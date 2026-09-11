Apple explica por qué ha esperado tantos años para lanzar el iPhone Duo

Apple ha tardado años en entrar en el mercado de los móviles plegables, una categoría en la que Samsung, Google, Honor, Huawei y otros fabricantes ya acumulan varias generaciones. Tras presentar el iPhone Duo, sus responsables han explicado por qué han esperado hasta ahora.

John Ternus, recién estrenado como CEO de Apple, y Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing mundial, han concedido varias entrevistas después del evento de esta semana. Ambos sostienen que Apple no quería lanzar un plegable hasta tener un producto que alcanzase sus objetivos de diseño, calidad y durabilidad.

Sus declaraciones también incluyen críticas bastante directas a los dispositivos de la competencia. Los responsables de Apple aseguran que muchos plegables actuales utilizan superficies que parecen baratas, presentan irregularidades visibles y no resultan especialmente agradables al tacto.

El mensaje de la compañía es previsible, pero ayuda a entender cómo quiere posicionar el iPhone Duo. Apple no pretende competir por haber llegado primero, sino convencer al mercado de que la espera le ha permitido resolver mejor la integración entre la pantalla plegable, la bisagra y el software.

Apple esperaba una idea que cumpliese sus exigencias

Durante una entrevista conjunta con Tom’s Guide y TechRadar, John Ternus explicó que Apple decide lanzar una nueva categoría cuando considera que dispone de una idea capaz de cumplir sus estándares. En el caso del iPhone Duo, esos criterios incluían calidad, durabilidad y diseño.

El ejecutivo no presentó el calendario como una carrera contra otros fabricantes. Su explicación sugiere que Apple estaba dispuesta a permanecer fuera del mercado hasta encontrar una propuesta que considerase suficientemente madura.

La compañía llevaba años investigando pantallas flexibles, bisagras, materiales y diferentes formatos. Sin embargo, probar prototipos internamente no implica que exista un producto preparado para fabricarse a gran escala y llegar a millones de compradores.

Según Ternus, todas las piezas terminaron encajando con el iPhone Duo. El hardware, el sistema operativo y el diseño alcanzaron un punto en el que podían trabajar juntos para ofrecer una experiencia distinta a la de un iPhone convencional.

El iPhone Duo nació como una oportunidad para empezar de cero

Ternus describió el proyecto como un terreno prácticamente libre en el que Apple podía replantearse numerosos elementos. Un dispositivo plegable obliga a revisar desde la estructura interna hasta la forma en la que las aplicaciones reaccionan al abrirse.

El equipo no podía limitarse a unir dos mitades mediante una bisagra y ampliar la interfaz existente. El formato requería reconsiderar el tamaño de las pantallas, sus proporciones, las posturas de uso y el comportamiento de iOS.

Esa libertad permitió diseñar experiencias como Split View, las videollamadas con el teléfono apoyado, Duo Preview y las transiciones entre el panel exterior y el interior. Incluso el reparto de componentes y baterías tuvo que adaptarse a las dos mitades del dispositivo.

La compañía presenta esta combinación como uno de los principales motivos por los que el iPhone Duo llega ahora y no hace varios años. La tecnología plegable ya existía, pero Apple asegura que todavía no había encontrado una implementación que considerase adecuada para el iPhone.

La unión entre hardware y software es el principal argumento

Para Ternus, el iPhone Duo representa especialmente bien una de las fortalezas históricas de Apple: controlar tanto el dispositivo como el sistema operativo. La compañía ha diseñado conjuntamente la bisagra, los sensores, las pantallas y la respuesta de iOS 27.

Esa coordinación puede apreciarse en detalles como la animación que aparece al abrir el iPhone Duo. El contenido parece desenfocarse y pasar de la pantalla exterior a la interior siguiendo el movimiento físico del teléfono.

El sistema también adapta la interfaz a las posiciones cerrada, abierta, sentada o de pie. No se trata únicamente de ofrecer más superficie, sino de modificar la experiencia según el ángulo y la orientación elegidos por el usuario.

Apple dice que los plegables existentes no le resultaban inspiradores

Greg Joswiak fue más directo al hablar de la competencia. El responsable de marketing aseguró que lo visto hasta ahora en el mercado de los plegables no había resultado especialmente inspirador para Apple.

Ternus añadió que algunas superficies utilizadas por otros fabricantes ofrecen una sensación similar a la de un plástico barato. También criticó que determinados paneles sean ondulados, presenten arrugas visibles o no resulten agradables al tocarlos.

