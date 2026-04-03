Ni en el espacio te libras de Outlook: Los astronautas de Artemis II sufren problemas informáticos

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La exploración espacial suele estar asociada a tecnología de vanguardia, precisión extrema y sistemas capaces de funcionar en condiciones límite. Sin embargo, la realidad es que, incluso a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, hay problemas que siguen siendo sorprendentemente familiares.

La tripulación de la misión Artemis II lo ha comprobado de primera mano tras enfrentarse a un fallo con Microsoft Outlook… sí, exactamente el mismo tipo de problema que muchos usuarios sufren a diario en la oficina.

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Mientras millones de personas seguían en directo la retransmisión de la NASA, todo parecía ir según lo previsto en esta histórica misión lunar. Sin embargo, en medio de la rutina operativa, surgió un contratiempo inesperado: la herramienta del correo electrónico dejó de funcionar como se esperaba.

Un fallo de Outlook en pleno espacio

El incidente fue detectado por usuarios que seguían el streaming en directo. En concreto, una usuaria de la red social Bluesky compartió un fragmento en el que se podía ver a la tripulación solicitando ayuda para resolver un problema técnico con el correo.

El comandante Reid Wiseman se encontró con una situación tan absurda como común: tenía abiertas dos instancias diferentes de Microsoft Outlook en su dispositivo, lo que generó conflictos en el uso normal del sistema. El equipo estaba utilizando un Microsoft Surface Pro como parte de su sistema informático a bordo.

Aunque pueda parecer un detalle menor, en un entorno como el espacio cualquier incidencia técnica requiere atención inmediata. Lo que en la Tierra sería un simple reinicio o cierre de aplicaciones, allí implica coordinación con el centro de control y protocolos mucho más estrictos.

right now the astronauts are calling houston because the computer on the spaceship is running two instances of microsoft outlook and they can’t figure out why. nasa is about to remote into the computer [image or embed] — niki grayson (@nikigrayson.com) 2 de abril de 2026 a las 8:06

Control desde Houston: soporte técnico interplanetario

Ante la imposibilidad de resolver el problema de forma autónoma, la tripulación tuvo que recurrir al centro de control en Houston. Desde allí, los técnicos de la NASA tomaron el control remoto del dispositivo para diagnosticar y solucionar el fallo.

El proceso no fue inmediato. Según lo visto en la retransmisión, la resolución del problema llevó aproximadamente una hora, durante la cual el equipo en Tierra accedió al sistema, corrigió la incidencia y devolvió el control a los astronautas.

Este tipo de intervención pone de manifiesto hasta qué punto la exploración espacial depende no solo del hardware, sino también del software cotidiano que todos usamos. Y también demuestra que, en esencia, los problemas tecnológicos no entienden de gravedad cero.

No fue el único incidente a bordo

El problema con Outlook no ha sido el único contratiempo en los primeros compases de la misión. La tripulación también tuvo que lidiar con un fallo en el sistema sanitario de la nave, concretamente en el baño, cuando aún se encontraban en órbita terrestre.

Aunque este tipo de incidencias forman parte de cualquier misión espacial y están contempladas en los protocolos, sirven para recordar que incluso los sistemas más avanzados pueden fallar en los momentos menos oportunos.