nada.

Multimedia Uno de los aspectos a los que más atención presta LG en sus smartphones de gama alta es el sonido. El LG G8x ThinQ llega con altavoces estéreo, uno colocado en la parte inferior junto al conector USB Tipo-C y otro en la muesca de la zona superior de la pantalla, que emiten un sonido de 2.4 W de forma equilibrada (1.2W + 1.2W). El sonido ha sido optimizado por la firma de sonido de alta calidad Meridian y se escucha con bastante potencia. A diferencia de algunos fabricantes, LG ha mantenido el conector de auriculares de 3.5mm así que no tendrás que recurrir a adaptadores. Otra buena noticia para los amantes de la música es que el LG G8x ThinQ llega con un Quad DAC Hi-Fi de 32 bits que ofrece menos distorsión (la mitad respecto a un solo DAC), menos ruido y un rango dinámico mejorado al utilizar auriculares. Además, el LG G8x ThinQ cuenta con sonido envolvente DTS-X 3D, que ofrece sonido envolvente de 7.1 canales al utilizar auriculares, proporcionando una sensación envolvente e inmersiva similar a Dolby Atmos. Ofrece tres posibilidades: Ancho, Delantera y De lado a lado. LG incorpora ciertos ajustes pre-seleccionados de sonido y filtros digitales que permiten ajustar mejor el sonido. Las preselecciones de sonido incluyen normal, mejorado, detallado, directo y graves. Los filtros digitales permiten seleccionar Short, Sharp o Slow, que producen un sonido más ambiental, más natural y más claro respectivamente. Otra de las funcionalidades de sonido que incorpora el LG G8x ThinQ es el soporte de Master Quality Authenticated (MQA). Este formato de sonido ofrece alta resolución con un tamaño de archivo muy inferior. Esto significa que puedes disfrutar de sonido en streaming de mayor calidad. Por el momento no hay muchos servicios de streaming compatibles con MQA: Tidal es uno de los más importantes y Spotify podría incorporarlo pronto (se le lleva pidiendo desde hace tiempo).

Ajustes de sonido al utilizar auriculares A la hora de grabar sonido, el LG G8x ThinQ incorpora una grabadora de audio de alta definición y estéreo que permite grabar hasta 24 bit / 192 kHz. Además, como novedad, ofrece un modo de grabación ASMR pensado para grabar con nitidez sonidos como susurros, ruido al masticar, el paso de páginas de un libro, etc. En mis pruebas, el modo ASMR del LG G8x ThinQ ofrece una calidad de sonido superior a otros smartphones al grabar este tipo de sonidos. A diferencia de lo que ocurre en otros smartphones, no se escucha el aire de tu propia respiración golpeando el micrófono. La grabadora ofrece cuatro modos de grabación: Normal, el mejor para la mayoría de los ambientes

ASMR, el mejor para susurrar, comer y demás

Concierto, el mejor para grabar en ambientes ruidosos

Personalizado, el mejor para controlar la grabación ya que es posible configurar los ajustes de los micrófonos en tres aspectos: Ganancia, que controla la sensibilidad del micrófono (a mayor ganancia, más sonidos recoge) Filtro paso alto (LCF), que filtra los sonidos de baja frecuencia, tales como el viento. LCF corta los sonidos cuanto están por debajo de la frecuencia que configuras Limitador (LMT), que evita el recorte de sonidos fuertes. La línea roja horizontal durante la grabación muestra cuánto se reduce el sonido.

En el modo personalizado, es posible utilizar el modo estudio para grabar sobre la música que tienes en el teléfono. En ese caso, debes conectar los auriculares para escuchar la canción mientras grabas. Es posible grabar en estéreo con dos canales al sostener el teléfono en horizontal, de forma que los micrófonos superior e inferior graban sonido de forma independiente.

