Los nuevos plegables de Samsung no tienen Pantalla de Privacidad: hay una buena razón para ello

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Cuando Samsung presentó Privacy Display junto al Galaxy S26 Ultra, parecía lógico imaginar que esta tecnología acabaría llegando rápidamente a sus teléfonos más avanzados. Los plegables Galaxy Z son dispositivos pensados para trabajar, consultar documentos y utilizar varias aplicaciones a la vez, por lo que una pantalla capaz de ocultar el contenido a las personas situadas alrededor encajaría perfectamente en su propuesta.

Sin embargo, ninguno de los nuevos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora esta función. Privacy Display continúa siendo una característica exclusiva del Galaxy S26 Ultra, a pesar de que los nuevos plegables cuestan tanto o incluso más que el buque insignia convencional de Samsung.

La ausencia puede resultar decepcionante, especialmente en el Galaxy Z Fold8 Ultra. Su enorme pantalla interior permite trabajar con hojas de cálculo, correos electrónicos, documentos, mensajes y aplicaciones bancarias, pero también facilita que otras personas puedan ver la información desde un lateral.

Aun así, hay una explicación bastante razonable. Incorporar la Pantalla de Privacidad a un panel flexible habría elevado todavía más el coste de fabricación y reparación de unos dispositivos que ya se encuentran entre los smartphones más caros y complejos del mercado.

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Cómo funciona la Pantalla de Privacidad del Galaxy S26 Ultra

Privacy Display no es simplemente un ajuste de software que reduce el brillo o aplica un filtro oscuro sobre la imagen. Samsung integra en el panel una tecnología denominada Flex Magic Pixel, capaz de controlar la dirección en la que se emite la luz para reducir la visibilidad cuando la pantalla se observa desde un lateral.

Cuando el usuario mira el teléfono de frente, el contenido continúa siendo visible con normalidad. Sin embargo, una persona situada a un lado percibe una imagen mucho más oscura y difícil de interpretar, un efecto similar al de los protectores de privacidad, pero integrado directamente en la pantalla.

Samsung permite activar esta protección de forma permanente o únicamente cuando resulta necesaria. El Galaxy S26 Ultra puede aplicarla automáticamente al abrir determinadas aplicaciones, introducir un PIN, escribir una contraseña o recibir una notificación emergente.

La función tiene especial sentido en el transporte público, una cafetería, un aeropuerto o cualquier entorno en el que haya personas cerca. No ofrece una privacidad absoluta y puede alterar ligeramente el brillo o los colores, pero dificulta considerablemente las miradas indiscretas desde los ángulos laterales.

Por qué sería especialmente útil en un Galaxy Z Fold

El Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Fold8 Ultra están diseñados para realizar tareas que normalmente asociamos a una tableta. Al abrirlos, el usuario dispone de una superficie mucho mayor para visualizar varias aplicaciones, editar documentos o responder mensajes de trabajo.

Esa amplitud también tiene una desventaja evidente: cuanto mayor es la pantalla, más fácil resulta que otra persona vea lo que estamos haciendo. Una conversación privada o una cifra confidencial llama mucho más la atención en un panel plegable abierto que en la pantalla relativamente estrecha de un teléfono convencional.

La situación puede ser especialmente delicada cuando se utiliza la multitarea. El propietario del teléfono puede estar escribiendo un correo en una parte de la pantalla mientras mantiene abierto un documento, una aplicación de mensajería o información financiera en la otra.

Samsung insiste en que los Fold8 protegen los datos mediante Knox Vault, KEEP y controles que permiten elegir si Galaxy AI procesa la información localmente o en la nube. Sin embargo, esas defensas digitales no evitan que una persona sentada al lado pueda leer físicamente el contenido de la pantalla.

Privacy Display encarece considerablemente el panel

Una información publicada recientemente asegura que fabricar un panel OLED con Privacy Display cuesta alrededor de un 10% más que producir una pantalla OLED convencional equivalente. Samsung no ha confirmado públicamente esa cifra, por lo que debe tomarse como una estimación de la cadena de suministro y no como un dato oficial.

Un incremento del 10% puede parecer asumible en un teléfono tradicional, pero la situación cambia cuando hablamos de pantallas flexibles. Los paneles plegables ya son mucho más caros de producir, ensamblar y sustituir debido a sus múltiples capas, el cristal ultrafino, la bisagra y los materiales que permiten doblarlos miles de veces.

Como referencia, el panel interior de reemplazo del Galaxy Z Fold7 llegó a aparecer en Europa con un precio de 761 euros, antes de añadir mano de obra y otros posibles costes de reparación. El precio de una pieza de recambio no equivale al coste de fabricación, pero permite hacerse una idea de la complejidad y el valor del componente.

Si trasladamos de manera meramente orientativa ese 10%, la Pantalla de Privacidad podría añadir varias decenas de euros al coste del panel de un Galaxy Z Fold8 Ultra. El impacto final sobre el precio de venta podría ser aún mayor una vez añadidos los costes de ensamblaje, distribución, impuestos y margen comercial.

El Galaxy Z Fold8 Ultra ya ha subido de precio

El Galaxy Z Fold8 Ultra parte de 2.199 euros, unos 90 euros más que su predecesor, con disponibilidad general prevista para el 7 de agosto de 2026.

