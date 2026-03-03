Apple M5 Pro vs. M5 Max: Diferencias, rendimiento y salto en inteligencia artificial

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple ha presentado oficialmente los nuevos M5 Pro y M5 Max, sus chips más avanzados para portátiles profesionales, diseñados para llevar al límite los flujos de trabajo más exigentes. Basados en la nueva arquitectura Fusion, estos procesadores integran una CPU renovada, una GPU de última generación con Neural Accelerators en cada núcleo y un mayor ancho de banda de memoria unificada que multiplica el rendimiento en tareas de inteligencia artificial.

Los nuevos chips serán el corazón del MacBook Pro de última generación, consolidando la estrategia de Apple de apostar por la IA en local, la eficiencia energética y un diseño de sistema completamente integrado.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Arquitectura Fusion: dos chips en un único SoC

La gran novedad técnica es la arquitectura Fusion, un diseño que combina dos chips de tercera generación fabricados en 3 nanómetros en un único sistema en chip (SoC). Esta integración se realiza con alto ancho de banda y baja latencia, permitiendo que CPU, GPU, motor multimedia, controlador de memoria unificada, Neural Engine y controladores Thunderbolt 5 funcionen como una sola unidad altamente optimizada.

El resultado es un salto considerable en potencia bruta y eficiencia, manteniendo los pilares tradicionales de Apple Silicon: rendimiento por vatio, arquitectura de memoria unificada y optimización vertical hardware-software.

Una CPU de 18 núcleos con los super núcleos más rápidos del mundo

Tanto el M5 Pro como el M5 Max incorporan una CPU de 18 núcleos compuesta por 6 super núcleos y 12 nuevos núcleos de rendimiento. Los super núcleos —antes conocidos como núcleos de alto rendimiento— son ahora los más veloces del mundo en rendimiento monohilo, según Apple, gracias a mejoras en el front-end, una nueva jerarquía de caché y una predicción de bifurcaciones optimizada.

Los 12 núcleos adicionales están diseñados para maximizar el rendimiento multihilo con alta eficiencia energética. En conjunto, la CPU ofrece hasta un 30% más de rendimiento en procesos profesionales frente a la generación anterior y hasta 2,5 veces más rendimiento multihilo respecto a los M1 Pro y M1 Max.

Este aumento se traduce en mejoras directas en tareas como análisis de datos complejos, simulaciones científicas o compilación de código a gran escala.

GPU con Neural Accelerator y salto masivo en IA

La GPU escala la arquitectura estrenada con el M5 y puede alcanzar hasta 40 núcleos en el caso del M5 Max. Cada núcleo integra un Neural Accelerator, lo que dispara el rendimiento en tareas de inteligencia artificial.

En conjunto, el rendimiento máximo de GPU para IA es más de 4 veces superior respecto a la generación anterior y más de 6 veces superior frente a los M1 Pro y M1 Max. Además, en aplicaciones que utilizan trazado de rayos, el rendimiento gráfico mejora hasta un 35% frente al M4 Pro y M4 Max.

La arquitectura también incluye almacenamiento dinámico en caché, sombreado de malla por aceleración de hardware de segunda generación y un motor de trazado de rayos de tercera generación, elevando el rendimiento gráfico hasta un 20% frente al M4 Pro y hasta 2,2 veces frente al M1 Pro.

M5 Pro: potencia equilibrada para profesionales exigentes

El M5 Pro está pensado para modeladores de datos, diseñadores de sonido en posproducción, desarrolladores o estudiantes STEM que necesitan un alto nivel de procesamiento y gráficos avanzados.

Combina:

CPU de hasta 18 núcleos.

GPU de hasta 20 núcleos con Neural Accelerator en cada núcleo.

Hasta 64 GB de memoria unificada.

Hasta 307 GB/s de ancho de banda de memoria.

Gracias a esta configuración, el rendimiento máximo de GPU para IA es más de 4 veces superior al del M4 Pro y más de 6 veces superior al del M1 Pro. Además, la nueva CPU añade 4 núcleos más respecto al M4 Pro, incrementando el rendimiento multihilo hasta un 30%.

M5 Max: el máximo rendimiento gráfico y de memoria

El M5 Max está diseñado para animadores 3D, desarrolladores de apps avanzadas e investigadores de IA que requieren la mayor capacidad computacional posible.

Integra:

CPU de 18 núcleos.

GPU de hasta 40 núcleos (el doble que el M5 Pro).

Hasta 128 GB de memoria unificada.

Hasta 614 GB/s de ancho de banda de memoria.

El rendimiento multihilo es hasta un 15% superior al del M4 Max, mientras que el rendimiento gráfico alcanza mejoras de hasta un 20% frente a la generación anterior y hasta 2,2 veces frente al M1 Max. En aplicaciones con trazado de rayos, los gráficos se agilizan hasta un 30% frente al M4 Max.

Este enorme ancho de banda permite gestionar escenas 3D complejas, enormes conjuntos de datos y generar más tokens en modelos de lenguaje de gran tamaño.

Tecnologías avanzadas integradas en el chip

Los M5 Pro y M5 Max incorporan además:

Un Neural Engine de 16 núcleos más rápido, con mayor conexión de ancho de banda con la memoria para potenciar Apple Intelligence en el dispositivo.

El motor multimedia más reciente de Apple, con aceleración por hardware para H.264 y HEVC, decodificación AVI y motores ProRes.

Memory Integrity Enforcement, un mecanismo de protección de memoria siempre activo sin impacto en el rendimiento.

Controladores Thunderbolt 5 integrados directamente en el chip, mejorando la transferencia de datos y la conectividad profesional.

Un salto estratégico para el ecosistema profesional

Con los M5 Pro y M5 Max, Apple refuerza su liderazgo en el segmento de portátiles profesionales, ofreciendo una combinación de rendimiento, eficiencia energética y capacidades de IA difícil de igualar.

Estos chips no solo elevan el rendimiento bruto, sino que consolidan la apuesta por ejecutar procesos avanzados de inteligencia artificial en local, manteniendo la privacidad y reduciendo la dependencia de la nube. En combinación con el nuevo MacBook Pro, marcan una nueva etapa en la evolución de Apple Silicon.