La pantalla interior ha sido uno de los grandes desafíos

Apple ha prestado especial atención a la superficie flexible porque constituye el punto de contacto principal entre el usuario y el teléfono. El panel interior de 7,6 pulgadas está formado por diez capas ultrafinas y cuenta con un acabado nanotexturizado personalizado.

Esta textura dispersa parte de la luz ambiental para reducir los reflejos y hacer menos visible el pliegue central. Apple también utiliza un polímero específico y diferentes capas de refuerzo para mejorar la rigidez y soportar el movimiento repetido.

Aun así, continúa siendo una pantalla plegable y no una lámina de cristal convencional. Solo el uso prolongado permitirá comprobar si mantiene su aspecto y su tacto después de miles de ciclos de apertura y cierre.

La pantalla integra además una cámara FaceTime oculta cuyo número de megapíxeles Apple no ha revelado. Como explicamos en nuestro artículo sobre la cámara bajo el panel del iPhone Duo, su grabación queda limitada a 1080p.

La durabilidad era una condición imprescindible

Ternus incluyó expresamente la durabilidad entre los criterios que debía cumplir el producto. Es un punto lógico, ya que los teléfonos plegables incorporan piezas móviles y pantallas flexibles que generan más dudas que un smartphone tradicional.

El iPhone Duo utiliza un marco y una cubierta de bisagra fabricados en titanio de grado 5. La bisagra está compuesta por más de cien elementos y ha sido diseñada para controlar el movimiento y sostener la parte central de la pantalla.

Apple también ha conseguido una certificación IP68 frente al agua y el polvo. La protección contra partículas resulta especialmente importante en un plegable, porque una pequeña impureza atrapada en el mecanismo o bajo el panel puede terminar causando daños.

Estas especificaciones transmiten confianza sobre el papel, pero no sustituyen a la experiencia real. Será necesario observar cómo envejecen la bisagra, los adhesivos y la superficie interior después de meses de uso cotidiano.

El iPhone Duo pretende sentirse familiar desde el primer día

Aunque el dispositivo es completamente nuevo dentro del catálogo de Apple, la compañía quiere que continúe pareciendo un iPhone. Cerrado ofrece una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, mientras que abierto se transforma en un panel de 7,6 pulgadas.

iOS 27 conserva los gestos y elementos reconocibles del sistema, pero reorganiza las aplicaciones cuando aparece el espacio adicional. El objetivo es que el usuario no necesite aprender una plataforma diferente para aprovechar el formato plegable.

El teléfono también mantiene la conexión con el ecosistema de Apple, incluyendo iCloud, AirDrop, iMessage, FaceTime y Apple Intelligence. Esta continuidad puede ser uno de sus mayores argumentos frente a los plegables con Android para quienes ya utilizan otros productos de la compañía.

La compatibilidad con Apple Pencil refuerza además la relación con el iPad. El iPhone Duo intenta ocupar un espacio intermedio: suficientemente compacto para llevarlo en el bolsillo, pero capaz de ofrecer algunas experiencias propias de una tableta.

El lanzamiento inaugura también la etapa de John Ternus

La presentación del iPhone Duo ha coincidido con la primera semana de John Ternus como CEO de Apple. El ejecutivo asumió el cargo el 1 de septiembre, después de haber dirigido durante años la ingeniería de hardware de la compañía.

Durante la entrevista le preguntaron cómo se sintió al saber que ocuparía el puesto. Ternus describió el nombramiento como un privilegio extraordinario y aseguró que Apple forma parte de su vida después de haber trabajado allí durante aproximadamente la mitad de ella.

El nuevo CEO manifestó entusiasmo por el futuro y por la posibilidad de continuar construyendo productos junto a los equipos de la compañía. El iPhone Duo se convierte así en el primer gran dispositivo asociado públicamente a su mandato.

Su perfil técnico podría influir en la forma de comunicar las novedades de Apple. Frente al enfoque más operativo de Tim Cook, Ternus ha estado directamente relacionado con el desarrollo de productos como el iPad, el Mac y los AirPods.

Un estreno especialmente simbólico para el nuevo CEO

El momento es significativo porque el iPhone Duo representa el mayor cambio de formato del iPhone en muchos años. No se trata de una actualización anual, sino de la entrada en una categoría completamente nueva para la compañía.

Ternus ha podido utilizar el producto para explicar su visión de Apple: hardware, software y diseño desarrollados de manera conjunta. Esa idea no es nueva dentro de la empresa, pero encaja especialmente bien con el perfil de un CEO procedente de la ingeniería.

El éxito del dispositivo no se medirá únicamente por las ventas iniciales. También importará su capacidad para atraer nuevos usuarios, ampliar el ecosistema y establecer una familia de plegables sostenible durante varias generaciones.