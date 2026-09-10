La cámara bajo la pantalla interior del iPhone Duo esconde un secreto

💻 ¡Ofertón Office! ¡Office 2024 Pro Plus desde 16,66 € por PC! [ Saber más ]

Apple ha presentado el iPhone Duo como uno de sus dispositivos más ambiciosos de los últimos años, pero todavía guarda un pequeño secreto bajo su pantalla plegable. La compañía no ha revelado la resolución de la cámara FaceTime situada debajo del panel interior de 7,6 pulgadas.

Apple sí ofrece cifras concretas para las demás cámaras. El sensor frontal de la pantalla exterior es de 12 MP, mientras que la parte trasera alberga dos cámaras Fusion de 48 MP, pero en la ficha técnica de la cámara interior no aparece ninguna referencia a sus megapíxeles.

Sus capacidades de vídeo permiten hacer algunas estimaciones, aunque no ofrecen una respuesta definitiva. La cámara oculta graba como máximo a 1080p y 60 fotogramas por segundo, una resolución claramente inferior al vídeo 4K disponible en la cámara frontal exterior.

Una cámara escondida bajo la pantalla del iPhone Duo

El iPhone Duo integra una cámara FaceTime debajo de su pantalla OLED plegable de 7,6 pulgadas. Es la primera vez que Apple utiliza esta tecnología en uno de sus dispositivos, evitando así colocar un orificio visible en la zona central del gran panel interior.

La solución tiene bastante sentido en un plegable pensado para productividad, entretenimiento y multitarea. Una perforación convencional ocuparía permanentemente una parte de la pantalla, mientras que la cámara bajo el panel permite conservar una superficie visual mucho más continua.

Apple sí reconoce la existencia del componente en las especificaciones oficiales del iPhone Duo. La compañía detalla su apertura, sus funciones de vídeo y algunas herramientas de software, pero evita identificar la resolución exacta del sensor.

Apple enumera sus funciones, pero no los megapíxeles

La cámara interior cuenta con una apertura ƒ/1,8 y es compatible con Center Stage durante las videollamadas. Esta función puede ajustar automáticamente el encuadre para mantener al usuario visible mientras se mueve delante del dispositivo.

También ofrece zoom y rotación mediante toques, vídeo ultraestabilizado, corrección de lente y estabilización automática de imagen. Apple ha conservado buena parte de las funciones que resultan útiles en FaceTime, incluso con las limitaciones ópticas de colocar el sensor bajo una pantalla.

La lista se completa con Animoji y Memoji en FaceTime, captura de gama cromática amplia para fotografías y Live Photos, grabación de audio espacial y sonido estéreo, reducción del ruido del viento y Audio Mix.

QuickTake también está disponible, aunque limitado a 1080p a 30 o 60 fotogramas por segundo. La ausencia más evidente en toda esta ficha no es una función de software, sino el número de megapíxeles del sensor utilizado.

Under-screen camera visibility on the iPhone Duo (video credit: Instant Digital https://t.co/teZ9DhbDkT) pic.twitter.com/tCbR81B52F — Tim Hardwick (@waxeditorial) September 10, 2026

El límite de 1080p ofrece una pista importante

Apple confirma que la cámara bajo la pantalla graba vídeo a 1080p con una frecuencia de 30 o 60 fotogramas por segundo. Para producir una imagen Full HD de 1.920 × 1.080 píxeles hacen falta algo más de 2 millones de píxeles efectivos.

Esto permite afirmar que el sensor debe ofrecer al menos unos 2 MP, aunque probablemente necesite cierto margen adicional para aplicar estabilización electrónica, recortes o corrección geométrica. La resolución final del vídeo no equivale necesariamente a la resolución nativa del sensor.

La ausencia de grabación 4K podría sugerir que la cámara tiene menos de los aproximadamente 8,3 MP necesarios para generar cada fotograma UHD de forma directa. Sin embargo, esta conclusión no es segura, ya que Apple podría estar limitando la resolución por otros motivos.

