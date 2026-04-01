AliExpress activa Choice Day x Alma Aventurera en España: Todos los códigos de descuento del 1 al 7 de abril

AliExpress ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña Choice Day x Alma Aventurera, una promoción dirigida al mercado español que estará activa desde el 1 de abril de 2026 a las 00:00 hasta el 7 de abril de 2026 a las 23:59:59.

Durante esos días, los compradores podrán beneficiarse de una batería de cupones escalonados que ofrecen descuentos directos según el importe mínimo del pedido.

La promoción está centrada en productos identificados con el sello Alma Aventurera, por lo que no basta con añadir cualquier artículo al carrito: para que el código funcione, el producto debe formar parte de la selección promocional.

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Todos los códigos de descuento de AliExpress para Choice Day x Alma Aventurera

Estos son los códigos promocionales confirmados para España durante esta campaña de AliExpress:

Código Descuento Compra mínima ESCD02 2 € 15 € ESCD04 4 € 29 € ESCD07 7 € 49 € ESCD09 9 € 69 € ESCD13 13 € 99 € ESCD20 20 € 159 € ESCD25 25 € 209 € ESCD40 40 € 329 € ESCD55 55 € 459 €

Fechas, condiciones y restricciones de la promoción

La campaña está disponible exclusivamente para pedidos enviados a España, y los cupones solo se podrán canjear dentro de la ventana promocional comprendida entre el 1 y el 7 de abril de 2026.

AliExpress también deja claras varias limitaciones importantes. En primer lugar, los códigos no son válidos para productos virtuales. En segundo lugar, no se pueden combinar con otras promociones, por lo que el usuario tendrá que comprobar en caja qué descuento le resulta más conveniente.

Y, por último, los cupones solo se aplican a productos con el sello Alma Aventurera.

Producto con el sello Alma Aventurera

Nuestra selección de productos de la campaña Alma Aventurera

A continuación, recopilamos algunos de los artículos más interesantes de la promoción para que puedas localizar rápidamente las mejores ofertas tecnológicas y acceder directamente a su ficha de compra en AliExpress.

Como siempre en este tipo de campañas, conviene revisar bien si el producto elegido lleva el sello de la promoción antes de finalizar la compra, ya que los cupones de Choice Day x Alma Aventurera solo se aplican a los artículos adheridos a la acción. Además, merece la pena jugar con el carrito para acercarse al umbral mínimo de cada código y exprimir al máximo el descuento disponible.

Cómo aprovechar mejor estos cupones de AliExpress

La mejor forma de exprimir esta promoción pasa por ajustar el carrito al umbral exacto de cada cupón. Por ejemplo, si una compra se queda cerca de 29 €, puede ser más rentable añadir un pequeño accesorio para desbloquear el código ESCD04 y obtener 4 € de rebaja. Lo mismo ocurre en los escalones superiores, donde conviene revisar si merece la pena subir ligeramente el importe para activar descuentos mayores. Los propios códigos muestran una progresión bastante clara en ese sentido.

También es recomendable comprobar que el artículo incluya el distintivo de la promoción antes de finalizar la compra. Esa verificación puede evitar la típica frustración de introducir el código y descubrir que el sistema no lo acepta porque el producto no pertenece a la selección Alma Aventurera o porque ya está ligado a otra promoción incompatible.

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