Samsung presenta Flex Titanium: así cambiarán las pantallas de los próximos Galaxy plegables

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Samsung lleva años intentando que los móviles plegables dejen de percibirse como dispositivos delicados o experimentales. Su siguiente paso para conseguirlo se llama Flex Titanium, una nueva tecnología de pantalla que combina distintos componentes de titanio para mejorar la resistencia, reducir el grosor y hacer menos visible el pliegue central.

La compañía estrenará esta solución en su próxima generación de dispositivos plegables Galaxy, cuyos detalles se conocerán durante el evento Galaxy Unpacked. Aunque Samsung todavía no ha confirmado qué modelos concretos la incorporarán, todo apunta a que será una de las novedades más relevantes de sus próximos Galaxy Z, según las filtraciones.

Samsung quiere resolver los principales problemas de los móviles plegables

Los teléfonos plegables han avanzado considerablemente durante los últimos años, pero todavía arrastran algunas limitaciones que resultan evidentes para muchos compradores. La marca del pliegue, el grosor del dispositivo y las dudas sobre su durabilidad continúan siendo algunos de los aspectos que más condicionan la experiencia.

Con Flex Titanium, Samsung pretende atacar esos tres problemas de manera simultánea. La nueva estructura busca ofrecer una pantalla más resistente y estable cuando está abierta, sin renunciar a la flexibilidad necesaria para soportar miles de aperturas y cierres durante su vida útil.

Flex Titanium no surge de un desarrollo aislado, sino de la experiencia acumulada por Samsung desde el lanzamiento de sus primeros dispositivos plegables. La compañía asegura haber utilizado las opiniones de los usuarios de siete generaciones de smartphones Galaxy Z para identificar los puntos que requerían una mejora más profunda.

Entre las peticiones más habituales se encuentra disponer de una superficie visual amplia e inmersiva, pero con un pliegue menos perceptible. Al mismo tiempo, los usuarios no quieren que esa mejora implique sacrificar la resistencia, la autonomía o la facilidad para transportar el teléfono.

El titanio se convierte en el protagonista de la pantalla

La principal novedad de Flex Titanium está en la utilización del titanio dentro de la estructura interna del panel. Samsung ha integrado este material mediante una película de aleación de titanio y una placa de titanio, dos elementos que cumplen funciones diferentes pero complementarias.

El objetivo es encontrar un equilibrio complicado: la pantalla debe resistir golpes y presiones externas, doblarse repetidamente sin sufrir daños y ocupar el menor espacio posible. Según Samsung, el titanio permite avanzar en esas tres direcciones sin convertir la pantalla en un componente excesivamente rígido.

Samsung Galaxy Z Fold7

Por qué Samsung ha elegido el titanio

El titanio es conocido por ofrecer una elevada resistencia mecánica sin alcanzar el peso de otros metales utilizados en aplicaciones industriales. Se emplea en sectores especialmente exigentes y ha llegado a formar parte de elementos como antenas de satélite o componentes de vehículos destinados a explorar Marte.

Sin embargo, trasladar esas propiedades a un móvil plegable no resulta sencillo. La rigidez natural del titanio puede convertirse en un inconveniente dentro de una pantalla que debe flexionarse continuamente, por lo que Samsung ha tenido que modificar tanto el material como su forma de integración.

Una película de titanio situada bajo el panel OLED

El primero de los nuevos componentes es una película de aleación de titanio colocada inmediatamente por debajo del panel OLED. Esta capa actúa como refuerzo interno y sustituye a las películas de polímero utilizadas tradicionalmente en algunas estructuras de pantalla plegable.

Samsung afirma que esta película ofrece una rigidez mecánica hasta 20 veces superior a la de una solución convencional basada en polímeros. La pantalla puede así conservar mejor su forma cuando se encuentra desplegada y resistir con mayor eficacia determinadas presiones o impactos.

