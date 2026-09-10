Apple convierte el simple gesto de abrir el iPhone Duo en todo un espectáculo

El iPhone Duo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas tecnológicos de la semana, pero no solo por ser el primer teléfono plegable de Apple. Una pequeña animación que aparece al abrir el dispositivo está generando millones de visualizaciones y dejando fascinados a quienes han podido probarlo.

El efecto hace que la imagen de la pantalla exterior parezca desenfocarse, atravesar el cristal y fundirse con el contenido del panel interior. Durante una fracción de segundo, la transición engaña a la vista y consigue que ambas pantallas parezcan formar parte de una única superficie continua.

Numerosos periodistas y creadores invitados a Apple Park han terminado abriendo y cerrando el teléfono una y otra vez. No es una nueva función productiva ni una mejora que aparezca en una tabla de especificaciones, pero sí uno de esos detalles capaces de cambiar la primera impresión de un dispositivo.

La animación resume bastante bien la filosofía con la que Apple se ha acercado a su primer plegable. En lugar de limitarse a fabricar un iPhone que se dobla, la compañía ha intentado que la transformación entre móvil compacto y gran pantalla se sienta natural, fluida y casi mágica.

La animación del iPhone Duo se hace viral

Los primeros vídeos grabados en la zona de demostraciones de Apple Park muestran a periodistas visiblemente sorprendidos mientras despliegan el iPhone Duo. Muchos repiten el movimiento varias veces para entender qué está ocurriendo exactamente sobre la pantalla.

Uno de los clips más difundidos fue publicado por el creador tecnológico Marques Brownlee, conocido como MKBHD. En el momento en que comenzó a circular esta historia, el vídeo ya había superado los 32 millones de visualizaciones y continuaba creciendo en las redes sociales.

El atractivo del efecto se entiende inmediatamente al verlo en movimiento. Cuando el teléfono comienza a abrirse, el contenido del panel exterior se vuelve difuso y parece expandirse hacia el interior hasta ocupar la pantalla plegable de 7,6 pulgadas.

La transición dura muy poco, pero está sincronizada con el movimiento físico de la bisagra. El resultado es una ilusión óptica que borra momentáneamente la frontera entre el hardware que se despliega y la interfaz que cambia de tamaño.

This iPhone duo animation pic.twitter.com/y7NftWpyXS — Marques Brownlee (@MKBHD) September 9, 2026

Así funciona la ilusión al desplegar el teléfono

El efecto comienza mientras el iPhone Duo todavía está parcialmente cerrado. La interfaz de la pantalla exterior pierde definición de forma progresiva, como si se estuviera observando a través de una lámina de cristal esmerilado.

Al mismo tiempo, el contenido del panel interior aparece con un desenfoque semejante. Ambas imágenes parecen mezclarse durante un instante antes de que la pantalla grande recupere la nitidez y muestre la interfaz completamente adaptada.

Evidentemente, el contenido no viaja físicamente de un panel a otro. Se trata de una coreografía de animaciones, desenfoque, escalado y sincronización con los sensores de la bisagra que crea la sensación de continuidad.

La clave está en que el usuario no percibe un apagado brusco de una pantalla seguido del encendido de la otra. Apple oculta ese cambio técnico dentro de una transición visual que transforma una limitación del formato plegable en un momento atractivo.

La interfaz responde a la posición de la bisagra

Para que la animación resulte convincente, el sistema debe conocer en todo momento el grado de apertura del dispositivo. Los sensores de la bisagra permiten que iOS 27 adapte la interfaz a medida que cambia el ángulo entre las dos mitades.

El desenfoque no parece reproducirse como un vídeo independiente con una duración fija. Todo apunta a que su evolución está vinculada al movimiento físico del usuario, de modo que la transición acompaña la velocidad con la que se abre el teléfono.

Esta coordinación explica por qué tantas personas sienten la necesidad de repetir el gesto. Al abrir el dispositivo más despacio es posible observar cómo la imagen se difumina y reaparece, mientras que un movimiento rápido produce una transformación casi instantánea.

Apple no ha explicado públicamente todos los detalles técnicos de la animación. Sin embargo, la compañía sí afirma que las transiciones entre pantallas y orientaciones son fluidas, una parte fundamental de las experiencias rediseñadas para el iPhone Duo.

Apple quiere evitar que el cambio de pantalla resulte brusco

El iPhone Duo puede utilizarse cerrado, completamente abierto y en varias posiciones intermedias. También admite orientaciones verticales y horizontales, además de configuraciones apoyadas sobre una superficie para ver vídeos o realizar llamadas.