Grabadora de sonido de alta calidad Pasando al apartado software, el LG G8x ThinQ incorpora un reproductor de música bastante completo, que permite visualizar las canciones por título, álbum, artista, género y carpeta. El reproductor también incorpora otras funcionalidades interesantes como un ecualizador con ajustes preconfigurados, la posibilidad de ajustar el tono y la velocidad de la reproducción, y Flash Light que hace parpadear al flash al ritmo de la música. También es posible reproducir ficheros de música almacenados en dispositivos conectados a la red mediante DLNA. Lamentablemente el reproductor no es capaz de descargar carátulas ni la letra de la canción, algo que sí que encontramos en algunos teléfonos.

Aplicación Música de LG La aplicación Galería se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono e incluso aquellas almacenadas en discos conectados a la red mediante DLNA. Si tenemos fotografías privadas que no queremos que pueda ver nadie, podemos ocultarlas y proteger su acceso mediante un PIN. La aplicación Galería también permite editar las imágenes y realizar retoques básicos.

Aplicación Galería de LG La reproducción de vídeo es excelente y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros de vídeo compatibles con suavidad gracias a su potente procesador. Por supuesto, los vídeos de servicios de streaming como Netflix, HBO y Amazon Prime Video se reproducen sin ningún problema. El LG G8x ThinQ cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que es capaz de reproducir contenido HD de Netflix. El LG G8x ThinQ es compatible con la reproducción de contenidos en HDR y, en efecto, podemos reproducir vídeos HDR de YouTube. Sin embargo, no hemos podido reproducir contenido de Netflix en HDR, posiblemente porque todavía no ha sido certificado por Netflix — no aparece en esta lista.

La aplicación de Vídeos es bastante simple, pero presenta algunas opciones interesantes como la posibilidad de bloquear las pulsaciones en la pantalla mientras se está reproduciendo un vídeo o convertir un fragmento del vídeo a un GIF animado. También es posible reproducir un vídeo en una ventana flotante, lo que permite que sigas utilizando el resto del teléfono y, por tanto, que puedas responder un WhatsApp, mandar un mensaje, o cualquier otra actividad sin dejar de ver el vídeo.

Cámara de fotos A diferencia de otros smartphones de gama alta que cuentan con tres o más cámaras traseras, LG ha dotado al G8x ThinQ con únicamente dos cámaras en la parte de atrás. LG ha optado por incorporar una cámara ultra gran angular en lugar de una cámara teleobjetivo. Aunque es cuestión de preferencias personales, hubiera preferido ver una cámara teleobjetivo ya que esta lente es la más adecuada para tomar retratos.

Principal Gran angular Campo de visión 78˚ 136˚ Apertura f/1.8 f/2.4 Tamaño de sensor 1/2.6″ 1/3.4″ Tamaño de píxel 1.40 μm 1.00 μm Resolución 12 MP 13 MP Enfoque Dual pixel PDAF PDAF Estabilización

óptica Sí No

La cámara principal cuenta con una apertura f/1.8, que no es tan amplia como la que encontramos en el LG V50 ThinQ o en otros smartphones de gama alta. Por tanto, no cabe esperar un rendimiento tan bueno en condiciones de poca luz. El LG G8x ThinQ cuenta con Dual PDAF (Enfoque por Detección de Fase Dual) que, según la compañía, enfoca casi el doble de rápido que el promedio de la industria, así como con HDR Avanzado para ajustar la exposición de cada disparo eliminando fondos quedamos o sujetos sub-expuestos.

Centrándonos en la calidad de la fotografía con el disparo en modo automático, a continuación vamos a ver algunas fotografías tomadas con el LG G8x ThinQ. En primer lugar, hemos querido analizar la calidad de la imagen en condiciones de buena iluminación. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara del ofrece un buen nivel de detalle, unos colores vivos y un amplio rango dinámico.

Fotografías tomadas en condiciones de buena luz con la cámara principal A continuación, hemos querido poner a prueba el LG G8x ThinQ en condiciones de poca luz, que es donde las cámaras de los smartphones suelen tener más dificultades. Las imágenes tomadas con poca luz presentan un control de ruido bastante bueno, así como colores vivos y realistas.