Un grosor equivalente a una fracción de un cabello

El aumento de la resistencia no implica necesariamente que el panel tenga que ser más grueso. Mediante un proceso de laminado de alta precisión, Samsung ha conseguido que la película de aleación de titanio mantenga unas dimensiones extremadamente reducidas.

Según la compañía, su grosor es aproximadamente un tercio del diámetro medio de un cabello humano. Esta reducción permite reforzar el panel sin ocupar demasiado espacio en el interior del dispositivo, algo fundamental para fabricar móviles plegables más finos.

Una placa de titanio sostiene todo el módulo de pantalla

Por debajo de la película se encuentra el segundo elemento clave de Flex Titanium: una placa de titanio que sirve de base para el módulo de pantalla. Su función consiste en aportar soporte estructural cuando el teléfono está abierto, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de doblarse.

Esta placa no es completamente uniforme, ya que incorpora un sistema de microperforaciones en la zona de plegado. El diseño permite controlar la flexión del metal y repartir mejor las tensiones generadas cada vez que el usuario abre o cierra el dispositivo.

Microperforaciones para combinar resistencia y flexibilidad

Uno de los grandes retos del proyecto era evitar que una pieza metálica tan resistente dificultara el movimiento natural de la pantalla. Para resolverlo, Samsung Display ha introducido perforaciones microscópicas alrededor del área en la que se produce el pliegue.

Estas aberturas proporcionan a la placa el margen necesario para deformarse de manera controlada. El panel puede doblarse sin perder el soporte que necesita cuando permanece completamente desplegado, reduciendo el riesgo de que aparezcan zonas inestables o demasiado flexibles.

Samsung elimina los espacios de aire bajo la pantalla

La placa de titanio emplea además una técnica especial de procesamiento de orificios para mejorar su unión con el adhesivo y el resto del módulo. Con este método, Samsung busca eliminar pequeños espacios de aire que podrían existir entre las distintas capas de la pantalla.

El resultado debería ser una estructura más compacta y homogénea. Una unión más firme permite que la pantalla se apoye de manera estable sobre toda su superficie, algo que puede notarse especialmente al escribir, jugar o ejercer presión sobre el panel desplegado.

El pliegue central debería ser menos visible

Aunque Samsung no ha detallado cuánto se reducirá la profundidad del pliegue, Flex Titanium ha sido diseñada específicamente para que esa zona resulte menos perceptible. La combinación de capas más rígidas, una base estable y un plegado controlado debería suavizar la deformación central.

Esto no significa necesariamente que la marca desaparezca por completo. Sin embargo, Samsung promete una superficie visual más continua e inmersiva, tanto al observar la pantalla frontalmente como al deslizar el dedo sobre la zona de la bisagra.

Una pantalla más estable cuando el teléfono está abierto

La estabilidad del panel es especialmente importante en los plegables de tipo libro, que ofrecen una superficie similar a la de una pequeña tablet. En estos dispositivos, una base demasiado flexible puede transmitir una sensación de fragilidad al tocar la pantalla.

Gracias a la nueva placa de titanio, Samsung espera que el panel mantenga una mayor firmeza durante el uso. La pantalla debería responder de forma más uniforme en toda su extensión, incluso al utilizar un teclado virtual, editar documentos o interactuar con aplicaciones que requieren pulsaciones continuas.

La resistencia no será la única mejora

Flex Titanium también incorpora cambios relacionados con la calidad de imagen. Samsung ha desarrollado una nueva arquitectura de pantalla de alta resolución acompañada de materiales orgánicos de última generación para el panel OLED.

La compañía asegura que estas mejoras permitirán mostrar imágenes más vivas y detalladas. Al mismo tiempo, los nuevos materiales están diseñados para elevar la eficiencia luminosa, de manera que el panel necesite menos energía para ofrecer un determinado nivel de brillo.

