Samsung aclara qué funciones de Galaxy AI seguirán siendo gratuitas

Samsung ha actualizado de forma discreta su política sobre Galaxy AI, y el cambio apunta claramente a un futuro con suscripciones de pago para parte de sus funciones de inteligencia artificial.

Aunque la compañía no lo ha anunciado a bombo y platillo, el nuevo texto legal deja poco margen a la interpretación y aclara, por fin, una de las mayores dudas de los usuarios en los últimos meses.

Galaxy AI: De gran reclamo a posible servicio de pago

Desde su estreno junto a la serie Samsung Galaxy S24 en 2024, Galaxy AI se ha convertido en uno de los principales argumentos de venta de los móviles de Samsung. Sin embargo, desde el primer momento existió cierta incertidumbre sobre cuánto tiempo se mantendrían estas funciones gratuitas.

En julio de 2025, Samsung confirmó que las funciones de IA que se ejecutan directamente en el dispositivo seguirían siendo gratuitas. Aun así, el propio texto legal de su web indicaba que “las funciones Galaxy AI de Samsung son gratuitas hasta 2025”, una frase que ya dejaba entrever un posible límite temporal.

Una actualización silenciosa que despeja las dudas

La confusión ha terminado tras una reciente actualización de la política de Galaxy AI, detectada por el conocido filtrador IceUniverse en X. En ella, Samsung redefine claramente su estrategia: no todas las funciones de Galaxy AI seguirán siendo gratuitas.

A partir de ahora, la compañía divide sus funciones de inteligencia artificial en dos grandes grupos. Por un lado, las funciones “básicas”, que seguirán incluidas sin coste adicional. Por otro, las funciones avanzadas y los nuevos servicios que Samsung lance en el futuro, que pasarán a ofrecerse mediante suscripción.

Qué funciones de Galaxy AI seguirán siendo gratuitas

Para aportar transparencia, Samsung ha detallado qué considera funciones básicas dentro del apartado “Advanced Intelligence” de sus nuevos términos y condiciones. Esta lista incluye un conjunto bastante amplio de herramientas que, al menos por ahora, no requerirán ningún pago adicional:

Borrador de audio

Bixby

Asistencia de navegación

Asistencia en llamadas

Asistencia de dibujo

Asistencia de salud

Intérprete

Asistencia para notas

Now Brief

Ambiente fotográfico

Asistencia fotográfica

Asistencia de transcripción

Asistencia de escritura

Se trata de un paquete de funciones considerable, que cubre desde asistencia en llamadas y escritura hasta edición de fotos, transcripción y traducción en tiempo real. Samsung recalca que estas seguirán siendo gratuitas en el futuro previsible.

La letra pequeña: atención a la IA de terceros

Eso sí, la nueva política también introduce un matiz importante. Las funciones de Galaxy AI que dependan de servicios de terceros podrán estar sujetas a condiciones distintas, lo que abre la puerta a posibles cambios en su disponibilidad o coste según el proveedor implicado.

El verdadero cambio llega con lo que Samsung denomina funciones “mejoradas” o nuevas experiencias de Galaxy AI. Estas ya no formarán parte del paquete gratuito y requerirán una suscripción, cuyo precio todavía no ha sido revelado.

Este movimiento deja claro que Samsung ya no considera Galaxy AI como un beneficio permanente incluido con el hardware premium. A partir de ahora, la inteligencia artificial más avanzada tendrá un coste adicional.