Fotografías tomadas en condiciones de poca luz con la cámara principal He puesto a prueba la cámara principal del LG G8x ThinQ enfrentándola a algunos de los mejores smartphones del momento: iPhone 11 Pro, Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note10+, Samsung Galaxy Fold, Xiaomi Mi Note 10 y Honor 20 Pro. En primer lugar, he querido probar la calidad de imagen en condiciones de buena iluminación. La nitidez de la imagen captada por el LG G8x ThinQ es buena pero queda algo por detrás de otros smartphones de gama alta, como se puede apreciar en el cartel y los ladrillos.

Comparativa de fotografías durante el día A continuación, podemos ver la misma escena en condiciones de poca iluminación, donde el LG G8x ThinQ ofrece una calidad de imagen que no está a la altura del resto de smartphones de la comparativa. Esto se debe posiblemente a la menor apertura de la lente, que obliga a aumentar el nivel de sensibilidad ISO para que la fotografía no salga movida y, por tanto, aparece más ruido.

Comparativa de fotografías durante la noche El uso de la lente ultra gran angular es un añadido muy interesante del que pueden presumir pocas cámaras. Permite tomar fotografías que incluyen un mayor número de elementos — fotografías que, con la cámara estándar, obligarían a tomar una foto panorámica o alejarte mucho del elemento fotografiado. Personalmente encuentro la cámara ultra gran angular muy útil ya que obtienes fotografías de paisajes o arquitectura mucho más espectaculares que la cámara normal. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular, que ofrece una buena calidad de imagen con abundante luz pero resultados mediocres en condiciones de baja iluminación.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular La app Cámara posee una funcionalidad llamada AI CAM hace uso de la inteligencia artificial para identificar objetos en la escena. El teléfono es capaz de reconocer un buen número de escenas — como retrato, animales, comida, amanecer, ocaso, cielo, playa, bebés, flores y texto — y ajusta ciertos parámetros de captura.

Fotografías tomadas en el modo normal y en el modo AI Cam LG también utiliza la IA para proponer un encuadre más acertado de las fotografías que ya hemos tomado. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías de la Galería para las que el teléfono sugieren un encuadre alternativo.

Encuadre original y sugerido por AI Cam LG también ha incorporado un modo Retrato desenfoca el fondo de la imagen mientras mantiene enfocado el sujeto en primer plano, emulando el efecto bokeh de las cámaras reflex. LG permite ajustar la profundidad de campo a posteriori, una vez tomada la fotografía, lo cual es muy interesante ya que no te la juegas en el momento del disparo. El LG G8x ThinQ hace un excelente trabajo a la hora de separar el sujeto del fondo, como se puede apreciar en las siguientes tomas.

Comparativa de fotografías tomadas en modo Normal / Retrato A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas en modo Retrato. Para tomar los retratos se utiliza la cámara gran angular, por lo que si pretendes sacar un primer plano de la cara, el rostro se verá algo deformado, como si estuviera captado por una lente ojo de pez. Otros smartphones recurren a la cámara teleobjetivo, que ofrece menos distorsión, pero el LG G8x ThinQ no cuenta con esta lente.