Menor consumo energético para mejorar la autonomía

La pantalla suele ser uno de los componentes que más energía consume en un smartphone, especialmente cuando hablamos de paneles interiores de gran tamaño. Cualquier mejora en su eficiencia puede tener un impacto apreciable en la duración de la batería.

Samsung sostiene que la combinación de la nueva estructura y los materiales orgánicos permitirá reducir el consumo general del panel. Esto podría traducirse en una mayor autonomía o en la posibilidad de fabricar dispositivos más delgados sin que el tamaño de la batería se convierta en una limitación excesiva.

Flex Titanium podría permitir plegables más delgados

El reducido grosor de la película de aleación de titanio deja más espacio disponible dentro del dispositivo. Los fabricantes pueden utilizar ese margen para adelgazar el cuerpo del teléfono, instalar otros componentes o aumentar la capacidad de la batería.

Samsung no ha ofrecido cifras sobre el grosor de sus futuros plegables, pero la nueva tecnología parece pensada para continuar la carrera por fabricar modelos cada vez más finos. El reto será reducir las dimensiones sin comprometer la resistencia estructural, especialmente alrededor de la bisagra.

La evolución de una apuesta que comenzó con las pantallas AMOLED

Samsung recuerda que su experiencia en pantallas móviles se remonta mucho más allá de sus primeros teléfonos plegables. La compañía comenzó a extender el uso de paneles AMOLED en dispositivos comerciales en 2007 y, posteriormente, fue adaptando esta tecnología a superficies curvas y flexibles.

Flex Titanium representa un paso más dentro de esa evolución. La innovación ya no se concentra únicamente en la calidad del panel OLED, sino también en las capas estructurales, los adhesivos y los materiales que permiten plegar la pantalla sin dañarla.

Samsung sigue apostando por la categoría de plegables

Mientras otros fabricantes han reducido o replanteado su presencia en este segmento, Samsung continúa considerando los plegables como una parte estratégica de su catálogo. La empresa busca diferenciar estos dispositivos no solo mediante el diseño, sino también con tecnologías de pantalla difíciles de replicar.

La llegada de Flex Titanium podría marcar uno de los mayores cambios internos de la familia durante los últimos años.

Samsung Galaxy Z Flip8, Fold8 Ultra y Fold8 filtrados

La experiencia de uso será el verdadero examen

Las cifras de laboratorio permiten hacerse una idea del potencial de Flex Titanium, pero la mejora tendrá que demostrarse en situaciones cotidianas. La visibilidad del pliegue puede variar según el ángulo de visión, la iluminación ambiental y el color del contenido mostrado.

También será importante comprobar cómo envejece la pantalla después de meses o años de uso. La durabilidad real dependerá del comportamiento conjunto del panel, la placa, la película, los adhesivos y la bisagra, no únicamente de la resistencia del titanio.

Flex Titanium debutará en los próximos Galaxy plegables

Samsung ha confirmado que la tecnología llegará con su siguiente generación de dispositivos plegables Galaxy. La empresa no ha indicado oficialmente los nombres de los terminales, aunque sería razonable esperar su presencia en los sucesores de las familias Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip.

Tampoco está claro si ambos formatos utilizarán exactamente la misma estructura o si Flex Titanium se reservará inicialmente para el modelo más avanzado. Samsung revelará los detalles definitivos durante su próximo Galaxy Unpacked, junto con las especificaciones y características de los nuevos dispositivos.

Un avance prometedor que deberá demostrar su impacto real

Sobre el papel, Flex Titanium aborda varios de los obstáculos que todavía frenan la adopción masiva de los móviles plegables. Una pantalla más fina, resistente, eficiente y con un pliegue menos visible puede mejorar considerablemente la percepción de este tipo de productos.

Ahora queda por conocer cuánto se notarán esas mejoras y si afectarán al precio final de los nuevos Galaxy. La clave estará en comprobar si Samsung consigue convertir la innovación interna en una experiencia claramente perceptible para el usuario, y no solo en una lista de especificaciones técnicas.