Apple explica por qué tu Apple Watch podría quedarse sin las nuevas funciones de Siri AI

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Apple ha explicado los motivos por los que varios modelos de Apple Watch se quedarán fuera de watchOS 27, una actualización que llegará con nuevas funciones de inteligencia artificial para Siri y que marca un punto de inflexión importante en la política de soporte del reloj.

La compañía ha confirmado que Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE 2 y el primer Apple Watch Ultra no recibirán watchOS 27. Estos modelos seguirán funcionando con normalidad, pero a partir de ahora solo recibirán actualizaciones básicas de seguridad.

La decisión llama especialmente la atención porque Apple deja fuera, de golpe, a varias generaciones recientes del Apple Watch. En la práctica, supone recortar el soporte de tres años de dispositivos en una sola actualización, algo poco habitual en la historia de este producto.

watchOS 27 deja fuera a cinco modelos de Apple Watch

Hasta ahora, Apple había mantenido una política de soporte bastante sólida con el Apple Watch, aunque con el paso de los años era lógico esperar que algunos modelos antiguos fueran quedando atrás. Lo sorprendente en esta ocasión es la amplitud del corte.

Los modelos que no actualizarán a watchOS 27 son: Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE de segunda generación y el Apple Watch Ultra original.

Esto significa que funciones clave de watchOS 27, incluyendo las nuevas capacidades de Siri basadas en inteligencia artificial y un nuevo gesto táctil, estarán reservadas para modelos más recientes.

Según Apple, estas novedades requieren un nivel de potencia y rendimiento que solo está disponible en Apple Watch Series 9 y posteriores, Apple Watch Ultra 2 y posteriores, y Apple Watch SE 3.

Apple justifica la decisión por motivos de rendimiento

Cait Dooley, responsable de marketing de producto de Apple Watch y Salud en Apple, explicó que la compañía prioriza la experiencia de uso en cada nueva versión de software.

La idea de Apple es que cada actualización funcione con fluidez y no perjudique el rendimiento general del dispositivo. Por eso, según la compañía, las nuevas funciones de watchOS 27 no llegarán a los modelos anteriores.

Apple sostiene que las novedades de Siri AI y el nuevo gesto de interacción funcionan mejor con la potencia de procesamiento de los Apple Watch más recientes. Dicho de otra forma, la empresa no quiere llevar estas funciones a relojes que, en su opinión, no podrían ofrecer una experiencia suficientemente buena.

Es una explicación que encaja con la estrategia habitual de Apple, aunque probablemente no convencerá a todos los usuarios. Especialmente a quienes compraron un Apple Watch Series 8 o un Apple Watch Ultra original hace no demasiado tiempo y ahora ven cómo sus dispositivos quedan fuera de la siguiente gran actualización.

Los relojes antiguos seguirán funcionando

Apple ha querido dejar claro que los modelos excluidos de watchOS 27 no quedarán inutilizados. Los relojes seguirán pudiendo emparejarse con iPhone actualizados a la última versión de software y continuarán recibiendo parches de seguridad.

Esto es importante porque, aunque no tendrán acceso a las nuevas funciones, los usuarios podrán seguir usando sus Apple Watch para tareas habituales como consultar notificaciones, registrar entrenamientos, medir métricas de salud o utilizar apps compatibles.

No obstante, la ausencia de watchOS 27 implica que estos modelos dejarán de recibir novedades importantes. A partir de ahora, su evolución quedará prácticamente limitada al mantenimiento básico.

Siri AI será una de las grandes novedades de watchOS 27

Una de las claves de watchOS 27 será la integración más profunda de Siri con las funciones de inteligencia artificial de Apple.

David Clark, director sénior de ingeniería de software de watchOS, explicó que uno de los objetivos de esta versión es convertir al Apple Watch en un compañero más útil dentro del ecosistema de Apple Intelligence.

La compañía quiere que Siri ofrezca una experiencia más coherente entre dispositivos. Es decir, que hablar con Siri desde el Apple Watch o desde el iPhone se sienta como interactuar con el mismo asistente, con acceso al mismo contexto y a la misma información personal.

Para Apple, el reloj tiene una ventaja evidente: está siempre en la muñeca. Eso lo convierte en una forma muy cómoda de interactuar con Siri en situaciones rápidas o cuando el usuario tiene las manos ocupadas.

Apple quiere que Siri funcione como un asistente continuo entre dispositivos

Clark puso como ejemplo una situación cotidiana: estar en el supermercado, con las manos ocupadas, y pedirle a Siri desde el Apple Watch los ingredientes de una receta. Más tarde, el usuario podría continuar consultando esa misma información desde el iPhone, donde la pantalla más grande permite leer la lista con más comodidad.

Apple describe esta continuidad entre dispositivos como una de las grandes ventajas de su ecosistema. La idea es que el Apple Watch no sea solo una extensión del iPhone, sino una puerta de entrada rápida a una experiencia de inteligencia artificial compartida.

Este planteamiento encaja con el camino que Apple está siguiendo con Apple Intelligence: funciones más personales, más contextuales y disponibles en varios dispositivos, siempre que el hardware sea compatible.

watchOS 27 ya está en beta para desarrolladores

watchOS 27 ya se encuentra disponible en versión beta para desarrolladores. Apple tiene previsto lanzar una beta pública el próximo mes, antes de la llegada oficial de la actualización en otoño.

Como es habitual, la versión final llegará junto con el resto de grandes actualizaciones de software de Apple. Para los usuarios con modelos compatibles, watchOS 27 promete una experiencia más inteligente y conectada con el iPhone.

Para quienes tengan un Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, SE 2 o Ultra original, la situación será distinta: podrán seguir usando sus relojes, pero sin acceso a la nueva generación de funciones de Siri y Apple Intelligence.

Una actualización que marca una nueva etapa para el Apple Watch

La llegada de watchOS 27 no será una actualización más. Más allá de las novedades concretas, supone un cambio importante en la forma en que Apple separa los dispositivos compatibles con sus funciones de inteligencia artificial.

El Apple Watch lleva años evolucionando como dispositivo de salud, deporte y comunicación. Ahora, Apple quiere que también sea una pieza clave en su estrategia de IA personal. Pero esa evolución tendrá un coste: algunos modelos que todavía son plenamente funcionales se quedarán atrás.

Para los usuarios, la decisión plantea una pregunta inevitable: ¿merece la pena renovar el Apple Watch solo por acceder a las nuevas funciones inteligentes? La respuesta dependerá de cuánto valor tenga Siri AI en el día a día y de si Apple logra convertir esas promesas en una experiencia realmente útil.

Por ahora, lo que está claro es que watchOS 27 marcará una frontera clara dentro de la familia Apple Watch.