Fotografías tomadas en modo Retrato LG incluye un modo manual de cámara que ofrece mucha opciones de ajuste para los fotógrafos experimentados: velocidad del obturador, nivel de exposición, balance de blancos, ISO, bloqueo de la exposición, enfoque manual, etc. Mi única queja respecto al modo manual es que es demasiado manual. Por ejemplo, al seleccionar un valor de sensibilidad ISO, los parámetros de apertura y exposición no se ajustan automáticamente, sino que es necesario ajustarlos manualmente. Me gustaría que LG ofreciera un modo semiautomático al estilo de los modos de prioridad de apertura / obturador de las cámaras réflex. El LG G8x ThinQ es capaz de grabar vídeos en resolución 4K (3840×2160) a 30/60 fps, así como a resoluciones inferiores. Además, la cámara puede grabar en formato HDR10 en resolución 4K / 1080p a 30 FPS en el modo de grabación manual de vídeo. La grabación a cámara lenta se realiza con resolución 720p a 240 fps, bastante por debajo de los 960 fps que encontramos en otros smartphones de gama alta de Samsung o Sony. LG incorpora diversas funciones especialmente dirigidas para los aficionados a grabar vídeo, como un modo completamente manual para la grabación de vídeos que, en las manos adecuadas, puede producir vídeos de gran calidad ya que permite modificar la tasa de bits de grabación de vídeo, grabar sonido Hi-Fi y guardar vídeo como HDR10, así como ajustar el volumen del micrófono, modificar la sensibilidad ISO, fijar el enfoque, etc. Si no quieres complicarte la vida con tareas de post-producción, LG ha incorporado otra funcionalidad llamada Cine Vídeo. Este modo permite aplicar filtros sobre la imagen capturada directamente desde la app de Cámara, por lo que no tienes que preocuparte de procesar posteriormente el vídeo. Otra funcionalidad interesante de la grabación de vídeo es Point Zoom, que permite marcar un punto en la pantalla y hacer zoom hacia ese punto de forma suave, sin saltos como en otros smartphones. A continuación, podemos ver un vídeo grabado en 4K a 60 fps. La calidad de imagen es buena aunque la estabilización podría ser mejor.

Vídeo grabados por el LG G8x ThinQ El LG G8x ThinQ posee una cámara frontal con un sensor de 32MP (1/2.8″, 0.8 μm) y una lente con ángulo de visión de 79º y apertura f/1.9. La cámara hace uso de pixel-binning para agrupar 4 píxeles en 1 y mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz. A la hora de capturar un selfie, el LG G8x ThinQ permite realizar ajustes en tiempo real sobre la belleza (que viene a ser el suavizado de la piel), aplicar efectos de maquillaje sobre la cara, aplicar filtros y añadir stickers. A continuación, podemos ver unos selfies captados con la cámara frontal del LG G8x ThinQ , que ofrece una calidad muy buena.

Selfie tomado con la cámara frontal del LG G8x ThinQ La cámara frontal también permite tomar selfies en modo Retrato, con un resultado bastante bueno como podemos apreciar en estos ejemplos.

Selfie tomado con la cámara frontal del LG G8x ThinQ en modo Retrato Aquí os dejamos con una galería de fotografías de Flickr tomadas con el LG G8x ThinQ en tamaño original para que puedas apreciar la calidad de las imágenes en una gran variedad de situaciones.

Llamadas de voz En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio y competidores El LG G8x ThinQ está a la venta en España por 899 € en la Tienda LG, aunque podemos encontrarlo algo más barato en tiendas online como Amazon. Se trata de un precio elevado pero por debajo de muchos otros smartphones de gama alta que superan los 1.000 €. A continuación, vamos a revisar algunos smartphones que compiten en especificaciones técnicas con el LG G8x ThinQ. El Huawei P30 Pro (637 €) es una alternativa interesante si quieres un smartphone de Huawei ya que, además de traer los servicios de Google, cuenta con una pantalla OLED de 6,47″ Full HD+, procesador Kirin 980, 8GB de RAM, 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento, cámara trasera cuádruple 40MP+20MP+8MP+ToF, cámara frontal de 32MP y batería de 4.200 mAh con carga inalámbrica directa e inversa. El Samsung Galaxy Note10+ (1.109 €) cuenta con una gran pantalla OLED de 6.8″, procesador Exynos 9825, 12GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento ampliable mediante micro-SD, cámara trasera 12MP + 12MP (teleobjetivo) + 16MP (gran angular), cámara frontal 10MP y batería de 4.300 mAh con carga rápida a 45W. El OnePlus 7T Pro (759 €, cupón 10€ aquí) posee una pantalla de 6.7″, procesador Snapdragon 855+, 8/12GB de RAM, 256GB de almacenamiento, cámara trasera de 48MP + 8MP (teleobjetivo) + 16MP (ultra gran angular), cámara frontal emergente de 16MP y batería de 4.085 mAh. Otro competidor interesante es el Pixel 4 (759 €), que posee una pantalla P-OLED de 5.7″, procesador Snapdragon 855, 6GB de RAM, 64/128 GB de almacenamiento, cámara trasera doble 12MP (gran angular) +16MP (teleobjetivo), cámara frontal de 8MP y batería de 2.800 mAh. También hay una versión de mayor tamaño, el Pixel 4 XL