El procesamiento, la temperatura, el consumo energético o la escasa cantidad de luz que atraviesa la pantalla también pueden explicar el límite. Por tanto, es razonable pensar en un sensor de baja resolución, pero no se puede asegurar que sea de solo 2 MP.

La diferencia frente a las otras cámaras es considerable

La cámara frontal exterior del iPhone Duo incorpora un sensor de 12 MP con Center Stage y apertura ƒ/2,2. Puede grabar vídeo 4K con Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fotogramas por segundo, además de ofrecer modo Cine en 4K.

La cámara oculta del interior se queda en 1080p y no incluye varias de las funciones fotográficas avanzadas del sensor exterior. Sobre el papel, la diferencia apunta a que Apple no pretende que ambas cámaras sean intercambiables.

Característica Cámara interior bajo pantalla Cámara frontal exterior Resolución del sensor No revelada 12 MP Apertura ƒ/1,8 ƒ/2,2 Resolución máxima de vídeo 1080p a 60 fps 4K Dolby Vision a 60 fps Center Stage en videollamadas Sí Sí QuickTake 1080p a 60 fps 4K Dolby Vision a 60 fps Modo Cine No indicado Hasta 4K Dolby Vision a 30 fps

La explicación más lógica es que la cámara interior está optimizada para FaceTime cuando el iPhone se utiliza abierto. Para selfies, vídeos personales o contenido en alta resolución, el usuario puede recurrir al sensor exterior o aprovechar las cámaras traseras con la función Duo Preview.

Esta diferenciación permite a Apple mantener una pantalla interior más limpia sin renunciar por completo a las videollamadas. El compromiso consiste en aceptar una calidad potencialmente inferior en el sensor que permanece oculto bajo los píxeles del panel.

Una apertura ƒ/1,8 para compensar la pérdida de luz

Curiosamente, la cámara bajo la pantalla posee una apertura ƒ/1,8, más luminosa que la apertura ƒ/2,2 de la cámara exterior. En condiciones equivalentes, una apertura más amplia permite que llegue más luz al sensor.

La elección no parece casual. Antes de alcanzar la lente, la luz de la cámara interior debe atravesar la estructura de la pantalla, incluyendo capas que pueden absorber, reflejar o dispersar una parte de la señal.

Esa pérdida obliga a compensar mediante una apertura mayor, píxeles más grandes, tiempos de exposición más largos o un procesamiento más agresivo. La apertura ƒ/1,8 puede ser una de las medidas utilizadas por Apple para recuperar luminosidad.

Aun así, dejar pasar más luz no elimina todos los problemas. Las cámaras bajo pantalla pueden sufrir pérdida de detalle, menor contraste, dominantes de color, reflejos y un aspecto suavizado, especialmente cuando hay fuentes luminosas intensas dentro del encuadre.

La pantalla no consigue ocultarla por completo

Aunque Apple ha evitado una perforación convencional, la ubicación de la cámara puede apreciarse bajo determinadas condiciones. La zona situada sobre el sensor presenta un comportamiento diferente frente a la luz ambiental y puede aparecer como un pequeño punto brillante o una mancha sobre el panel.

Todo indica que el acabado nanotexturizado de la pantalla interior no cubre esa área exactamente de la misma manera. La región de la cámara parece más brillante y reflectante, algo que puede hacerla visible cuando se observa el dispositivo desde ciertos ángulos.

También es habitual que las cámaras de este tipo utilicen una zona con menor densidad o una distribución especial de píxeles. Así se crean pequeños espacios por los que puede atravesar más luz, aunque la uniformidad visual del panel puede verse afectada como contrapartida.

Incluso los materiales promocionales de Apple muestran una ligera sombra circular en esa posición. En condiciones ideales puede pasar desapercibida, pero con reflejos y movimientos del dispositivo el efecto podría resultar más evidente de lo que sugieren las imágenes oficiales.