Añadir otra tecnología costosa al panel podría haber obligado a Samsung a incrementar todavía más el precio. La compañía tendría que asumir parte del sobrecoste, reducir su margen o trasladarlo directamente a unos compradores que ya deben pagar una cantidad muy elevada por el dispositivo.

El problema no se limita al precio inicial. Una pantalla plegable con Privacy Display también sería previsiblemente más cara de reemplazar en caso de caída, golpe o avería, aumentando la importancia de contratar Samsung Care+ o algún seguro equivalente.

Samsung también ha introducido otras mejoras complejas en sus nuevos plegables, como los materiales Flex Titanium utilizados para reducir el pliegue y reforzar la estructura del panel. La compañía probablemente ha preferido concentrarse en mejorar la durabilidad, el grosor y la calidad visual antes de añadir una tecnología que elevaría aún más los costes.

La Pantalla de Privacidad puede ser más difícil de adaptar a un plegable

Flex Magic Pixel controla la salida de luz del panel para modificar sus ángulos de visión. Integrar este sistema en una pantalla rígida ya requiere una estructura específica, pero hacerlo en un panel que se dobla plantea desafíos adicionales relacionados con el grosor, la flexibilidad y la resistencia.

Una pantalla plegable está formada por distintas capas que deben doblarse de manera coordinada sin separarse ni degradarse. Añadir nuevos elementos ópticos podría alterar la flexibilidad del conjunto o aumentar el grosor justo cuando Samsung intenta fabricar dispositivos cada vez más delgados.

También habría que comprobar cómo se comporta la privacidad en torno al pliegue central. La luz no se refleja exactamente igual en una superficie completamente plana que en una pantalla curva o parcialmente doblada, lo que podría crear variaciones visibles en el efecto.

Samsung no ha explicado oficialmente que estos obstáculos sean la causa de la ausencia, por lo que se trata de una deducción técnica razonable. La combinación del sobrecoste, la complejidad del panel y el esfuerzo por reducir el grosor ayuda a entender por qué la compañía no ha intentado introducir todas las novedades al mismo tiempo.

El Galaxy Z Flip8 tampoco sería el candidato más sencillo

En el Galaxy Z Flip8, Privacy Display podría proteger mensajes, fotografías o aplicaciones cuando el teléfono está abierto. Sin embargo, la propuesta de valor resulta algo menos evidente que en los Fold, ya que la pantalla principal tiene un tamaño similar al de un smartphone convencional.

La tecnología también tendría que incorporarse a un panel flexible relativamente compacto y sometido a un pliegue mucho más pronunciado. El coste añadido podría resultar difícil de justificar en un modelo que Samsung necesita mantener por debajo del precio de sus Fold más avanzados.

Además, buena parte de las interacciones rápidas del Flip8 pueden realizarse desde la pantalla exterior. Samsung tendría que decidir si aplica la protección únicamente al panel interior o también a la pantalla de cubierta, complicando todavía más el diseño y la estructura de costes.

Por estas razones, resulta comprensible que la compañía haya comenzado por el Galaxy S26 Ultra. Se trata de un dispositivo premium, con pantalla rígida y un volumen de producción suficientemente alto como para probar la respuesta del mercado antes de extender la tecnología a formatos más complejos.

Samsung no debería apresurarse a introducirla

Privacy Display es una función interesante y diferenciadora, pero no necesariamente debe incorporarse de inmediato a todos los teléfonos premium de Samsung. En los plegables, la durabilidad, el peso, el grosor y el precio siguen siendo preocupaciones más importantes para una gran parte de los compradores.

La compañía ha conseguido que el Galaxy Z Fold8 sea más ligero y práctico, mientras que el Fold8 Ultra apuesta por un panel avanzado, mejores cámaras y una batería de mayor capacidad. Introducir la Pantalla de Privacidad a costa de aumentar el grosor o encarecer notablemente el dispositivo podría haber sido contraproducente.

La decisión más sensata puede ser esperar hasta que Samsung Display consiga fabricar estos paneles con mayor eficiencia. Una reducción del coste y del número de capas permitiría integrar la tecnología sin disparar el precio ni comprometer la resistencia del conjunto.

El escenario ideal sería que Privacy Display llegase a los plegables cuando pudiera considerarse una mejora natural, no un lujo que obliga a pagar otros 100 euros o que convierte una posible reparación en una factura todavía más difícil de asumir.

Una ausencia decepcionante, pero fácil de comprender

Resulta difícil negar que Privacy Display encajaría especialmente bien en un Galaxy Z Fold. Quienes utilizan estos dispositivos para trabajar en lugares públicos agradecerían poder ocultar correos, documentos o conversaciones de las personas que se encuentran a su alrededor.

Sin embargo, los plegables de Samsung ya se mueven en una franja de precios que pone a prueba el límite de muchos compradores. Añadir una pantalla todavía más cara habría hecho que el Galaxy Z Fold8 Ultra se alejase aún más del público general.

La tecnología tampoco parece completamente madura para este formato. Antes de incorporarla, Samsung debe garantizar que no empeore el grosor, el pliegue, el brillo, la durabilidad o el coste de reparación de la pantalla flexible.

Por tanto, la ausencia de Privacy Display no parece una omisión inexplicable, sino una decisión pragmática. Puede que los Galaxy Z9 o una generación posterior terminen incorporándola, pero esperar hasta que su fabricación sea más barata y fiable probablemente beneficiará tanto a Samsung como a los compradores.