Conclusiones LG anunció a principios de año dos smartphones de gama alta — el LG G8s ThinQ y el LG V50 ThinQ 5G — y, más recientemente, ha lanzado el LG G8x ThinQ, que toma características prestadas de ambos modelos. El frontal del LG G8x ThinQ está dominado por una gran pantalla FullVision de 6.4″ con una pequeña muesca tipo gota de agua en la parte superior. A diferencia de otros fabricantes, LG no ha curvado la pantalla en los laterales por un motivo estético sino que es completamente plana. Los marcos que rodean la pantalla son relativamente estrechos y guardan simetría, pero hemos visto bordes más finos en otros dispositivos. La parte trasera de cristal sí que está curvada a ambos lados, lo que contribuye a que el teléfono parezca más delgado de lo que es. LG ha hecho un excelente trabajo a la hora de integrar el módulo de cámaras de forma que quede a ras de la superficie sin sobresalir, aunque el grosor total de 8,4 mm. no es de lo más bajos. Como no podía ser de otra forma, el LG G8x ThinQ cuenta con protección IP68 frente al agua y polvo y, además, la compañía presume de que el teléfono ha superado duras pruebas de resistencia militar. La pantalla está protegida por Gorilla Glass 6 y la parte trasera por Gorilla Glass 5. LG ha tardado en incluir un lector de huella dactilar integrado bajo la pantalla pero, por fin, el LG G8x ThinQ cuenta con esta tecnología. En mis pruebas, el lector no siempre ha reconocido la huella dactilar a la primera. El área de reconocimiento es bastante pequeña, por lo que debemos tener cuidado de apoyar bien toda la superficie del dedo. La velocidad de desbloqueo es suficiente, aunque se percibe más lento que un lector tradicional o, por ejemplo, el lector bajo pantalla del OnePlus 7 Pro.

La pantalla del LG G8x ThinQ cuenta con un panel OLED que me ha dejado una buena sensación gracias a su elevada nitidez, su brillo alto y su «infinito» contraste. LG ha incorporado un gran número de modos de color pero, si nos fijamos en el modo Automático que viene activo por defecto, los colores se muestran sobresaturados — lo cual, aunque parezca extraño, es lo que prefieren muchos usuarios — y el color blanco tiende a ser algo azulado. Si cambiamos al modo de color Web, que es el que calibrado para el gamut sRGB estándar, la fidelidad de los colores mejora pero no llega a la precisión de color que encontramos en otros smartphones de gama alta. El LG G8x ThinQ cuenta con modos adicionales de color que prácticamente cubren el 100% de los gamuts Adobe RGB y DCI-P3. Estos gamuts son bastante más amplios que sRGB y denotan la gran amplitud cromática del panel de LG, que es capaz incluso de reproducir contenido HDR. Otro aspecto destacable del panel es la Pantalla Always-On, que permite ver de un solo vistazo la hora/fecha, el nivel de batería y, sobre todo, las notificaciones que tenemos pendientes de leer.

