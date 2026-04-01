AliExpress activa Choice Day x Alma Aventurera en España: Todos los códigos de descuento del 1 al 7 de abril
AliExpress ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña Choice Day x Alma Aventurera, una promoción dirigida al mercado español que estará activa desde el 1 de abril de 2026 a las 00:00 hasta el 7 de abril de 2026 a las 23:59:59.
Durante esos días, los compradores podrán beneficiarse de una batería de cupones escalonados que ofrecen descuentos directos según el importe mínimo del pedido.
La promoción está centrada en productos identificados con el sello Alma Aventurera, por lo que no basta con añadir cualquier artículo al carrito: para que el código funcione, el producto debe formar parte de la selección promocional.
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Todos los códigos de descuento de AliExpress para Choice Day x Alma Aventurera
Estos son los códigos promocionales confirmados para España durante esta campaña de AliExpress:
|Código
|Descuento
|Compra mínima
|ESCD02
|2 €
|15 €
|ESCD04
|4 €
|29 €
|ESCD07
|7 €
|49 €
|ESCD09
|9 €
|69 €
|ESCD13
|13 €
|99 €
|ESCD20
|20 €
|159 €
|ESCD25
|25 €
|209 €
|ESCD40
|40 €
|329 €
|ESCD55
|55 €
|459 €
Fechas, condiciones y restricciones de la promoción
La campaña está disponible exclusivamente para pedidos enviados a España, y los cupones solo se podrán canjear dentro de la ventana promocional comprendida entre el 1 y el 7 de abril de 2026.
AliExpress también deja claras varias limitaciones importantes. En primer lugar, los códigos no son válidos para productos virtuales. En segundo lugar, no se pueden combinar con otras promociones, por lo que el usuario tendrá que comprobar en caja qué descuento le resulta más conveniente.
Y, por último, los cupones solo se aplican a productos con el sello Alma Aventurera.
Producto con el sello Alma Aventurera
Nuestra selección de productos de la campaña Alma Aventurera
A continuación, recopilamos algunos de los artículos más interesantes de la promoción para que puedas localizar rápidamente las mejores ofertas tecnológicas y acceder directamente a su ficha de compra en AliExpress.
|Imagen
|Producto
|Categoría
|Precio
|Lo más interesante
|Enlace de compra
|Xiaomi TV Box S 3rd Gen
|Streaming / TV
|207,00 €
|Reproductor multimedia 4K con Google TV, Dolby Vision, HDR10+ y Google Assistant.
|Comprar en AliExpress
|Ayn Odin 2 Portal / 3
|Consola portátil
|218,17 €
|Consola portátil con pantalla de 7 pulgadas, WiFi, Bluetooth y enfoque claro en emulación y juego retro.
|Comprar en AliExpress
|HONOR Pad 10
|Tablet
|324,72 €
|Tablet con pantalla de 12,1 pulgadas a 120 Hz, resolución 2.5K y Snapdragon 7 Gen 3.
|Comprar en AliExpress
|Xiaomi Pad 7 Pro
|Tablet
|237,17 €
|Modelo con Snapdragon 8s Gen 3, batería de 8.850 mAh y planteamiento muy sólido para productividad y multimedia.
|Comprar en AliExpress
|realme 14 5G
|Smartphone
|260,47 €
|Smartphone 5G con Snapdragon 6 Gen 4, AMOLED de 120 Hz, batería de 6.000 mAh y cámara de 50 MP con OIS.
|Comprar en AliExpress
|KTC H32S17
|Monitor gaming
|245,74 €
|Monitor curvo de 32 pulgadas con resolución QHD, tasa de refresco de 170 Hz y cobertura del 99 % sRGB.
|Comprar en AliExpress
|GMKtec G3 Mini PC
|Mini PC
|223,85 €
|Mini PC con Intel N100, Windows 11 Pro, WiFi 6 y SSD PCIe, ideal para escritorio ligero o salón.
|Comprar en AliExpress
|Magcubic L018
|Proyector
|267,39 €
|Proyector nativo 1080p con 650 ANSI lúmenes, Android 14, WiFi 6 y corrección automática.
|Comprar en AliExpress
|CMF Buds Pro 2
|Auriculares
|175,50 €
|Auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido híbrida de 50 dB y resistencia IP55.
|Comprar en AliExpress
|POCO M7 4G
|Smartphone
|447,64 €
|Móvil con pantalla de 144 Hz, batería de 7.000 mAh y NFC.
|Comprar en AliExpress
|ANBERNIC RG557
|Consola portátil
|356,32 €
|Consola con pantalla AMOLED de 5,48 pulgadas, Android 14 y chip Dimensity 8300.
