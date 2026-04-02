Filtrados los planes de Xiaomi para su gama alta en 2026

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Xiaomi no parece dispuesta a bajar el ritmo en 2026. Tras un arranque de año cargado de lanzamientos en distintas categorías, nuevas filtraciones apuntan a que la marca tendría reservadas varias de sus apuestas más llamativas para la segunda mitad del año. E

ntre ellas figuran un posible móvil flagship con chip propio, un smartphone modular con cámara óptica intercambiable y un modelo que aspira a presumir de tener la cámara para móviles más potente de 2026.

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La información procede de una nueva filtración , donde se afirma que Xiaomi trabaja en “nuevos productos emocionantes con tecnologías de vanguardia” para los próximos meses

Un segundo semestre cargado de productos estrella

Según esta información, Xiaomi tendría al menos cuatro dispositivos importantes preparados para la segunda mitad de 2026. El filtrador señala como piezas clave un smartphone con chipset interno, el esperado móvil óptico modular de Xiaomi y otro terminal que llegaría con una ambición muy clara: convertirse en el referente fotográfico del año dentro del segmento smartphone.

Lo más interesante es que esta estrategia no giraría solo alrededor de potencia bruta o diseño, sino también de tecnologías diferenciales. Xiaomi no se limitaría a renovar su gama alta habitual, sino que intentaría abrir nuevas vías con hardware propio y conceptos de cámara menos convencionales de lo habitual. Eso podría convertir la segunda mitad de 2026 en uno de los periodos más importantes para la marca en los últimos años.

Post June, a lot of new exciting products with cutting edge technologies will be launched one after another from Xiaomi. • World’s first Optical Modular Smartphone • Xiaomi’s 2nd 3nm Flagship Chip, XRING O2 • Xiaomi’s most ambitious Smartphone ever with Self Developed… pic.twitter.com/OozrScMHe2 — Kartikey Singh (@That_Kartikey) April 1, 2026

Xring O2: el chip propio con el que Xiaomi quiere dar un paso más

Uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza es el del Xring O2, el supuesto próximo chipset propio de Xiaomi. Ya había aparecido en rumores previos que lo situaban en 2026, y ahora vuelve a estar sobre la mesa como una de las piezas centrales de la ofensiva flagship de la marca. Por ahora no está claro si el smartphone con chip interno citado en la nueva filtración será exactamente el primero en estrenar el Xring O2, pero la conexión parece bastante lógica.

En enero, otra información apuntaba a que este procesador no estaría fabricado en 2 nm, sino en un nodo similar al usado por chips punteros como el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el A19 Pro. También se decía entonces que Xiaomi planeaba usarlo en más dispositivos de los que pudo hacer con su generación previa, lo que sugiere una ambición mayor y una integración más seria dentro de su catálogo premium.

Si esto se confirma, Xiaomi reforzaría su apuesta por la integración vertical, un movimiento cada vez más valioso en la gama alta. Tener un chip propio no solo permite a una marca diferenciarse más, sino también optimizar mejor el rendimiento, la eficiencia y algunas funciones de IA o fotografía computacional. En un mercado donde cada vez cuesta más destacar solo con especificaciones, ese factor podría ser clave.

El esperado smartphone modular con cámara óptica podría llegar por fin

Otro de los grandes protagonistas de la filtración es el futuro smartphone modular óptico de Xiaomi. La idea no es nueva: Xiaomi ya mostró su sistema Modular Optical Camera hace más de un año, durante el MWC 2025. Desde entonces, muchos esperaban que la compañía transformara esa demostración tecnológica en un producto comercial, algo que podría estar mucho más cerca de hacerse realidad.

La propuesta resulta especialmente atractiva porque apunta a un concepto poco explorado en la telefonía actual: combinar la comodidad de un smartphone con la flexibilidad de un sistema fotográfico modular. Si Xiaomi consigue llevar esta idea al mercado con una ejecución convincente, tendría en sus manos uno de los lanzamientos más originales del año, especialmente en un momento en que casi todos los móviles premium se parecen cada vez más entre sí.

De momento, los detalles técnicos concretos siguen siendo escasos, pero el simple hecho de que vuelva a aparecer en filtraciones del segundo semestre de 2026 indica que el proyecto seguiría vivo y más cerca de la fase comercial de lo que parecía hace unos meses.

Xiaomi quiere firmar la cámara de móvil más potente de 2026

La filtración también menciona un dispositivo descrito como “la cámara de smartphone más potente de 2026”. Es una afirmación muy ambiciosa, sobre todo en un año en el que la competencia en fotografía móvil está siendo especialmente dura, con marcas como vivo u OPPO apostando fuerte por sensores avanzados, ópticas de alto nivel y configuraciones muy agresivas en sus modelos Ultra.

Precisamente por eso, si Xiaomi quiere sostener esa promesa, necesitará algo más que una mejora incremental. Es razonable pensar que ese futuro terminal apostará por una combinación de sensores grandes, ópticas más sofisticadas, procesamiento avanzado y quizá algún elemento heredado del proyecto modular o de su experiencia con colaboraciones fotográficas anteriores. Esto es una inferencia a partir de la filtración, no un dato confirmado por Xiaomi.

En cualquier caso, el mensaje es claro: Xiaomi quiere seguir compitiendo en la gama más alta no solo con rendimiento o autonomía, sino con fotografía móvil de primer nivel. Y eso encaja perfectamente con la evolución del mercado, donde la cámara sigue siendo uno de los principales argumentos de compra en un flagship.