LG comercializa un accesorio llamado LG Dual Screen que aporta una segunda pantalla OLED a la izquierda de la principal. Permite una mejor experiencia multitarea, al poder ejecutar una app en cada pantalla, y también resulta útil para juegos ya que la segunda pantalla puede actuar como un mando controlador. LG ha mejorado este accesorio respecto al del LG V50 ThinQ ya que ahora cuenta con una pantalla secundaria en el exterior que muestra información importante y podemos separar las pantallas cualquier ángulo (antes solo admitía dos posiciones) El inconveniente de este accesorio es que incrementa notablemente el grosor del dispositivo y, al no tener batería propia, consume más rápidamente la del teléfono. LG ha incorporado un hardware potente en el LG G8x ThinQ, ya que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 acompañado por 6GB de RAM LPDDR4. Aunque hay smartphones en el mercado con mucha más memoria RAM, en la práctica por encima de 6 GB no se nota gran diferencia.. A día de hoy, el Snapdragon 855 es el procesador que llevan casi todos los buques insignia de 2019, aunque en unos meses, llegarán los primeros smartphones con Snapdragon 865. En el día a día, el rendimiento del LG G8x ThinQ es excelente, sin parones ni lag a la hora de movernos por la interfaz, utilizar apps complejas o disfrutar de juegos 3D. He probado algunos juegos 3D exigentes como Asphalt 9, Call of Duty o Dead Effect 2 y, en todos ellos, la tasa de FPS es elevada (30 o 60 FPS según las limitaciones del juego) y estable durante todo el tiempo. La compañía ha incorporado 128 GB de almacenamiento de tipo UFS 2.1 que, por suerte, pueden ser ampliados mediante micro-SD hasta 2 TB. LG no ha habilitado la función Adoptable Storage de Android, por lo que no podemos formatear las tarjetas micro-SD como una extensión del almacenamiento interno. La autonomía del LG G8x ThinQ es correcta pero no destaca frente a otros smartphones de gama alta que he probado. El LG G8x ThinQ es compatible con carga rápida Quick Charge 4.0, por lo que conseguirás la mitad de carga en cerca de 45 minutos y la totalidad en algo más de dos horas. No es de lo más rápido que hemos visto. Como otros smartphones de gama alta, el LG G8x ThinQ es compatible con carga inalámbrica.

Uno de los aspectos destacados del LG G8x ThinQ es el sonido ya que no solamente cuenta con altavoces estéreo –uno en la parte inferior junto al conector USB-C y otro en el auricular para el oído — con un sonido potente y equilibrado (1.2W + 1.2W) sino que además mantiene el conector de auriculares. Además, cuenta con sonido envolvente DTS:X 3D, similar a Dolby Atmos. El LG G8x ThinQ cuenta con un Quad DAC Hi-Fi de 32bits que permite disfrutar del sonido en alta fidelidad, aunque tendrás que tener el oído bastante fino para notar la diferencia. Otra de las novedades de este smartphone es la capacidad de grabación de sonidos con una gran cantidad de matices (ASMR). En cuanto al software, el LG G8x ThinQ todavía corre Android 9 Pie, aunque suponemos que en algún momento recibirá Android 10. Por encima, la interfaz LG UX 9.0 ofrece iconos coloridos, múltiples fondos de pantalla y bastantes opciones de personalización, así como como la posibilidad de aplicar temas. LG incorpora un buen número de funcionalidades software útiles como el teclado de altura personalizable, el doble toque en pantalla para encenderla, las opciones durante partidas a juegos para evitar interrupciones, la barra flotante Floating Bar, la automatización de tareas según ubicación o acción, el clonado de apps para configurar dos cuentas, etc. No obstante, echo de menos algunas funcionalidades que incorporan las capas de otros fabricantes, como la posibilidad de proteger el acceso a cualquier app mediante huella (no solo a la Galería y QuickMemo+), un espacio privado alejado de miradas indiscretas o el control total por gestos. LG ha incorporado aplicaciones interesantes para reproducir ficheros multimedia — imágenes, vídeos y música — que pueden conectarse a servidores DLNA de la red local. En el apartado fotográfico, LG no ha incorporado tantas cámaras como algunos de sus rivales ya que únicamente encontramos dos cámaras en la parte de atrás: una lente gran angular estándar y una lente ultra gran angular. Personalmente hubiera preferido una cámara teleobjetivo ya que esta resulta más apropiada para tomar retratos pero es cuestión de preferencias personales.