Cada postura obliga al sistema operativo a reconsiderar el espacio disponible. Una aplicación puede pasar de una vista estrecha a una distribución con dos columnas, mostrar dos aplicaciones simultáneamente o mover sus controles a otra zona.

Si esos cambios se produjeran sin transición, el usuario podría percibir saltos, parpadeos o movimientos desconcertantes. Las animaciones proporcionan continuidad visual y ayudan a entender de dónde viene cada elemento y hacia dónde se desplaza.

La espectacular apertura viral es solo la manifestación más llamativa de este trabajo. La verdadera prueba llegará al utilizar aplicaciones, cambiar de orientación y alternar entre las diferentes posturas durante todo el día.

El acabado nanotexturizado mejora el efecto visual

Apple también ha incorporado un acabado nanotexturizado personalizado en la pantalla interior del iPhone Duo. Según la compañía, esta superficie ayuda a reducir los reflejos y mejora la visibilidad del contenido en diferentes condiciones de iluminación.

El panel plegable está formado por diez capas ultrafinas y ofrece una superficie que Apple describe como especialmente suave y plana. Reducir el brillo y los reflejos puede contribuir a que el pliegue central resulte menos evidente mientras se utiliza el teléfono.

Este acabado también favorece la ilusión de la animación. Si la superficie refleja demasiado el entorno, la vista presta más atención al cristal y a la bisagra; con menos reflejos, el contenido puede parecer más integrado en el panel.

No significa que el pliegue vaya a desaparecer desde todos los ángulos. La iluminación ambiental y la posición del usuario seguirán influyendo, pero la combinación de nanotextura, brillo y software busca que la separación física moleste lo menos posible.

La pantalla interior es el verdadero centro del iPhone Duo

Al abrirse, el dispositivo ofrece un panel Super Retina XDR OLED plegable de 7,6 pulgadas. Apple asegura que es la pantalla más grande incorporada hasta ahora en un iPhone y que proporciona un 50 % más de superficie que el iPhone 18 Pro Max.

El formato permite utilizar dos aplicaciones en paralelo mediante Split View, escribir con un teclado más amplio y mantener un vídeo visible mientras se trabaja con otra aplicación. La transición viral actúa como una especie de bienvenida a ese espacio adicional.

El teléfono no se limita a ampliar mecánicamente la misma interfaz del panel exterior. iOS 27 reorganiza aplicaciones, controles y ventanas para aprovechar el formato, algo imprescindible para que el concepto tenga sentido más allá del impacto inicial.

Como contamos al repasar la presentación del iPhone Duo, Apple también permite apoyar el dispositivo en diferentes ángulos para realizar videollamadas, ver contenido o utilizar el modo StandBy sin necesidad de un soporte.

Apple necesitaba un momento especial para su primer plegable

El mercado lleva años ofreciendo teléfonos que se abren para transformarse en pequeñas tabletas. Samsung, Honor, Google, Huawei y otros fabricantes han acumulado varias generaciones de experiencia antes de la llegada de Apple.

Por ello, el iPhone Duo necesitaba algo más que una pantalla flexible para diferenciarse. La compañía no podía presentar como revolucionario un formato que ya resulta familiar, pero sí podía replantear algunos de sus detalles desde la perspectiva del ecosistema iOS.

La animación de apertura cumple ese cometido mejor que muchas especificaciones. No es una función imprescindible, pero convierte el gesto más representativo de un plegable en una experiencia reconocible y propia del iPhone.

Esta atención al software se suma a otras decisiones del producto, como la cámara FaceTime bajo la pantalla. Apple no ha revelado la resolución de ese sensor, una incógnita que analizamos en nuestro artículo sobre la misteriosa cámara interior del iPhone Duo.

Habrá que esperar hasta octubre para probarlo

Apple abrirá las reservas del iPhone Duo el viernes 16 de octubre. La disponibilidad en tiendas y las primeras entregas comenzarán el viernes 23 de octubre.

Hasta entonces, la mayor parte del público tendrá que conformarse con los vídeos grabados en Apple Park. Esa exclusividad temporal contribuye a que cada nuevo clip reciba una enorme atención en redes sociales.

Cuando el teléfono llegue a los compradores, podremos comprobar si el efecto funciona exactamente igual en aplicaciones de terceros y en situaciones cotidianas. También será interesante descubrir si Apple permite modificar o reducir estas animaciones mediante los ajustes de accesibilidad.

La opción Reducir movimiento podría simplificar la transición para quienes sean sensibles a determinados efectos visuales. En cualquier caso, la apertura animada será una de las primeras cosas que muchos propietarios enseñarán al estrenar el dispositivo.