La tecnología bajo pantalla exige elegir entre calidad y discreción

Colocar una cámara detrás de un panel OLED plantea un problema complicado. La pantalla debe ser suficientemente opaca y uniforme para mostrar imágenes con calidad, pero al mismo tiempo tiene que permitir que la luz del exterior alcance el sensor situado debajo.

Si la zona emplea una densidad de píxeles demasiado alta, la cámara recibe poca luz y la calidad fotográfica cae. Si se reduce demasiado esa densidad, el área puede distinguirse con facilidad cuando la pantalla está encendida.

Los fabricantes recurren a diferentes estructuras de píxeles, materiales más transparentes y algoritmos de reconstrucción para encontrar un equilibrio. El procesado intenta recuperar detalle y contraste, además de corregir los patrones creados por la cuadrícula del panel.

No obstante, la física impone límites difíciles de superar. Una cámara convencional situada tras un orificio limpio recibe más información que otra obligada a mirar a través de varias capas, por muy avanzado que sea el procesamiento computacional.

LG Innotek pudo participar en el desarrollo

Una información publicada en diciembre de 2023 aseguraba que LG Innotek estaba desarrollando una cámara bajo pantalla destinada a futuros dispositivos de Apple. La compañía habría trabajado en una matriz óptica de forma libre para reducir los problemas habituales de esta tecnología.

El supuesto sistema utilizaba varias superficies especialmente diseñadas para controlar el recorrido de la luz. Su objetivo era limitar la distorsión y compensar la pérdida de brillo causada por las capas de la pantalla.

La solución encaja conceptualmente con las necesidades del iPhone Duo, pero Apple no ha confirmado que esta tecnología concreta sea la utilizada en el producto final. Entre aquel informe y el lanzamiento han podido producirse cambios importantes.

Los futuros desmontajes permitirán identificar al proveedor del módulo y examinar la construcción del panel sobre la cámara. También podrían revelar la resolución real del sensor si aparecen referencias identificables en sus componentes.

Samsung ya probó este camino y terminó dando marcha atrás

Apple no es la primera compañía que intenta ocultar una cámara dentro de un teléfono plegable. Samsung utilizó cámaras bajo pantalla durante varias generaciones de su familia Galaxy Z Fold, incluido el Galaxy Z Fold6.

La propuesta de Samsung buscaba eliminar distracciones del gran panel interior, pero la zona de la cámara seguía siendo perceptible. Además, la calidad de las fotografías resultaba claramente inferior a la de una cámara frontal convencional.

Con el Galaxy Z Fold7, Samsung abandonó esta solución y recuperó una cámara de 10 MP alojada en un orificio visible. La decisión reflejó que, para muchos usuarios, la mejora en calidad compensaba la pequeña interrupción visual de la pantalla.

Apple ha optado ahora por el enfoque contrario en su primera generación. La experiencia de Samsung demuestra que no basta con esconder el sensor: la cámara debe ofrecer una calidad aceptable y la zona del panel tampoco puede parecer un defecto.

Samsung Galaxy Z Fold6

Reservas en octubre y lanzamiento el día 23

Apple abrirá las reservas del iPhone Duo el viernes 16 de octubre. Su llegada oficial a las tiendas y las primeras entregas están programadas para el viernes 23 de octubre.

Será entonces cuando comiencen a publicarse fotografías, vídeos y comparaciones directas con la cámara frontal exterior. Los análisis también podrán comprobar si la zona del sensor resulta tan discreta como Apple pretende.

Los desmontajes posteriores podrían resolver definitivamente el misterio de la resolución. Hasta ese momento, Apple solo confirma apertura ƒ/1,8 y grabación 1080p a 30 o 60 fps, evitando cualquier cifra sobre el sensor.

Quienes estén valorando su compra pueden consultar también los precios del iPhone Duo en España.