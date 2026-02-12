Apple agota el stock del iPhone 16e: el nuevo iPhone 17e es inminente

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple parece estar preparando un nuevo ciclo de lanzamientos, y los indicios ya se reflejan en sus tiendas. Diversas fuentes apuntan a que el inventario minorista del iPhone 16e y del iPad Air se ha reducido de forma drástica, una situación que suele anticipar la llegada de nuevas generaciones de producto.

Según información compartida por Mark Gurman, periodista especializado en Apple, las existencias del iPhone 16e se habrían “secado prácticamente”, mientras que el iPad Air también estaría experimentando problemas de disponibilidad en el canal retail.

Este tipo de movimientos no resulta extraño en la estrategia de Apple. Históricamente, la compañía ajusta la producción y distribución semanas antes de presentar nuevas versiones, evitando acumulación de inventario de modelos salientes.

iPhone 17e: lanzamiento inminente y cuatro novedades clave

Todo apunta a que el sucesor del iPhone 16e está a la vuelta de la esquina. El iPhone 17e podría anunciarse en cuestión de semanas y llegaría con mejoras internas relevantes, manteniendo intacta la filosofía del modelo “e”: equilibrio entre precio y rendimiento.

Entre las novedades más destacadas se mencionan:

Chip A19

Compatibilidad con MagSafe

Nuevo módem celular C1X diseñado por Apple

Chip N1 para Bluetooth, Wi-Fi y conectividad Thread

El salto al A19 supondría una evolución importante en potencia y eficiencia energética, mientras que MagSafe reforzaría el ecosistema de accesorios magnéticos, algo muy demandado por los usuarios de esta gama.

El papel del módem C1X y el chip N1

Uno de los cambios más interesantes sería la adopción del módem C1X, parte del plan de Apple para reducir su dependencia de proveedores externos en componentes estratégicos.

Por su parte, el chip N1 gestionaría Bluetooth, Wi-Fi y Thread, unificando múltiples radios bajo una arquitectura propia, lo que podría traducirse en:

Mejor eficiencia energética

Conectividad más estable

Optimización dentro del ecosistema Apple

Precio del iPhone 17e: continuidad en la estrategia

El dispositivo mantendría un precio inicial de 599 dólares, replicando el posicionamiento del iPhone 16e.

Este detalle es clave: Apple reforzaría su propuesta de valor sin incrementar la barrera de entrada, algo especialmente relevante en un contexto donde los precios de smartphones premium siguen al alza.

Nuevo iPad 12: actualización centrada en el chip

Además del iPhone, Apple estaría preparando la duodécima generación del iPad de entrada.

Las filtraciones sugieren que no habría cambios de diseño ni mejoras radicales en pantalla o construcción. La principal novedad sería la incorporación del chip A18.

Este enfoque responde a una tendencia clara:

Mantener costes bajo control

Ofrecer mayor longevidad del dispositivo

Mejorar rendimiento en tareas cotidianas y educativas

iPad Air de octava generación: salto al chip M4

El iPad Air también recibiría una actualización interna, adoptando el chip M4.

Aunque no se esperan rediseños ni cambios visuales importantes, el salto al M4 podría implicar:

Mayor potencia gráfica

Mejor rendimiento en multitarea

Mejores capacidades para apps creativas y profesionales

En la práctica, Apple reforzaría la posición del iPad Air como opción intermedia entre el iPad básico y el iPad Pro.