|Comprar en AliExpress
|HONOR Pad X8a
|Tablet
|207,30 €
|Tablet de 11 pulgadas con batería de 8.300 mAh y cuatro altavoces.
|Comprar en AliExpress
|HONOR 400 Pro 5G
|Smartphone
|166,90 €
|Terminal con Snapdragon 8 Gen 3, pantalla AMOLED y cámara de 200 MP.
|Comprar en AliExpress
|HONOR Magic7 Pro
|Smartphone
|927,81 €
|Gama alta con Snapdragon 8 Elite, panel LTPO de 120 Hz y carga rápida de 100 W.
|Comprar en AliExpress
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
|Smartphone
|52,84 €
|Modelo con pantalla AMOLED de 120 Hz, cámara de 200 MP y batería de 6.500 mAh.
|Comprar en AliExpress
|Xiaomi Smart Projector L1 Pro
|Proyector
|376,90 €
|Proyector con Google TV, resolución 1080p, autoenfoque y corrección automática.
|Comprar en AliExpress
|OnePlus Watch 3
|Reloj inteligente
|188,93 €
|Smartwatch con panel LTPO AMOLED, Wear OS y GPS de doble frecuencia.
|Comprar en AliExpress
|POCO Pad X1
|Tablet
|713,74 €
|Tablet con pantalla de 11 pulgadas a 144 Hz, Wi-Fi 6E y batería de 8.850 mAh.
|Comprar en AliExpress
|CHUWI MiniBook X N150
|Portátil
|21,04 €
|Portátil convertible de 10,51 pulgadas con 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y modo 2 en 1.
|Comprar en AliExpress
|CHUWI CoreBook X
|Portátil
|84,94 €
|Portátil con Ryzen 5, pantalla 2K de 14,1 pulgadas, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB.
|Comprar en AliExpress
|CHUWI UBox Mini PC
|Mini PC
|22,89 €
|Mini PC con Ryzen 5 6600H, 16 GB DDR5, SSD de 512 GB y Windows 11 Pro.
|Comprar en AliExpress
|HUAWEI Watch GT 6 Pro
|Reloj inteligente
|52,83 €
|Reloj con pantalla AMOLED, GPS y autonomía de hasta 21 días según la ficha promocional.
|Comprar en AliExpress
|HONOR MagicPad 2
|Tablet
|13,05 €
|Tablet con pantalla OLED de 12,3 pulgadas, Snapdragon 8s Gen 3 y batería de 10.050 mAh.
|Comprar en AliExpress
|vivo X200FE 5G
|Smartphone
|18,21 €
|Smartphone con Dimensity 9300+, panel AMOLED y cámaras ZEISS según la ficha del listado.
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|GMKtec K12 Mini PC
|Mini PC
|283,98 €
|Mini PC con Ryzen 7, soporte Oculink, DDR5 y orientación gaming o de alto rendimiento.
|Comprar en AliExpress
|POCO X7 Pro 5G
|Smartphone
|212,00 €
|Móvil con Dimensity 8400-Ultra, pantalla CrystalRes AMOLED de 120 Hz y cámara de 50 MP.
|Comprar en AliExpress
|POCO X8 Pro 5G Edición Iron Man
|Smartphone
|421,00 €
|Edición especial con 12 GB de RAM, 512 GB, NFC, batería de 6.500 mAh y sensor Sony IMX882 de 50 MP.
|Comprar en AliExpress
Como siempre en este tipo de campañas, conviene revisar bien si el producto elegido lleva el sello de la promoción antes de finalizar la compra, ya que los cupones de Choice Day x Alma Aventurera solo se aplican a los artículos adheridos a la acción. Además, merece la pena jugar con el carrito para acercarse al umbral mínimo de cada código y exprimir al máximo el descuento disponible.
Cómo aprovechar mejor estos cupones de AliExpress
La mejor forma de exprimir esta promoción pasa por ajustar el carrito al umbral exacto de cada cupón. Por ejemplo, si una compra se queda cerca de 29 €, puede ser más rentable añadir un pequeño accesorio para desbloquear el código ESCD04 y obtener 4 € de rebaja. Lo mismo ocurre en los escalones superiores, donde conviene revisar si merece la pena subir ligeramente el importe para activar descuentos mayores. Los propios códigos muestran una progresión bastante clara en ese sentido.
También es recomendable comprobar que el artículo incluya el distintivo de la promoción antes de finalizar la compra. Esa verificación puede evitar la típica frustración de introducir el código y descubrir que el sistema no lo acepta porque el producto no pertenece a la selección Alma Aventurera o porque ya está ligado a otra promoción incompatible.