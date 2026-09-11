El iPhone Duo supera al Galaxy Z Fold8 en una característica de resistencia

Apple ha conseguido resolver desde la primera generación uno de los problemas más delicados de los móviles plegables. El nuevo iPhone Duo cuenta con certificación IP68 frente al polvo y el agua, un nivel de protección que hasta ahora asociábamos principalmente con teléfonos convencionales de gama alta.

El logro resulta especialmente llamativo porque un dispositivo plegable posee más puntos potenciales de entrada que un smartphone tradicional. La bisagra, las piezas móviles y la propia estructura de la pantalla flexible hacen mucho más complicado sellar el interior sin perjudicar el movimiento o aumentar demasiado el grosor.

Samsung lleva varias generaciones trabajando en este desafío. Su primer gran avance llegó con el Galaxy Z Fold3 y su certificación IPX8, que garantizaba resistencia al agua, pero no especificaba una protección concreta contra partículas sólidas. Más adelante, la compañía mejoró el diseño hasta alcanzar el nivel IP48 en modelos como el Galaxy Z Fold6.

El reciente Galaxy Z Fold8 conserva esa certificación IP48, por lo que Apple se ha adelantado a Samsung al lanzar un plegable completamente protegido contra el polvo según la norma IP. Que lo haya conseguido con su primera generación comercial convierte esta característica en uno de los argumentos más interesantes del iPhone Duo.

Qué diferencias existen entre las certificaciones IP48 e IP68

Los dos números de una certificación IP representan protecciones diferentes. La primera cifra indica el nivel de resistencia frente a la entrada de partículas sólidas, mientras que la segunda informa sobre la capacidad del dispositivo para soportar el contacto y la inmersión en agua.

Tanto el iPhone Duo como el Galaxy Z Fold8 terminan en el número 8, lo que significa que los dos están preparados para resistir una inmersión bajo las condiciones definidas por cada fabricante. Sin embargo, la profundidad máxima anunciada no es la misma en ambos teléfonos.

Apple afirma que el iPhone Duo puede permanecer hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros. Samsung, por su parte, certifica su plegable para soportar hasta 30 minutos sumergido en agua dulce a una profundidad máxima de 1,5 metros, por lo que las condiciones declaradas por Apple son considerablemente más exigentes.

La diferencia más importante, no obstante, está en la primera cifra. El nivel 4 del Galaxy Z Fold8 garantiza protección frente a objetos sólidos de más de 1 milímetro, mientras que el nivel 6 del iPhone Duo indica que su estructura es estanca al polvo en las pruebas de laboratorio correspondientes.

Por qué el polvo puede ser tan peligroso para una pantalla plegable

La resistencia al polvo no es simplemente una cifra más en la ficha técnica de un teléfono plegable. Las partículas pequeñas pueden introducirse a través de la bisagra y desplazarse hacia zonas internas especialmente sensibles, algo que puede acabar afectando al mecanismo o al delicado panel flexible.

El escenario más preocupante se produce cuando alguna partícula consigue situarse detrás de la pantalla. La presión repetida durante la apertura y el cierre puede generar pequeñas protuberancias, marcas visibles e incluso daños permanentes en el panel plegable, cuya reparación suele ser bastante más cara que la de una pantalla convencional.

Los plegables modernos de Samsung han reducido enormemente este riesgo gracias a las mejoras introducidas en las bisagras, los cepillos internos y los sistemas de sellado. Aun así, la clasificación IP48 no garantiza una protección total frente al polvo fino, mientras que la certificación IP68 del iPhone Duo sí representa, sobre el papel, el máximo nivel contemplado para partículas sólidas.

Esto no significa que convenga utilizar ninguno de estos dispositivos sin precaución en la playa, entre arena fina o bajo el agua. La resistencia puede deteriorarse con el desgaste, los golpes y las reparaciones, y una certificación obtenida en condiciones controladas no convierte al teléfono en indestructible ni elimina todos los riesgos derivados de los líquidos.

Samsung Galaxy Z Fold8

Apple eleva la presión sobre los próximos Galaxy Z Fold

Samsung sigue contando con una experiencia mucho mayor en el mercado de los plegables, acumulada durante numerosas generaciones de dispositivos. Sin embargo, Apple ha entrado en este segmento situando el listón muy alto en uno de los apartados donde su rival todavía tenía margen de mejora.

La certificación IP68 puede convertirse en un argumento comercial importante para quienes llevan años interesados en un plegable, pero dudan sobre su durabilidad. La combinación de resistencia al polvo y protección avanzada frente al agua transmite una mayor sensación de seguridad, especialmente en un dispositivo complejo y previsiblemente costoso de reparar.

La comparación tampoco determina por sí sola cuál de los dos teléfonos es mejor. Para valorar la fiabilidad real habrá que comprobar cómo envejecen la bisagra, el sellado y la pantalla del iPhone Duo después de meses de uso, así como analizar si esa protección se mantiene ante caídas, suciedad cotidiana y miles de ciclos de plegado.

Samsung podría responder incorporando una certificación IP68 en una futura generación de su familia Galaxy Z Fold. No existe todavía confirmación de que vaya a suceder con el siguiente modelo, pero la llegada del iPhone Duo aumenta claramente la presión competitiva y obliga a todos los fabricantes a prestar todavía más atención a la resistencia de sus plegables.