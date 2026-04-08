Apple lanza iOS 26.4.1 y iPadOS 26.4.1 con correcciones para iPhone y iPad

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Apple ha publicado una nueva actualización menor para sus dispositivos móviles con el lanzamiento de iOS 26.4.1 para iPhone y iPadOS 26.4.1 para iPad. Se trata de una versión de mantenimiento que llega algo más de dos semanas después del despliegue de iOS 26.4 y iPadOS 26.4, y que se centra en pulir la experiencia antes de la siguiente gran actualización intermedia.

La nueva versión tiene como número de compilación 23E254, un dato que confirma que estamos ante una revisión menor del sistema y no ante una actualización cargada de nuevas funciones visibles para el usuario.

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En este caso, Apple ha optado por unas notas de versión muy escuetas, limitándose a indicar que el software incluye “correcciones de errores” sin entrar en detalles concretos sobre los fallos solucionados.

Una actualización pequeña, pero recomendable

Aunque no introduce novedades llamativas, este tipo de versiones suelen ser importantes para mejorar la estabilidad general del sistema y corregir pequeños fallos detectados tras una actualización más amplia.

Precisamente por eso, iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 encajan en el patrón habitual de Apple: lanzar una versión principal con cambios más visibles y, poco después, publicar una revisión correctiva para afinar el rendimiento.

Para instalar la actualización, los usuarios de iPhone y iPad compatibles solo tienen que entrar en Ajustes > General > Actualización de software, donde la descarga aparece disponible vía OTA, es decir, directamente desde el propio dispositivo sin necesidad de conectarlo a un ordenador.

Apple ya mira a iOS 26.5

Mientras distribuye esta nueva versión, Apple ya tiene en marcha las betas de iOS 26.5 y iPadOS 26.5, que serán las próximas actualizaciones del sistema. En la web para desarrolladores de Apple ya aparecen compilaciones beta de la rama 26.5, lo que confirma que la compañía sigue avanzando con el siguiente ciclo de desarrollo.

Todo apunta a que iOS 26.5 llegará más adelante, previsiblemente a finales de abril o durante mayo, si Apple mantiene su calendario habitual. Hasta entonces, iOS 26.4.1 queda como la actualización recomendada para quienes quieran mantener su iPhone o iPad al día con las últimas correcciones publicadas por la compañía.

Un paso más antes de la próxima actualización

Este tipo de lanzamientos no suelen acaparar titulares por sus novedades, pero sí son relevantes para quienes priorizan la estabilidad y prefieren evitar errores residuales tras una versión importante. En otras palabras, no es una actualización pensada para estrenar funciones, sino para dejar el sistema algo más fino mientras Apple termina de preparar la siguiente entrega.